Новости Помощь Украине от Европы
1 435 14

Поступление в Украину 447 генераторов от Евросоюза ожидается в течение недели, - Кулеба

генераторы от ЕС

В течение недели в Украину поступят 447 генераторов, которые передает Европейский Союз для громад по всей стране, с фокусом на прифронтовые регионы.

Об этом рассказал вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития громад и территорий Алексей Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Речь идет о 445 генераторах малой мощности и 2 генераторах большой мощности. Общая стоимость помощи – 3,7 млн евро. Ожидаем поступления в Украину уже в течение недели", – отметил министр.

Отмечается, что это важная поддержка для бесперебойной работы школ, больниц, социальных учреждений, укрытий и пунктов обогрева, а также котельных, водозаборов, очистных сооружений и артезианских скважин.

Куда направят помощь?

Генераторы, направляемые в Киев, обеспечат потребности критической инфраструктуры столицы.

В целом помощь получат и Киевская область, а также Донецкая, Запорожская, Черниговская, Харьковская, Херсонская, Одесская, Сумская и Николаевская области.

Поставка осуществляется через Координационный центр реагирования на чрезвычайные ситуации Еврокомиссии (ERCC) из резервов rescEU в сотрудничестве с Красным Крестом Украины.

"Благодарен партнерам за эту поддержку. Она усиливает устойчивость громад и страны в целом – и имеет очень конкретный, ощутимый результат для людей", - добавил Кулеба.

Что предшествовало?

  • Ранее сообщалось, что Европейская комиссия объявила о развертывании 447 резервных генераторов на сумму 3,7 млн евро из стратегических резервов ЕС для восстановления электроснабжения больниц, приютов и критически важных служб в Украине.
  • Европейский Союз мобилизует часть финансирования гражданской помощи, предусмотренной кредитом в размере 90 миллиардов евро, для поддержки энергетической системы Украины.

Топ комментарии
+11
Якби тільки лічинки підарів Міндіча і Бубочки ті генератори не направили в Кончу-Заспу як запасні... З цих сук станеться!
показать весь комментарий
24.01.2026 14:44 Ответить
+10
Скажи ще дату точно та жд станцію,щоб москалі по ешелону чи дорозі в'їбал²(
показать весь комментарий
24.01.2026 14:41 Ответить
+4
Еще пару-тройку пламенных речей феномена и будет х, завернутый в бумагу, а не генераторы от ЕС.
показать весь комментарий
24.01.2026 14:48 Ответить
Скажи ще дату точно та жд станцію,щоб москалі по ешелону чи дорозі в'їбал²(
24.01.2026 14:41 Ответить
Якби тільки лічинки підарів Міндіча і Бубочки ті генератори не направили в Кончу-Заспу як запасні... З цих сук станеться!
24.01.2026 14:44 Ответить
Через вас жаднюг у еліти басейни охолонуть....
24.01.2026 16:01 Ответить
не хвилюйтеся, шановний, все буде. просто ці генератори ще не доїхали до тих, хто їх буде розподіляти
25.01.2026 10:27 Ответить
Еще пару-тройку пламенных речей феномена и будет х, завернутый в бумагу, а не генераторы от ЕС.
24.01.2026 14:48 Ответить
ще про вібратори жінка братели не додала,що тепер їх можна заряджати від генераторів,та грітись?
24.01.2026 15:21 Ответить
Загальна вартість допомоги - 3.7 млн євро

А двушка на москву за 2 рази перекриває все!
Це вже не ганьба а Ганьбище
24.01.2026 15:33 Ответить
Держава замовляє рекламу та піар: цього тижня оголосили тендери на понад 8 мільйонів, ‒ Prozorro
Джерело: https://censor.net/n3597062
24.01.2026 15:51 Ответить
Закрийте свої пельки, народ має відчувати по факту, що вони є і вже працює. Все інше балтологія яка всіх вже дістала!!!
24.01.2026 16:34 Ответить
Ці, на жаль, на OLX складно виставити. Правда, Зельоні?
24.01.2026 16:50 Ответить
Із тих 447 генераторів, більше половини роз'їдуться по "непростих людях" і ресторанах.
24.01.2026 17:11 Ответить
Не забудьте за растаможку взять,25 процентов пдв,48 процентов акциз,97 процентов стоимость оформления платков и 117 процентов таможне за незадержку на посту.
24.01.2026 20:11 Ответить
Навіщо цей кібуц-уряд ??
Якщо ЄС все фінансує і все ремонтує , навіть соц.виплати то ЄС просто повино вже ввести завнішнє керування!! Бо міл'ярди розтирюються, через це гинуть люди
24.01.2026 20:38 Ответить
 
 