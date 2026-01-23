Украина сейчас номер один в Европе в технологиях, - Зеленский

Украина сейчас - номер один по технологиям в Европе. В частности, Украина является лидером в производстве дронов и систем радиоэлектронной борьбы.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на втором национальном Форуме талантливой молодежи в Киеве в пятницу, 23 января, передает "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

Рост в технологичности

"Во время войны Украина очень сильно выросла в технологичности. Мы номер один в Европе, это факт", - сказал глава государства.

Зеленский отметил, что все, что сегодня работает на фронте, в мирное время будет работать на мирный процесс.

"Та же фронтовая медицина будет работать исключительно на гражданский сектор после окончания войны", - сказал президент.

Производство дронов и РЭБ

Также Зеленский подчеркнул, что Украина уже лидер в производстве дронов и в системах радиоэлектронной борьбы.

По его словам, "мы уже отказываемся от артиллерии, которая еще вчера была очень нужна, из-за технологичности этой войны".

Глава государства добавил, что сегодня враг несет 90% потерь из-за дронов.

