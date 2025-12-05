Зеленский исключил Ермака из состава СНБО и Ставки верховного главнокомандующего
Президент Владимир Зеленский исключил из персонального состава СНБО и Ставки бывшего руководителя Офиса президента Андрея Ермака.
Соответствующие указы обнародованы на сайте президента, сообщает Цензор.НЕТ.
Изменения в составе
Согласно документам, изменения вступают в силу со дня публикации. В тексте указа причины ротации не указываются.
Увольнение Ермака
- Утром, 28 ноября, СМИ заявили, что НАБУ и САП проводят обыски у Андрея Ермака.
- Впоследствии НАБУ официально подтвердило следственные действия.
- Ермак заявил, что никаких препятствий для следователей нет.
- СМИ заявили, что подозрение Ермака может быть связано с кооперативом "Династия".
- Впоследствии Зеленский сообщил в обращении к нации, что Андрей Ермак написал заявление об отставке с должности главы Офиса Президента.
Д"Єрмак прийшов тоді, коли "Беню" "посунули" від "Блазня" . Прийшов він тоді, коли кацапи пред"явили "Блазню" весь зібраний компромат. Тоді він так злякався, що "відхрестився" від "Бені". (Можливо, кацапи чимось і самого "Беню" прищемили... ).
Але зараз інша історія... "Блазень" у "цугцвангу"... Захистить д"Єрмака - може втопиться разом з ним. Відхреститься - нема ким замінить... Вибрать "ганчірку" - а хто буде керувать державою? Вибере розумного - він його "з"їсть без солі і хліба"...
- Я умный - я даже не возьмусь...
Будь проклятий зе Мародер
З голови стирчить коріння!"
Там всьо так пермєшана...Сімейний кодляк Умєрова з Криму не від Пороха тікав, а з рашистоКриму й вже після Революції Гідності ЗА Пороха.
Та якщо Дермака затримати він розповість про Зелю дуже багато чого.