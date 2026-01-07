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Виробництво зброї в Україні за рік зросло у 1,5 раза, - Шмигаль
За підсумками 2025 року підприємства АТ "Українська оборонна промисловість" наростили виробництво озброєння та військової техніки у півтора раза, порівняно з попереднім роком.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомив міністр оборони Денис Шмигаль.
Так, Шмигаль наголосив, що таке зростання є відповіддю України на виклики сучасної війни та свідченням того, що наша зброя стає фундаментом національної безпеки.
Зростання у цифрах
Зазначається, що загалом у 2025 році:
- Було вироблено озброєння й техніки на 180 млрд грн (проти 122 млрд у 2024 році).
- Кількість державних контрактів за минулий рік також зросла - більш ніж на 50%. Це дало змогу розширити виробничі потужності та завантаженість оборонних підприємств.
"Продовжуємо трансформацію нашого ОПК у потужний арсенал вільного світу. Інвестуємо у технології та людей, створюючи промислову базу, яка здатна забезпечити Українське військо всім необхідним", - додав міністр оборони.
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