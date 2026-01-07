Производство оружия в Украине за год выросло в 1,5 раза, - Шмыгаль
По итогам 2025 года предприятия АО "Українська оборонна промисловість" увеличили производство вооружения и военной техники в полтора раза по сравнению с предыдущим годом.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщил министр обороны Денис Шмыгаль.
Шмыгаль подчеркнул, что такой рост является ответом Украины на вызовы современной войны и свидетельством того, что наше оружие становится фундаментом национальной безопасности.
Рост в цифрах
Отмечается, что в целом в 2025 году:
- Было произведено вооружение и техника на 180 млрд грн (против 122 млрд в 2024 году).
- Количество государственных контрактов за прошлый год также выросло - более чем на 50%. Это позволило расширить производственные мощности и загрузку оборонных предприятий.
"Продолжаем трансформацию нашего ОПК в мощный арсенал свободного мира. Инвестируем в технологии и людей, создавая промышленную базу, способную обеспечить украинскую армию всем необходимым", - добавил министр обороны.
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Роман с камнем
показать весь комментарий07.01.2026 17:56 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Besya #602532
показать весь комментарий07.01.2026 17:56 Ответить Мне нравится 3 Ссылка
Oleksa H
показать весь комментарий07.01.2026 18:00 Ответить Мне нравится 2 Ссылка
Calvados
показать весь комментарий07.01.2026 18:03 Ответить Мне нравится 4 Ссылка
Обліковий Запис #597212
показать весь комментарий07.01.2026 18:33 Ответить Мне нравится 0 Ссылка
Вход на форум Цензор.НЕТ
Пожалуйста, подождите...
Для входа по паролю, перейдите по ссылке
Использование имени пользователя в качестве логина больше не поддерживается!
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль