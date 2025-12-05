РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9822 посетителя онлайн
Новости Изменения в составе Ставки Верховного главнокомандующего Состав СНБО
1 613 43

Зеленский исключил Ермака из состава СНБО и Ставки верховного главнокомандующего

Президент Владимир Зеленский исключил из персонального состава СНБО и Ставки бывшего руководителя Офиса президента Андрея Ермака.

Соответствующие указы обнародованы на сайте президента, сообщает Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Изменения в составе

Согласно документам, изменения вступают в силу со дня публикации. В тексте указа причины ротации не указываются.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Ермак посетил офис СЗР Иващенко. Вероятно, готовится побег из Украины, - СМИ

Зеленский исключил Ермака из состава СНБО и Ставки верховного главнокомандующего

Увольнение Ермака

Читайте также: Ермак до сих пор занимает ключевые должности в государственных органах, несмотря на увольнение из ОП, - СМИ

Автор: 

Зеленский Владимир (22838) СНБО (4479) Ермак Андрей (1453) Ставка (169)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+8
що не кажіть, а приємно таке читати...ще рік тому про це тільки мріялось
показать весь комментарий
05.12.2025 21:53 Ответить
+7
хто слідуючий буде коханцем зеленськоо?
показать весь комментарий
05.12.2025 21:51 Ответить
+5
Ми Українці хочемо виключити Зеленського та всю його зелену заразу з влади!!!
показать весь комментарий
05.12.2025 21:58 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
хто слідуючий буде коханцем зеленськоо?
показать весь комментарий
05.12.2025 21:51 Ответить
Ходять чутки, що найбільш вирогідний кандидат - "діджиталізатор" Федоров...
показать весь комментарий
05.12.2025 21:56 Ответить
він також той во... зе кавеенщик задньопривідний?
показать весь комментарий
05.12.2025 21:58 Ответить
як шо так , то федоров казачок кремлівський як і дєрмак , дуже небезпечна су*а ...
показать весь комментарий
05.12.2025 22:24 Ответить
Обіцяли сьогодні вранці, що особа ця буде названа . Уже вечір - а ми нічого не знаємо...
показать весь комментарий
05.12.2025 21:58 Ответить
Збрехали. Не вперше, не востаннє.
показать весь комментарий
05.12.2025 22:03 Ответить
З критеріїв власної безпеки... На початку його правління ВАНА рвалася в прем"єр-міністри. Тоді "Блазнем" рулив "Беня". І він прекрасно розумів, що ВАНА зжере "Блазня" "без солі і хліба". Тому зробив усе, щоб цього не стало.сь...
Д"Єрмак прийшов тоді, коли "Беню" "посунули" від "Блазня" . Прийшов він тоді, коли кацапи пред"явили "Блазню" весь зібраний компромат. Тоді він так злякався, що "відхрестився" від "Бені". (Можливо, кацапи чимось і самого "Беню" прищемили... ).
Але зараз інша історія... "Блазень" у "цугцвангу"... Захистить д"Єрмака - може втопиться разом з ним. Відхреститься - нема ким замінить... Вибрать "ганчірку" - а хто буде керувать державою? Вибере розумного - він його "з"їсть без солі і хліба"...
показать весь комментарий
05.12.2025 22:50 Ответить
цікаво по яких критеріях він відбирає нового керівника оп? видно за сексуальними. але не за розумовими здібностями.
показать весь комментарий
05.12.2025 22:08 Ответить
... воочевидь нема бажаючих стояти поруч з найвеличнійшим ... і слухати...Іменем України....!!!
показать весь комментарий
05.12.2025 22:59 Ответить
- Ты сильный - ты справишься...
- Я умный - я даже не возьмусь...
показать весь комментарий
05.12.2025 23:23 Ответить
ZE мерзотники швирнули Україн\у в прірву, а наше мовчання = наше знищення
Будь проклятий зе Мародер
показать весь комментарий
05.12.2025 22:01 Ответить
а що робити з його виборцями? вони нікуди не ділись.....
показать весь комментарий
05.12.2025 22:04 Ответить
Для наріду і новин "вилучив" а до сих пір коріння ще стирчить
показать весь комментарий
05.12.2025 21:51 Ответить
"Дивне створвння:
З голови стирчить коріння!"
показать весь комментарий
05.12.2025 22:02 Ответить
Зняв - крикнув вийди розбійник зі Ставки і ніякої контори з підозрою
показать весь комментарий
05.12.2025 21:51 Ответить
Зараз заплАчу
показать весь комментарий
05.12.2025 21:52 Ответить
Умєров эта Ермак ! Й він зараз чекає на Алібабу вже другий тиждень на пляжі Майямі
показать весь комментарий
05.12.2025 21:53 Ответить
Я не здивуюсь, якщо Умєров вірний служака-менеджер Ахмєтівсько-турецького бізнесу, на відмиві коштів зараз у США також... А Ахмєтов співпрацював з політтехнологом Трампа Манафортом, ведучи Яника на заказ Кремля в презики... Й якось дивовижно уся мімейка Умєрова з трьома дорослими синами ще за часів перед АТО ( аольооо - часів початку Мінських) вже осіли у Флориді.
Там всьо так пермєшана...Сімейний кодляк Умєрова з Криму не від Пороха тікав, а з рашистоКриму й вже після Революції Гідності ЗА Пороха.
показать весь комментарий
05.12.2025 22:01 Ответить
Я думав що всі кримськи татари живуть так само як умєров !
показать весь комментарий
05.12.2025 22:10 Ответить
що не кажіть, а приємно таке читати...ще рік тому про це тільки мріялось
показать весь комментарий
05.12.2025 21:53 Ответить
зе!гундос тиждень сподівався, що це страшний сон і все ще можна повернути взад?
показать весь комментарий
05.12.2025 21:54 Ответить
Там ще з 10 комісій усіх можливих єрмак є учасник і голова
показать весь комментарий
05.12.2025 21:56 Ответить
Цікаво сам, нарешті, додумався чи хтось підказав? Помилок в указі не наробив? Замість єрмак не написав Порошенко?
показать весь комментарий
05.12.2025 21:58 Ответить
Ми Українці хочемо виключити Зеленського та всю його зелену заразу з влади!!!
показать весь комментарий
05.12.2025 21:58 Ответить
****** шапіто
показать весь комментарий
05.12.2025 21:59 Ответить
О, а тут вчора плющило коментаторів по писанині "дзеркала тижня". Я ж казав, що входження до органів здійснюється за посадою.
показать весь комментарий
05.12.2025 22:01 Ответить
А до собою поставленого керівника Управління Зовнішньої Розвідки Єрмак поїхав до вовчиного указу чи після?
показать весь комментарий
05.12.2025 22:04 Ответить
І всього лише за тиждень. На законі з приводу НАБУ підпис з'явився менш ніж за добу.
показать весь комментарий
05.12.2025 22:05 Ответить
Потужно!
показать весь комментарий
05.12.2025 22:05 Ответить
Сам коли "виведеться"? Слово потрібно тримати.
показать весь комментарий
05.12.2025 22:07 Ответить
Зеля відпустить Дерьмака за кордон, бо той дуже багато чого знає.
Та якщо Дермака затримати він розповість про Зелю дуже багато чого.
показать весь комментарий
05.12.2025 22:07 Ответить
а якщо не випустить , що будете писати ?
показать весь комментарий
05.12.2025 22:16 Ответить
написав свою думку, що Дерьмак для Зелі дуже небезпечна людина бо забагото чого знає про нього.
показать весь комментарий
05.12.2025 22:34 Ответить
показать весь комментарий
05.12.2025 22:10 Ответить
Шось дуже вже довго збиравсь зробити це дійство.
показать весь комментарий
05.12.2025 22:12 Ответить
показать весь комментарий
05.12.2025 22:12 Ответить
Тобто, ще цілий тиждень він (Єрмак) отримував цілком таємні матеріли, користувався доступом до відповідних баз даних, йому нараховувалось "дєнєжноє довольствіє" і дні відпустки... Та мабуть ще багато чого...
показать весь комментарий
05.12.2025 22:15 Ответить
самі таємні ....
показать весь комментарий
05.12.2025 22:18 Ответить
Зеленському варто найняти Олексія Порошенка радником. Він найкраще знає, як уникнути армії та де ховати гроші.
показать весь комментарий
05.12.2025 22:54 Ответить
,,Добродія" єрмака вже мали б ,,посадити на карантин" , а по́тім.досліджувати його ,,патріотизм" .
показать весь комментарий
05.12.2025 23:03 Ответить
Ей, не так швидко...
показать весь комментарий
05.12.2025 23:23 Ответить
Якого хера він взагалі там робив?
показать весь комментарий
05.12.2025 23:31 Ответить
 
 