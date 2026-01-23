Зеленський анонсував нові кадрові зміни у Повітряних силах: Система має ставати ефективнішою

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь міністра оборони Михайла Федорова та анонсував кадрові зміни у сфері оборони, зокрема у Повітряних силах ЗСУ.

Про це глава держави розповів у вечірньому зверненні, інформує Цензор.НЕТ.

Федоров доповів про ситуацію на фронті та технологічних відповідей України. Зеленський подякував підрозділам за захист та повідомив, що рівень російських втрат за грудень –– 35 тисяч осіб.

"Говорили з міністром також по кадрових питаннях, і не тільки в міністерстві, але у видах сил, зокрема у Повітряних силах. Добре, що взаємодії всередині Повітряних сил та розбору обставин влучань стає більше. Висновки потрібні дуже, щоб система ставала ефективнішою", - наголосив президент.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про тристоронні перемовини в ОАЕ: Обговорюються параметри закінчення війни

Посилення ППО

Зеленський доручив також українській команді якнайшвидше й максимально детально опрацювати домовленості з партнерами України по ракетах для протиповітряної оборони –– вчора був позитивний сигнал у розмові з президентом США Трампом по ракетах РАС-3 для Patriot.

"Потрібен тепер позитивний сигнал тут, в Україні, – у реальному постачанні для наших захисників неба. Логістику треба максимально прискорити", - додав він.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Україна зараз номер один у Європі в технологіях, - Зеленський