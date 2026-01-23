Зеленський анонсував нові кадрові зміни у Повітряних силах: Система має ставати ефективнішою

Президент Володимир Зеленський

Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь міністра оборони Михайла Федорова та анонсував кадрові зміни у сфері оборони, зокрема у Повітряних силах ЗСУ.

Що відомо?

Федоров доповів про ситуацію на фронті та технологічних відповідей України. Зеленський подякував підрозділам за захист та повідомив, що рівень російських втрат за грудень –– 35 тисяч осіб.

"Говорили з міністром також по кадрових питаннях, і не тільки в міністерстві, але у видах сил, зокрема у Повітряних силах. Добре, що взаємодії всередині Повітряних сил та розбору обставин влучань стає більше. Висновки потрібні дуже, щоб система ставала ефективнішою", - наголосив президент.

Посилення ППО 

Зеленський доручив також українській команді якнайшвидше й максимально детально опрацювати домовленості з партнерами України по ракетах для протиповітряної оборони –– вчора був позитивний сигнал у розмові з президентом США Трампом по ракетах РАС-3 для Patriot.

"Потрібен тепер позитивний сигнал тут, в Україні, – у реальному постачанні для наших захисників неба. Логістику треба максимально прискорити", - додав він.

Шо воно недолуге розуміє в Повітряних силах? Скільки можна вкрасти?
23.01.2026 20:40 Відповісти
Олє, олє, олє....
Невже олєщука повертає ... пілотом на F-16?
23.01.2026 20:44 Відповісти
Якого результату можна очікувати від обговорення військових справ двома некомпетентними ухилянтами?
23.01.2026 20:47 Відповісти
😂
23.01.2026 22:03 Відповісти
Этой дрыстней видосами феномена современности будут непослушных детей пугать. Мол, смотрите мне, щас Зегевару включу.
23.01.2026 20:48 Відповісти
23.01.2026 21:47 Відповісти
Розбір польотів - потрібно більше швидких дронів шоб валити Шахеди
23.01.2026 20:50 Відповісти
Так і НПП перепишуть.
23.01.2026 22:43 Відповісти
За кого він нас тримає? Чому МіГ-29 кидає каби на фронті, а фалькони та міражи лише за шахедами ганяються в тилу, при цьому зазнаючи втрат?! То кадрові зміни поліпшать цю ситуацію, чи вони для іншого?
23.01.2026 20:52 Відповісти
пздобол не може не пздіти.
23.01.2026 20:54 Відповісти
Господи, коли вже настане час, коли ми будемо бачити ото тільки через решітку!?!?!?
23.01.2026 20:58 Відповісти
Вальолья, як шо сформувати вогнеак групу зі складу Квартал 95 з орденоносцями пікаловим та кошевим то її ефективність буде захмарною. І снайпера ж не буде чого сцітся твій так плешивий беззубий дружбан-дегенерат.
23.01.2026 21:01 Відповісти
Ускорить, углубить, повысить, масштабировать, проработать, максимально, патужно....незламнисть!
23.01.2026 21:03 Відповісти
Одна,дві перестановки від zeдлб і повітряних сил не стане в Україні.
23.01.2026 21:07 Відповісти
Це всеодно, що поставити Голобородька' нападаючим в команду ''Барселона'', уявили? Ось так він тямить щось у військовій справі. Це ж яка ганьба - чотирижди ухилянт множить на нуль генералів і полковників.
23.01.2026 22:08 Відповісти
Что оно понимает?
23.01.2026 22:18 Відповісти
як казав колись мао, який був ще той дзедун, своєму наступнику, ніхуа сєбє гофену - якщо діло в твоїї руках, я спокійний! ))
23.01.2026 22:21 Відповісти
23.01.2026 22:22 Відповісти
Є анекдот ПРО ТРИ КОНВЕРТИ То вже два конверти відкрито----вали все на попередника, починай реконструкцію Ми вже закінчуємо "реконструкцію" --знищуємо всі структури влади і управління державою Закінчуємо знищувати ЗСУ. Пора відкривати третій конверт--де є рекомендації --"готуй три конверти"
23.01.2026 23:31 Відповісти
Ну в порошкоподібних системах він знається, а там і до повітря вже недалеко (кокс надає крииила)
24.01.2026 00:13 Відповісти
Дивним чином до сих пір кадрові зміни, ініційовані ЗЄ, не призводили ні до чого, або погіршували ситуацію.
24.01.2026 03:34 Відповісти
 
 