Виробництво зброї в Україні за рік зросло у 1,5 раза, - Шмигаль

За підсумками 2025 року підприємства АТ "Українська оборонна промисловість" наростили виробництво озброєння та військової техніки у півтора раза, порівняно з попереднім роком.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Так, Шмигаль наголосив, що таке зростання є відповіддю України на виклики сучасної війни та свідченням того, що наша зброя стає фундаментом національної безпеки.

Зростання у цифрах

Зазначається, що загалом у 2025 році:

Було вироблено озброєння й техніки на 180 млрд грн (проти 122 млрд у 2024 році).

Кількість державних контрактів за минулий рік також зросла - більш ніж на 50%. Це дало змогу розширити виробничі потужності та завантаженість оборонних підприємств.

Також читайте: Міноборони залучило за рік понад $6 мільярдів в український ОПК, ‒ Шмигаль

"Продовжуємо трансформацію нашого ОПК у потужний арсенал вільного світу. Інвестуємо у технології та людей, створюючи промислову базу, яка здатна забезпечити Українське військо всім необхідним", - додав міністр оборони.

Читайте: Українська зброя домінує на фронті: 76% закупівель — у вітчизняних виробників, - Шмигаль