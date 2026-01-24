Поступление в Украину 447 генераторов от Евросоюза ожидается в течение недели, - Кулеба
В течение недели в Украину поступят 447 генераторов, которые передает Европейский Союз для громад по всей стране, с фокусом на прифронтовые регионы.
Об этом рассказал вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития громад и территорий Алексей Кулеба, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
"Речь идет о 445 генераторах малой мощности и 2 генераторах большой мощности. Общая стоимость помощи – 3,7 млн евро. Ожидаем поступления в Украину уже в течение недели", – отметил министр.
Отмечается, что это важная поддержка для бесперебойной работы школ, больниц, социальных учреждений, укрытий и пунктов обогрева, а также котельных, водозаборов, очистных сооружений и артезианских скважин.
Куда направят помощь?
Генераторы, направляемые в Киев, обеспечат потребности критической инфраструктуры столицы.
В целом помощь получат и Киевская область, а также Донецкая, Запорожская, Черниговская, Харьковская, Херсонская, Одесская, Сумская и Николаевская области.
Поставка осуществляется через Координационный центр реагирования на чрезвычайные ситуации Еврокомиссии (ERCC) из резервов rescEU в сотрудничестве с Красным Крестом Украины.
"Благодарен партнерам за эту поддержку. Она усиливает устойчивость громад и страны в целом – и имеет очень конкретный, ощутимый результат для людей", - добавил Кулеба.
Что предшествовало?
- Ранее сообщалось, что Европейская комиссия объявила о развертывании 447 резервных генераторов на сумму 3,7 млн евро из стратегических резервов ЕС для восстановления электроснабжения больниц, приютов и критически важных служб в Украине.
- Европейский Союз мобилизует часть финансирования гражданской помощи, предусмотренной кредитом в размере 90 миллиардов евро, для поддержки энергетической системы Украины.
Якщо ЄС все фінансує і все ремонтує , навіть соц.виплати то ЄС просто повино вже ввести завнішнє керування!! Бо міл'ярди розтирюються, через це гинуть люди