Україна зараз номер один у Європі в технологіях, - Зеленський
Індустрія дронів
Україна наразі - номер один за технологіями у Європі. Зокрема, Україна є лідером у виробництві дронів та систем радіоелектронної боротьби.
Про це заявив президент Володимир Зеленський на другому національному Форумі талановитої молоді в Києві в пʼятницю, 23 січня, передає "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.
Ріст в технологічності
"Під час війни Україна зросла в технологічності дуже сильно. Ми номер один в Європі, це факт",- сказав глава держави.
Зеленський зазначив, що все, що сьогодні працює на фронт, у мирний час буде працювати на мирний процес.
"Та сама фронтова медицина буде працювати виключно на цивільний сектор після закінчення війни",- сказав президент.
Виробництво дронів та РЕБ
Також Зеленський наголосив, що Україна вже лідер в дронному виробництві та в системах радіоелектронної боротьби.
За його словами, "ми вже відмовляємось від артилерії, яка ще вчора була дуже потрібна, через технологічність цієї війни".
Очільник держави додав, що сьогодні ворог несе 90% втрат через дрони.
Країна домінує у виробництві контролерів швидкості, сенсорів, камер, пропелерів та інших ключових компонентів, від яких залежить, на яку відстань може літати дрон і наскільки чітко він бачить.
Китайські компоненти коштують приблизно одну третину вартості західних аналогів. Ця економічна реальність змусила обидві сторони війни в Україні залежати від постачальників, які працюють під юрисдикцією Пекіна.
Обмеження Китаю на експорт компонентів до західних країн, продемонстрували, як Пекін може використовувати цю домінантну позицію у власних цілях.
Розслідування FT цитує західних посадовців, які стверджують, що китайська держава, безпосередньо допомагає китайським продавцям та російським покупцям обходити як західні санкції, так і власний експортний контроль Китаю.
«Це та підтримка, яку Китай послідовно надавав Росії, як дипломатично, так і у вигляді товарів подвійного призначення», - сказав Мур. Він навів приклади китайських хімікатів, що потрапляли у російські снаряди, та електронних компонентів у російських ракетах як доказ системної підтримки, яка «запобігла того, щоб путін прийшов до висновку, що мир - це найкращий варіант».
Ну да ну да, пішли ми нах*й
тут вони перші...
2. "...сьогодні ворог несе 90% втрат через дрони " - значит и у нас где-то столько.
Бо прикрутити бомбу, надруковану на 3d-принтері до китайського дрона - це не технологічне виробництво.
не змігсаботував перенести навіть виробництво ракет на підземні площі метро, побудовані тоді ж. Він попереду тільки у цифровій собаколовлі.