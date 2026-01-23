Україна зараз номер один у Європі в технологіях, - Зеленський

Індустрія дронів

Зеленський назвав Україну найтехнологічнішою країною Європи

Україна наразі - номер один за технологіями у Європі. Зокрема, Україна є лідером у виробництві дронів та систем радіоелектронної боротьби.

Про це заявив президент Володимир Зеленський на другому національному Форумі талановитої молоді в Києві в пʼятницю, 23 січня, передає "Інтерфакс-Україна", інформує Цензор.НЕТ.

Ріст в технологічності

"Під час війни Україна зросла в технологічності дуже сильно. Ми номер один в Європі, це факт",- сказав глава держави.

Зеленський зазначив, що все, що сьогодні працює на фронт, у мирний час буде працювати на мирний процес.

"Та сама фронтова медицина буде працювати виключно на цивільний сектор після закінчення війни",- сказав президент.

Виробництво дронів та РЕБ

Також Зеленський наголосив, що Україна вже лідер в дронному виробництві та в системах радіоелектронної боротьби.

За його словами, "ми вже відмовляємось від артилерії, яка ще вчора була дуже потрібна, через технологічність цієї війни".

Очільник держави додав, що сьогодні ворог несе 90% втрат через дрони.

Ти обдовбався зелений наркоман? Порівняв з Німеччиною і Англією? Цікаво які ж технології у нас супер ******* є , що навіть ракети 50 літньої давності не можемо робити?!
23.01.2026 19:44 Відповісти
... в технологіях крадіжок. чєбурєк з агрохламідією можуть лекції читати в університетах європи як безпечно красти.
23.01.2026 19:47 Відповісти
Потужні тексти від піарника Януковоща, прокацапа Литвина.
23.01.2026 19:49 Відповісти
Ти обдовбався зелений наркоман? Порівняв з Німеччиною і Англією? Цікаво які ж технології у нас супер ******* є , що навіть ракети 50 літньої давності не можемо робити?!
23.01.2026 19:44 Відповісти
Всі військові програми були згорнуто, а причетних до них почали переслідувати.
23.01.2026 19:53 Відповісти
"ми вже відмовляємось від артилерії" - слова справжнього ідіота...
23.01.2026 22:17 Відповісти
І при тому кожен день віддаємо путіну українські території. Ракети та ППО теж вже не потрібні?
23.01.2026 19:45 Відповісти
ну фламінго це супер вундервафля! аналоговнєт. правда не літає.....
23.01.2026 19:46 Відповісти
23.01.2026 19:46 Відповісти
... в технологіях крадіжок. чєбурєк з агрохламідією можуть лекції читати в університетах європи як безпечно красти.
23.01.2026 19:47 Відповісти
...і небезпечно також - хоч хтось сів?
23.01.2026 19:51 Відповісти
Потужні тексти від піарника Януковоща, прокацапа Литвина.
23.01.2026 19:49 Відповісти
А 3,14здити гроші, так то ващє - "нас нє дагонят", причому, як у прямому, так і у переносному сенсі: плати заставу і вали заідси.
23.01.2026 19:49 Відповісти
Особливо в космічних технологіях доставки "двушєк на москву"...
23.01.2026 19:50 Відповісти
тут рівних Свиням Наріту не має.
23.01.2026 19:53 Відповісти
Коли ж ти таким розумним став? Аж страшно! Чому з 2019 по 24.02.2022 було "какая разница". Не на часі було?"Великим крадівництвом" займались?
23.01.2026 19:51 Відповісти
Згідно з аналітичною компанією Drone Industry Insights, Китай вже виробляє 70-80% комерційних дронів у світі.
Країна домінує у виробництві контролерів швидкості, сенсорів, камер, пропелерів та інших ключових компонентів, від яких залежить, на яку відстань може літати дрон і наскільки чітко він бачить.
Китайські компоненти коштують приблизно одну третину вартості західних аналогів. Ця економічна реальність змусила обидві сторони війни в Україні залежати від постачальників, які працюють під юрисдикцією Пекіна.
Обмеження Китаю на експорт компонентів до західних країн, продемонстрували, як Пекін може використовувати цю домінантну позицію у власних цілях.
23.01.2026 19:52 Відповісти
За даними численних джерел у розслідуванні FT, російські компанії купують цілі виробничі лінії в Китаї та переміщують їх до Росії.

Розслідування FT цитує західних посадовців, які стверджують, що китайська держава, безпосередньо допомагає китайським продавцям та російським покупцям обходити як західні санкції, так і власний експортний контроль Китаю.
23.01.2026 19:54 Відповісти
Річард Мур, колишній керівник британської розвідки MI6, заявив перед відставкою у вересні, що не було сумнівів у тому, що підтримка Пекіна була критичною для тривалості війни в Україні.

«Це та підтримка, яку Китай послідовно надавав Росії, як дипломатично, так і у вигляді товарів подвійного призначення», - сказав Мур. Він навів приклади китайських хімікатів, що потрапляли у російські снаряди, та електронних компонентів у російських ракетах як доказ системної підтримки, яка «запобігла того, щоб путін прийшов до висновку, що мир - це найкращий варіант».
23.01.2026 19:57 Відповісти
У міру того як внутрішнє виробництво України зростає, а західні країни намагаються створити альтернативні ланцюги постачання, вплив Китаю на результати бойових дій ставатиме все більш центральним питанням у будь-яких переговорах про припинення вогню або мирних переговорах.
23.01.2026 19:59 Відповісти
Да конечно. Из китайских комплектующих. А если пойти на промрынок то там нет ничего украинского. Вообще. Ни розеток ни фонариков ни ножичков ни отверток ни шурупов... Смесители трубы клапаны... все турецкое или китайское. Интересно. Как же так получилось.
23.01.2026 19:52 Відповісти
Наче в Швейцарії був, не в Нідерландах...
23.01.2026 19:55 Відповісти
Кто знает, шо там в Альпах выращивают...
23.01.2026 20:00 Відповісти
Ответ на "аналоговнет". Ну да.
23.01.2026 19:56 Відповісти
Казкар Литвин пише йому а боневтік Вава розповідає ці казки.
23.01.2026 19:59 Відповісти
Чому тоді зараз моцква не в блекауті? Якби зараз 14 мільйонів обісраних моцквичів верещали що вони замерзають то ситуація б була б зовсім інша. А те що ми не змогли повністю погасити жодне рашистське велике місто, ******* зрадою і саботажем. Ну вжитті не повірю я що сотня дронів і з десяток ракет не здатна знищити всі ТЕС хоча б в одному рашистському місті
23.01.2026 20:02 Відповісти
Якщо долетять. А вони не долітають.
10.02.2026 13:52 Відповісти
Покажите мне все это производство и технологии в цифрах ВВП и на рынке труда) В Киеве мусор некому вывозить, зато технологий хот сракой жуй)
23.01.2026 20:12 Відповісти
Німецькі інженери такі:
Ну да ну да, пішли ми нах*й
23.01.2026 20:22 Відповісти
технології розпилу бюджета ? О да!
тут вони перші...
23.01.2026 20:27 Відповісти
Технологвії у нас на високому рівні: нажав на кнопку - і спина мокра.
23.01.2026 20:41 Відповісти
От трєпло. Вибалтав державну таємницю яку Фьодоров йому передав. І що тепер робити? Завтра Трам дізнається і забажає Україну як Гренландію. А двох презедентів Україна не потягне.
23.01.2026 20:42 Відповісти
Але технологи чогось втекли до Ізраїлю.
23.01.2026 20:49 Відповісти
Боже, яке ж воно дурне, я раніше думав, що він дурня грає, а тепер бачу -ні, не грає
23.01.2026 21:03 Відповісти
Ну в "технології пропаганди", дійсно №1... "Лідер світу" не буде брехати!
23.01.2026 21:25 Відповісти
1. "..."ми вже відмовляємось від артилерії, яка ще вчора була дуже потрібна, через технологічність цієї війни". - окончательно **..лся?
2. "...сьогодні ворог несе 90% втрат через дрони " - значит и у нас где-то столько.
23.01.2026 22:08 Відповісти
Вчора хвалилося , що виробляємо все більше САУ "Богдана" , сьогодні просторікує , що вже відмовляється від артилерії.
23.01.2026 23:06 Відповісти
Ух ! Как возбудились лапти на этой ветке ! Ванек становится меньше , а украинских дронов больше.
23.01.2026 23:43 Відповісти
Та звичайно перші - бо тіки в Україні зеленского ракети будують не КБ ракетобудування, а виробники бетоних меблів та підборщики площадок для з'ьомки кв95 - бо саме їм гнида та дерьмак віддали майже 80% грошей мо на виробництво фламіндічей. Ну данці вже перекрили їм кіслород після того як дізнались шо гроші весело розікрав зеленский та друзі -кінощніки.
24.01.2026 00:58 Відповісти
Але літаки та ракети просить у Європи.

Бо прикрутити бомбу, надруковану на 3d-принтері до китайського дрона - це не технологічне виробництво.
24.01.2026 02:13 Відповісти
У 1960-70 х Південмаш виробляв міжконтинентальні ракети, Миколаївський суднобудівний підводні човни і крейсери, Харків танки, Київ транспортну авіацію і авіаційні ракети. Зелений режим внутрішньої окупації не зміг саботував перенести навіть виробництво ракет на підземні площі метро, побудовані тоді ж. Він попереду тільки у цифровій собаколовлі.
24.01.2026 05:50 Відповісти
без заперечень - Українська влада в питаннях розкрадання, корупції, відмахування від відповідальності номер один.
24.01.2026 10:29 Відповісти
 
 