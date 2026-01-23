Зеленський анонсував нові кадрові зміни у Повітряних силах: Система має ставати ефективнішою
Президент Володимир Зеленський заслухав доповідь міністра оборони Михайла Федорова та анонсував кадрові зміни у сфері оборони, зокрема у Повітряних силах ЗСУ.
Про це глава держави розповів у вечірньому зверненні, інформує Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Федоров доповів про ситуацію на фронті та технологічних відповідей України. Зеленський подякував підрозділам за захист та повідомив, що рівень російських втрат за грудень –– 35 тисяч осіб.
"Говорили з міністром також по кадрових питаннях, і не тільки в міністерстві, але у видах сил, зокрема у Повітряних силах. Добре, що взаємодії всередині Повітряних сил та розбору обставин влучань стає більше. Висновки потрібні дуже, щоб система ставала ефективнішою", - наголосив президент.
Посилення ППО
Зеленський доручив також українській команді якнайшвидше й максимально детально опрацювати домовленості з партнерами України по ракетах для протиповітряної оборони –– вчора був позитивний сигнал у розмові з президентом США Трампом по ракетах РАС-3 для Patriot.
"Потрібен тепер позитивний сигнал тут, в Україні, – у реальному постачанні для наших захисників неба. Логістику треба максимально прискорити", - додав він.
- Нагадаємо, минулого тижня міністр оборони Михайло Федоров підписав наказ про призначення Павла Єлізарова, відомого за позивним "Лазар", новим заступником командувача Повітряних сил ЗСУ.
- Перед цим президент розкритикував роботу Повітряних сил ЗСУ щодо боротьби з російськими "шахедами" на тлі масованих атак. Є влучання ворожих дронів в енергетику.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Невже олєщука повертає ... пілотом на F-16?
