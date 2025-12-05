Зеленський виключив Єрмака зі складу РНБО та Ставки верховного головнокомандувача
Президент Володимир Зеленський вивів із персонального складу РНБО та Ставки колишнього керівника Офісу президента Андрія Єрмака.
Відповідні укази оприлюднено на сайті президента, інформує Цензор.НЕТ.
Зміни у складі
Згідно з документами, зміни набирають чинності з дня публікації. У тексті указу причини ротації не зазначаються.
Звільнення Єрмака
- Вранці, 28 листопада, ЗМІ заявили, що НАБУ та САП проводять обшуки в Андрія Єрмака.
- Згодом НАБУ офіційно підтвердило слідчі дії.
- Єрмак заявив, що жодних перешкод для слідчих немає.
- ЗМІ заявили, що підозра Єрмаку може бути пов’язана із кооперативом "Династія".
- Згодом Зеленський повідомив у зверненні до нації, що Андрій Єрмак написав заяву про відставку з посади голови Офісу Президента.
Топ коментарі
+11 Олександр Іванович Паламарчук
показати весь коментар05.12.2025 21:51 Відповісти Посилання
+11 MrStepanovM
показати весь коментар05.12.2025 21:53 Відповісти Посилання
+9 Milana Kotova
показати весь коментар05.12.2025 22:01 Відповісти Посилання
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Д"Єрмак прийшов тоді, коли "Беню" "посунули" від "Блазня" . Прийшов він тоді, коли кацапи пред"явили "Блазню" весь зібраний компромат. Тоді він так злякався, що "відхрестився" від "Бені". (Можливо, кацапи чимось і самого "Беню" прищемили... ).
Але зараз інша історія... "Блазень" у "цугцвангу"... Захистить д"Єрмака - може втопиться разом з ним. Відхреститься - нема ким замінить... Вибрать "ганчірку" - а хто буде керувать державою? Вибере розумного - він його "з"їсть без солі і хліба"...
ТИМОШЕНКО - ПРЕЗИДЕНТ УКРАЇНИ!!!!!
Такі як ти зробили лікування недоступним.
- Я умный - я даже не возьмусь...
Будь проклятий зе Мародер
З голови стирчить коріння!"
Йому кожного разу слід давати гарного копняка, щоб він хоч щось робив?
Там всьо так пермєшана...Сімейний кодляк Умєрова з Криму не від Пороха тікав, а з рашистоКриму й вже після Революції Гідності ЗА Пороха.
Та якщо Дермака затримати він розповість про Зелю дуже багато чого.
От хто ж посадить д'Єрмака? Він же
пам'ятниккорєш криворагульного блазня!
По конституції він хто ? Заісно відпоаідальний щоб олівці та скіпки подавати Наркоману