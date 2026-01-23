Україна зараз номер один у Європі в технологіях, - Зеленський

Індустрія дронів

Україна наразі - номер один за технологіями у Європі. Зокрема, Україна є лідером у виробництві дронів та систем радіоелектронної боротьби.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на другому національному Форумі талановитої молоді в Києві в пʼятницю, 23 січня, передає "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

Ріст в технологічності

"Під час війни Україна зросла в технологічності дуже сильно. Ми номер один в Європі, це факт",- сказав глава держави.

Зеленський зазначив, що все, що сьогодні працює на фронт, у мирний час буде працювати на мирний процес.

"Та сама фронтова медицина буде працювати виключно на цивільний сектор після закінчення війни",- сказав президент.

Виробництво дронів та РЕБ

Також Зеленський наголосив, що Україна вже лідер в дронному виробництві та в системах радіоелектронної боротьби.

За його словами, "ми вже відмовляємось від артилерії, яка ще вчора була дуже потрібна, через технологічність цієї війни".

Очільник держави додав, що сьогодні ворог несе 90% втрат через дрони.

