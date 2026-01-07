РУС
Производство оружия в Украине за год выросло в 1,5 раза, - Шмыгаль

Производство оружия в Украине

По итогам 2025 года предприятия АО "Українська оборонна промисловість" увеличили производство вооружения и военной техники в полтора раза по сравнению с предыдущим годом.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль.

Шмыгаль подчеркнул, что такой рост является ответом Украины на вызовы современной войны и свидетельством того, что наше оружие становится фундаментом национальной безопасности.

Рост в цифрах

Отмечается, что в целом в 2025 году:

  • Было произведено вооружение и техника на 180 млрд грн (против 122 млрд в 2024 году).
  • Количество государственных контрактов за прошлый год также выросло - более чем на 50%. Это позволило расширить производственные мощности и загрузку оборонных предприятий.

"Продолжаем трансформацию нашего ОПК в мощный арсенал свободного мира. Инвестируем в технологии и людей, создавая промышленную базу, способную обеспечить украинскую армию всем необходимым", - добавил министр обороны.

07.01.2026 17:56 Ответить
Відсоток жирів,жирів в маслі, поблискуює 😸
07.01.2026 17:56 Ответить
півтори фламінги ?
07.01.2026 18:00 Ответить
"У 2024-му сняряд коштував $6000, у 2025-му вже $9000, тому це велике зростання виробництва!" - Шмигалівська математика.
07.01.2026 18:03 Ответить
Нормальна новина . Але ботва і тут "зраду" шукає !
07.01.2026 18:33 Ответить
 
 