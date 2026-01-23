Украина сейчас номер один в Европе в технологиях, - Зеленский

Украина сейчас - номер один по технологиям в Европе. В частности, Украина является лидером в производстве дронов и систем радиоэлектронной борьбы.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский на втором национальном Форуме талантливой молодежи в Киеве в пятницу, 23 января, передает "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.

Рост в технологичности

"Во время войны Украина очень сильно выросла в технологичности. Мы номер один в Европе, это факт", - сказал глава государства.

Зеленский отметил, что все, что сегодня работает на фронте, в мирное время будет работать на мирный процесс.

"Та же фронтовая медицина будет работать исключительно на гражданский сектор после окончания войны", - сказал президент.

Производство дронов и РЭБ

Также Зеленский подчеркнул, что Украина уже лидер в производстве дронов и в системах радиоэлектронной борьбы.

По его словам, "мы уже отказываемся от артиллерии, которая еще вчера была очень нужна, из-за технологичности этой войны".

Глава государства добавил, что сегодня враг несет 90% потерь из-за дронов.

Топ комментарии
Ти обдовбався зелений наркоман? Порівняв з Німеччиною і Англією? Цікаво які ж технології у нас супер ******* є , що навіть ракети 50 літньої давності не можемо робити?!
23.01.2026 19:44 Ответить
... в технологіях крадіжок. чєбурєк з агрохламідією можуть лекції читати в університетах європи як безпечно красти.
23.01.2026 19:47 Ответить
Потужні тексти від піарника Януковоща, прокацапа Литвина.
23.01.2026 19:49 Ответить
Всі військові програми були згорнуто, а причетних до них почали переслідувати.
23.01.2026 19:53 Ответить
"ми вже відмовляємось від артилерії" - слова справжнього ідіота...
23.01.2026 22:17 Ответить
І при тому кожен день віддаємо путіну українські території. Ракети та ППО теж вже не потрібні?
23.01.2026 19:45 Ответить
ну фламінго це супер вундервафля! аналоговнєт. правда не літає.....
23.01.2026 19:46 Ответить
...і небезпечно також - хоч хтось сів?
23.01.2026 19:51 Ответить
А 3,14здити гроші, так то ващє - "нас нє дагонят", причому, як у прямому, так і у переносному сенсі: плати заставу і вали заідси.
23.01.2026 19:49 Ответить
Особливо в космічних технологіях доставки "двушєк на москву"...
23.01.2026 19:50 Ответить
тут рівних Свиням Наріту не має.
23.01.2026 19:53 Ответить
Коли ж ти таким розумним став? Аж страшно! Чому з 2019 по 24.02.2022 було "какая разница". Не на часі було?"Великим крадівництвом" займались?
23.01.2026 19:51 Ответить
Згідно з аналітичною компанією Drone Industry Insights, Китай вже виробляє 70-80% комерційних дронів у світі.
Країна домінує у виробництві контролерів швидкості, сенсорів, камер, пропелерів та інших ключових компонентів, від яких залежить, на яку відстань може літати дрон і наскільки чітко він бачить.
Китайські компоненти коштують приблизно одну третину вартості західних аналогів. Ця економічна реальність змусила обидві сторони війни в Україні залежати від постачальників, які працюють під юрисдикцією Пекіна.
Обмеження Китаю на експорт компонентів до західних країн, продемонстрували, як Пекін може використовувати цю домінантну позицію у власних цілях.
23.01.2026 19:52 Ответить
За даними численних джерел у розслідуванні FT, російські компанії купують цілі виробничі лінії в Китаї та переміщують їх до Росії.

Розслідування FT цитує західних посадовців, які стверджують, що китайська держава, безпосередньо допомагає китайським продавцям та російським покупцям обходити як західні санкції, так і власний експортний контроль Китаю.
23.01.2026 19:54 Ответить
Річард Мур, колишній керівник британської розвідки MI6, заявив перед відставкою у вересні, що не було сумнівів у тому, що підтримка Пекіна була критичною для тривалості війни в Україні.

«Це та підтримка, яку Китай послідовно надавав Росії, як дипломатично, так і у вигляді товарів подвійного призначення», - сказав Мур. Він навів приклади китайських хімікатів, що потрапляли у російські снаряди, та електронних компонентів у російських ракетах як доказ системної підтримки, яка «запобігла того, щоб путін прийшов до висновку, що мир - це найкращий варіант».
23.01.2026 19:57 Ответить
У міру того як внутрішнє виробництво України зростає, а західні країни намагаються створити альтернативні ланцюги постачання, вплив Китаю на результати бойових дій ставатиме все більш центральним питанням у будь-яких переговорах про припинення вогню або мирних переговорах.
23.01.2026 19:59 Ответить
Да конечно. Из китайских комплектующих. А если пойти на промрынок то там нет ничего украинского. Вообще. Ни розеток ни фонариков ни ножичков ни отверток ни шурупов... Смесители трубы клапаны... все турецкое или китайское. Интересно. Как же так получилось.
23.01.2026 19:52 Ответить
Наче в Швейцарії був, не в Нідерландах...
23.01.2026 19:55 Ответить
Кто знает, шо там в Альпах выращивают...
23.01.2026 20:00 Ответить
Ответ на "аналоговнет". Ну да.
23.01.2026 19:56 Ответить
Казкар Литвин пише йому а боневтік Вава розповідає ці казки.
23.01.2026 19:59 Ответить
Чому тоді зараз моцква не в блекауті? Якби зараз 14 мільйонів обісраних моцквичів верещали що вони замерзають то ситуація б була б зовсім інша. А те що ми не змогли повністю погасити жодне рашистське велике місто, ******* зрадою і саботажем. Ну вжитті не повірю я що сотня дронів і з десяток ракет не здатна знищити всі ТЕС хоча б в одному рашистському місті
23.01.2026 20:02 Ответить
Якщо долетять. А вони не долітають.
10.02.2026 13:52 Ответить
Покажите мне все это производство и технологии в цифрах ВВП и на рынке труда) В Киеве мусор некому вывозить, зато технологий хот сракой жуй)
23.01.2026 20:12 Ответить
Німецькі інженери такі:
Ну да ну да, пішли ми нах*й
23.01.2026 20:22 Ответить
технології розпилу бюджета ? О да!
тут вони перші...
23.01.2026 20:27 Ответить
Технологвії у нас на високому рівні: нажав на кнопку - і спина мокра.
23.01.2026 20:41 Ответить
От трєпло. Вибалтав державну таємницю яку Фьодоров йому передав. І що тепер робити? Завтра Трам дізнається і забажає Україну як Гренландію. А двох презедентів Україна не потягне.
23.01.2026 20:42 Ответить
Але технологи чогось втекли до Ізраїлю.
23.01.2026 20:49 Ответить
Боже, яке ж воно дурне, я раніше думав, що він дурня грає, а тепер бачу -ні, не грає
23.01.2026 21:03 Ответить
Ну в "технології пропаганди", дійсно №1... "Лідер світу" не буде брехати!
23.01.2026 21:25 Ответить
1. "..."ми вже відмовляємось від артилерії, яка ще вчора була дуже потрібна, через технологічність цієї війни". - окончательно **..лся?
2. "...сьогодні ворог несе 90% втрат через дрони " - значит и у нас где-то столько.
23.01.2026 22:08 Ответить
Вчора хвалилося , що виробляємо все більше САУ "Богдана" , сьогодні просторікує , що вже відмовляється від артилерії.
23.01.2026 23:06 Ответить
Ух ! Как возбудились лапти на этой ветке ! Ванек становится меньше , а украинских дронов больше.
23.01.2026 23:43 Ответить
Та звичайно перші - бо тіки в Україні зеленского ракети будують не КБ ракетобудування, а виробники бетоних меблів та підборщики площадок для з'ьомки кв95 - бо саме їм гнида та дерьмак віддали майже 80% грошей мо на виробництво фламіндічей. Ну данці вже перекрили їм кіслород після того як дізнались шо гроші весело розікрав зеленский та друзі -кінощніки.
24.01.2026 00:58 Ответить
Але літаки та ракети просить у Європи.

Бо прикрутити бомбу, надруковану на 3d-принтері до китайського дрона - це не технологічне виробництво.
24.01.2026 02:13 Ответить
У 1960-70 х Південмаш виробляв міжконтинентальні ракети, Миколаївський суднобудівний підводні човни і крейсери, Харків танки, Київ транспортну авіацію і авіаційні ракети. Зелений режим внутрішньої окупації не зміг саботував перенести навіть виробництво ракет на підземні площі метро, побудовані тоді ж. Він попереду тільки у цифровій собаколовлі.
24.01.2026 05:50 Ответить
без заперечень - Українська влада в питаннях розкрадання, корупції, відмахування від відповідальності номер один.
24.01.2026 10:29 Ответить
 
 