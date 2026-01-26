Киев получил от Польши 130 генераторов: следующая партия уже в пути

Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что столица получила от Польши 130 генераторов различной мощности.

Об этом он написал в телеграмме, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По его словам, средства на генераторы собирали польские волонтеры. За 10 дней 60 тысяч поляков пожертвовали 80 млн злотых (почти 2 млн евро).

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Из резервов Минэнерго направят дополнительные 50 тонн дизеля для генераторов в Киеве, - Шмыгаль

Что получил Киев?

один дизельный генератор FD 600 D мощностью 600 кВт;

один дизельный генератор FD 80 B мощностью 80 кВт;

20 генераторов FOGO FV20000TE / TRE по 20 кВт каждый;

108 генераторов FOGO F12000iSG по 12 кВт каждый.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Чешские волонтеры за несколько дней собрали более 3,8 млн долларов на энергетическую помощь для Украины

Общая мощность переданного оборудования - 2 376 кВт.

Кличко добавил, что в ближайшее время Киев ожидает следующую партию. Кроме того, уже в пути очередная помощь из Варшавы - еще 90 генераторов.

В течение недели в Украину поступят 447 генераторов, которые передает Европейский Союз для громад по всей стране, с фокусом на прифронтовые регионы.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Правительство раздаст ФЛП по 7-15 тысяч на генераторы. Как получить помощь?