Чехия срочно выделила $500 тысяч на генераторы для Украины
Правительство Чехии срочно приняло решение о выделении 500 тысяч долларов на закупку генераторов для Украины на фоне осложнения ситуации в энергетическом секторе после январских российских атак.
Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении премьер-министра Украины Юлии Свириденко.
Помощь для прифронтовой Днепропетровщины
По словам главы правительства, решение чешской стороны было принято в сжатые сроки с учетом потребностей прифронтовых регионов. Средства планируется использовать для оперативного приобретения генераторов уже до конца текущей недели.
Юлия Свириденко отметила, что генераторы будут направлены в первую очередь для обеспечения потребностей Днепропетровщины, которая регулярно подвергается последствиям российских ударов по энергетической инфраструктуре.
"В понедельник правительство Чехии выделило 500 тысяч долларов на приобретение генераторов для прифронтовой Днепропетровщины до конца недели", — сообщила Свириденко.
Премьер поблагодарила чешское правительство за своевременную и щедрую поддержку Украины.
- Свириденко также отдельно отметила деятельность общественных инициатив в Чехии, которые смогли собрать 3,8 миллиона долларов на помощь Киеву.
Чехия передаст Украине FPV-дроны
Также Прага передаст Украине FPV-дроны на оптоволокне, разработанные на основе перехваченного российского БПЛА.
Дрон назвали "Ян Жижка" в честь чешского полководца. Он работает на оптоволокне, поэтому его невозможно глушить средствами РЭБ. Он на треть дешевле других моделей.
Ранее украинские волонтеры передали перехваченный беспилотник "Князь Вандал Новгородский", который работает на оптоволокне, а чешская компания SPARK создала на его основе новый беспилотник.
Дроны начали производить в большом количестве благодаря финансовой поддержке инициативы Darek pro Putina ("Подарок для Путина").
Поляки також зібрали нам 1 млн. євро і придбали генератори, які вже в Україні.