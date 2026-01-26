Киев получил от Польши 130 генераторов: следующая партия уже в пути
Мэр Киева Виталий Кличко сообщил, что столица получила от Польши 130 генераторов различной мощности.
Об этом он написал в телеграмме, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, средства на генераторы собирали польские волонтеры. За 10 дней 60 тысяч поляков пожертвовали 80 млн злотых (почти 2 млн евро).
Что получил Киев?
-
один дизельный генератор FD 600 D мощностью 600 кВт;
-
один дизельный генератор FD 80 B мощностью 80 кВт;
-
20 генераторов FOGO FV20000TE / TRE по 20 кВт каждый;
-
108 генераторов FOGO F12000iSG по 12 кВт каждый.
Общая мощность переданного оборудования - 2 376 кВт.
Кличко добавил, что в ближайшее время Киев ожидает следующую партию. Кроме того, уже в пути очередная помощь из Варшавы - еще 90 генераторов.
-
В течение недели в Украину поступят 447 генераторов, которые передает Европейский Союз для громад по всей стране, с фокусом на прифронтовые регионы.
Головне шоб вони до Герег на продаж через жОПу не зайшли.