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Новини Зміни в складі Ставки Верховного головнокомандувача Склад РНБО
2 901 56

Зеленський виключив Єрмака зі складу РНБО та Ставки верховного головнокомандувача

Президент Володимир Зеленський вивів із персонального складу РНБО та Ставки колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Відповідні укази оприлюднено на сайті президента, інформує Цензор.НЕТ.

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Зміни у складі

Згідно з документами, зміни набирають чинності з дня публікації. У тексті указу причини ротації не зазначаються.

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Зеленський вивів Єрмака зі складу РНБО і Ставки верховного головнокомандувача

Звільнення Єрмака

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Автор: 

Зеленський Володимир (28080) РНБО (2300) Єрмак Андрій (1781) Ставка (194)
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Топ коментарі
+11
хто слідуючий буде коханцем зеленськоо?
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05.12.2025 21:51 Відповісти
+11
що не кажіть, а приємно таке читати...ще рік тому про це тільки мріялось
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05.12.2025 21:53 Відповісти
+9
ZE мерзотники швирнули Україн\у в прірву, а наше мовчання = наше знищення
Будь проклятий зе Мародер
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05.12.2025 22:01 Відповісти
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хто слідуючий буде коханцем зеленськоо?
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05.12.2025 21:51 Відповісти
Ходять чутки, що найбільш вирогідний кандидат - "діджиталізатор" Федоров...
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05.12.2025 21:56 Відповісти
він також той во... зе кавеенщик задньопривідний?
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05.12.2025 21:58 Відповісти
як шо так , то федоров казачок кремлівський як і дєрмак , дуже небезпечна су*а ...
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05.12.2025 22:24 Відповісти
Обіцяли сьогодні вранці, що особа ця буде названа . Уже вечір - а ми нічого не знаємо...
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05.12.2025 21:58 Відповісти
Збрехали. Не вперше, не востаннє.
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05.12.2025 22:03 Відповісти
З критеріїв власної безпеки... На початку його правління ВАНА рвалася в прем"єр-міністри. Тоді "Блазнем" рулив "Беня". І він прекрасно розумів, що ВАНА зжере "Блазня" "без солі і хліба". Тому зробив усе, щоб цього не стало.сь...
Д"Єрмак прийшов тоді, коли "Беню" "посунули" від "Блазня" . Прийшов він тоді, коли кацапи пред"явили "Блазню" весь зібраний компромат. Тоді він так злякався, що "відхрестився" від "Бені". (Можливо, кацапи чимось і самого "Беню" прищемили... ).
Але зараз інша історія... "Блазень" у "цугцвангу"... Захистить д"Єрмака - може втопиться разом з ним. Відхреститься - нема ким замінить... Вибрать "ганчірку" - а хто буде керувать державою? Вибере розумного - він його "з"їсть без солі і хліба"...
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05.12.2025 22:50 Відповісти
ЮЛЯ! ЮЛЯ! ЮЛЯ!
ТИМОШЕНКО - ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ!!!!!
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06.12.2025 21:01 Відповісти
Лікуваться не пробував?
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07.12.2025 07:49 Відповісти
Лікування не доступне.
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07.12.2025 08:12 Відповісти
Воно й видно...
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07.12.2025 09:17 Відповісти
Видно - коли стидно. А коли не стидно - то й не видно.
Такі як ти зробили лікування недоступним.
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07.12.2025 14:17 Відповісти
Так я ж тебе "лікувать" пробую - а ти впираєшся...
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07.12.2025 20:37 Відповісти
Щоб ти мав все, що маю, і нічого не мав з того, чого я не маю. Амінь.
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11.12.2025 08:22 Відповісти
Це вже з сфери "болтології"... Я тут не "спеціаліст"...
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11.12.2025 08:28 Відповісти
цікаво по яких критеріях він відбирає нового керівника оп? видно за сексуальними. але не за розумовими здібностями.
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05.12.2025 22:08 Відповісти
... воочевидь нема бажаючих стояти поруч з найвеличнійшим ... і слухати...Іменем України....!!!
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05.12.2025 22:59 Відповісти
- Ты сильный - ты справишься...
- Я умный - я даже не возьмусь...
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05.12.2025 23:23 Відповісти
ZE мерзотники швирнули Україн\у в прірву, а наше мовчання = наше знищення
Будь проклятий зе Мародер
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05.12.2025 22:01 Відповісти
а що робити з його виборцями? вони нікуди не ділись.....
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05.12.2025 22:04 Відповісти
Для наріду і новин "вилучив" а до сих пір коріння ще стирчить
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05.12.2025 21:51 Відповісти
"Дивне створвння:
З голови стирчить коріння!"
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05.12.2025 22:02 Відповісти
Що цікаво, поки не піднявся галас в ЗМІ, блазень "забув" це зробити.
Йому кожного разу слід давати гарного копняка, щоб він хоч щось робив?
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06.12.2025 09:54 Відповісти
Зняв - крикнув вийди розбійник зі Ставки і ніякої контори з підозрою
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05.12.2025 21:51 Відповісти
Зараз заплАчу
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05.12.2025 21:52 Відповісти
Умєров эта Ермак ! Й він зараз чекає на Алібабу вже другий тиждень на пляжі Майямі
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05.12.2025 21:53 Відповісти
Я не здивуюсь, якщо Умєров вірний служака-менеджер Ахмєтівсько-турецького бізнесу, на відмиві коштів зараз у США також... А Ахмєтов співпрацював з політтехнологом Трампа Манафортом, ведучи Яника на заказ Кремля в презики... Й якось дивовижно уся мімейка Умєрова з трьома дорослими синами ще за часів перед АТО ( аольооо - часів початку Мінських) вже осіли у Флориді.
Там всьо так пермєшана...Сімейний кодляк Умєрова з Криму не від Пороха тікав, а з рашистоКриму й вже після Революції Гідності ЗА Пороха.
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05.12.2025 22:01 Відповісти
що не кажіть, а приємно таке читати...ще рік тому про це тільки мріялось
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05.12.2025 21:53 Відповісти
зе!гундос тиждень сподівався, що це страшний сон і все ще можна повернути взад?
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05.12.2025 21:54 Відповісти
Там ще з 10 комісій усіх можливих єрмак є учасник і голова
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05.12.2025 21:56 Відповісти
Цікаво сам, нарешті, додумався чи хтось підказав? Помилок в указі не наробив? Замість єрмак не написав Порошенко?
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05.12.2025 21:58 Відповісти
Ми Українці хочемо виключити Зеленського та всю його зелену заразу з влади!!!
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05.12.2025 21:58 Відповісти
****** шапіто
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05.12.2025 21:59 Відповісти
О, а тут вчора плющило коментаторів по писанині "дзеркала тижня". Я ж казав, що входження до органів здійснюється за посадою.
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05.12.2025 22:01 Відповісти
А до собою поставленого керівника Управління Зовнішньої Розвідки Єрмак поїхав до вовчиного указу чи після?
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05.12.2025 22:04 Відповісти
І всього лише за тиждень. На законі з приводу НАБУ підпис з'явився менш ніж за добу.
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05.12.2025 22:05 Відповісти
Потужно!
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05.12.2025 22:05 Відповісти
Сам коли "виведеться"? Слово потрібно тримати.
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05.12.2025 22:07 Відповісти
Зеля відпустить Дерьмака за кордон, бо той дуже багато чого знає.
Та якщо Дермака затримати він розповість про Зелю дуже багато чого.
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05.12.2025 22:07 Відповісти
а якщо не випустить , що будете писати ?
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05.12.2025 22:16 Відповісти
написав свою думку, що Дерьмак для Зелі дуже небезпечна людина бо забагото чого знає про нього.
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05.12.2025 22:34 Відповісти
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05.12.2025 22:10 Відповісти
Шось дуже вже довго збиравсь зробити це дійство.
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05.12.2025 22:12 Відповісти
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05.12.2025 22:12 Відповісти
Тобто, ще цілий тиждень він (Єрмак) отримував цілком таємні матеріли, користувався доступом до відповідних баз даних, йому нараховувалось "дєнєжноє довольствіє" і дні відпустки... Та мабуть ще багато чого...
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05.12.2025 22:15 Відповісти
самі таємні ....
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05.12.2025 22:18 Відповісти
,,Добродія" єрмака вже мали б ,,посадити на карантин" , а по́тім.досліджувати його ,,патріотизм" .
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05.12.2025 23:03 Відповісти
Ей, не так швидко...
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05.12.2025 23:23 Відповісти
Мабуть буде так само "швидко" як з Бакановим.
От хто ж посадить д'Єрмака? Він же пам'ятник корєш криворагульного блазня!
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06.12.2025 09:58 Відповісти
Якого хера він взагалі там робив?
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05.12.2025 23:31 Відповісти
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05.12.2025 23:58 Відповісти
Це якийсь треш.
По конституції він хто ? Заісно відпоаідальний щоб олівці та скіпки подавати Наркоману
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06.12.2025 00:25 Відповісти
І підготовив документи для виїзду за кордон! "Зельониє" своіх не брасают...
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06.12.2025 10:02 Відповісти
 
 