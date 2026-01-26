Киев получил от Польши 130 генераторов: следующая партия уже в пути

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что столица получила от Польши 130 генераторов различной мощности. 

По его словам, средства на генераторы собирали польские волонтеры. За 10 дней 60 тысяч поляков пожертвовали 80 млн злотых (почти 2 млн евро).

Что получил Киев?

  • один дизельный генератор FD 600 D мощностью 600 кВт;

  • один дизельный генератор FD 80 B мощностью 80 кВт;

  • 20 генераторов FOGO FV20000TE / TRE по 20 кВт каждый;

  • 108 генераторов FOGO F12000iSG по 12 кВт каждый.

Общая мощность переданного оборудования - 2 376 кВт.

Кличко добавил, что в ближайшее время Киев ожидает следующую партию. Кроме того, уже в пути очередная помощь из Варшавы - еще 90 генераторов.

+8
Велика подяка справжнім друзям. Чомусь впевнений, що жертвували кошти не виборці Навроцького.
26.01.2026 14:37 Ответить
+6
Dziękuję bardzo Rech Postolita Polska.

Головне шоб вони до Герег на продаж через жОПу не зайшли.
26.01.2026 14:31 Ответить
+3
Дякую.
26.01.2026 14:57 Ответить
генератор в кожну хату !
26.01.2026 14:28 Ответить
А це погано чи як?
26.01.2026 14:32 Ответить
А як Ви увляєте використання генераторів 12кВт мешканцями багатоповрхівок?
26.01.2026 14:55 Ответить
А він написав шось про потужність 12 кВт генераторів у кожну хату? Я шось пропустив? Да і залежить всі від того, яка то хата та де розташована. Наприклад у відомого бджоляра та збирача глечиків в Нових Безрадичах Київськой області чи у комбайнера з Христинівки Уманського району. То тому бджоляру і 12 кВт замало буде. А комбайнеру напевно і 1,5 кВт вистачить.
26.01.2026 15:06 Ответить
Просто запитав.
26.01.2026 17:21 Ответить
Ну і я просто відповів.
26.01.2026 19:35 Ответить
..краще вже - сонячна панель і мінімальний комплект (без багатокіловатного фанатізму) до неї - у кожну хату..
перевірено ще з епохи стрьомних йаників і натепер лише підтверджено ерою безглуздонедалеких міндіч-свириденковських зєлєнських мародерів...
живіть із цим, зєлєнський жлобський лохторат...
26.01.2026 14:41 Ответить
Щиро дякуємо Польщі за всебічну допомогу та підтримку.
26.01.2026 15:21 Ответить
а може вийти і так - генератор в кожен ресторан чи кафе

108 генераторів FOGO F12000iSG по 12 кВт кожен. Джерело: https://censor.net/ua/p3597304
чому ні ?
26.01.2026 16:57 Ответить
Выбирали навроцкого не только потому, что он вроде, как против Украины. Поляки из каждой партии в той или иной степени поддерживают Украину, вы удивитесь даже некоторые избиратели конфедерации
26.01.2026 20:58 Ответить
Приблизно 400 квартир
26.01.2026 14:46 Ответить
Доручив проаналізувати можливість закупки необхідного для альтернативної генерації електрики, - Зеленський
26.01.2026 16:25 Ответить
Тобто будут красти на цьому.
26.01.2026 17:22 Ответить
А морози вже закінчуються. Температура на цьому тижні перетинає нуль.
26.01.2026 18:29 Ответить
 
 