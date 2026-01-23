Украина сейчас номер один в Европе в технологиях, - Зеленский
Индустрия дронов
Украина сейчас - номер один по технологиям в Европе. В частности, Украина является лидером в производстве дронов и систем радиоэлектронной борьбы.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский на втором национальном Форуме талантливой молодежи в Киеве в пятницу, 23 января, передает "Интерфакс-Украина", информирует Цензор.НЕТ.
Рост в технологичности
"Во время войны Украина очень сильно выросла в технологичности. Мы номер один в Европе, это факт", - сказал глава государства.
Зеленский отметил, что все, что сегодня работает на фронте, в мирное время будет работать на мирный процесс.
"Та же фронтовая медицина будет работать исключительно на гражданский сектор после окончания войны", - сказал президент.
Производство дронов и РЭБ
Также Зеленский подчеркнул, что Украина уже лидер в производстве дронов и в системах радиоэлектронной борьбы.
По его словам, "мы уже отказываемся от артиллерии, которая еще вчера была очень нужна, из-за технологичности этой войны".
Глава государства добавил, что сегодня враг несет 90% потерь из-за дронов.
Країна домінує у виробництві контролерів швидкості, сенсорів, камер, пропелерів та інших ключових компонентів, від яких залежить, на яку відстань може літати дрон і наскільки чітко він бачить.
Китайські компоненти коштують приблизно одну третину вартості західних аналогів. Ця економічна реальність змусила обидві сторони війни в Україні залежати від постачальників, які працюють під юрисдикцією Пекіна.
Обмеження Китаю на експорт компонентів до західних країн, продемонстрували, як Пекін може використовувати цю домінантну позицію у власних цілях.
Розслідування FT цитує західних посадовців, які стверджують, що китайська держава, безпосередньо допомагає китайським продавцям та російським покупцям обходити як західні санкції, так і власний експортний контроль Китаю.
«Це та підтримка, яку Китай послідовно надавав Росії, як дипломатично, так і у вигляді товарів подвійного призначення», - сказав Мур. Він навів приклади китайських хімікатів, що потрапляли у російські снаряди, та електронних компонентів у російських ракетах як доказ системної підтримки, яка «запобігла того, щоб путін прийшов до висновку, що мир - це найкращий варіант».
Ну да ну да, пішли ми нах*й
тут вони перші...
2. "...сьогодні ворог несе 90% втрат через дрони " - значит и у нас где-то столько.
Бо прикрутити бомбу, надруковану на 3d-принтері до китайського дрона - це не технологічне виробництво.
не змігсаботував перенести навіть виробництво ракет на підземні площі метро, побудовані тоді ж. Він попереду тільки у цифровій собаколовлі.