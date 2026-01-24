Поступление в Украину 447 генераторов от Евросоюза ожидается в течение недели, - Кулеба

В течение недели в Украину поступят 447 генераторов, которые передает Европейский Союз для громад по всей стране, с фокусом на прифронтовые регионы.

Об этом рассказал вице-премьер-министр по восстановлению Украины – министр развития громад и территорий Алексей Кулеба, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Речь идет о 445 генераторах малой мощности и 2 генераторах большой мощности. Общая стоимость помощи – 3,7 млн евро. Ожидаем поступления в Украину уже в течение недели", – отметил министр.

Отмечается, что это важная поддержка для бесперебойной работы школ, больниц, социальных учреждений, укрытий и пунктов обогрева, а также котельных, водозаборов, очистных сооружений и артезианских скважин.

Куда направят помощь?

Генераторы, направляемые в Киев, обеспечат потребности критической инфраструктуры столицы.

В целом помощь получат и Киевская область, а также Донецкая, Запорожская, Черниговская, Харьковская, Херсонская, Одесская, Сумская и Николаевская области.

Поставка осуществляется через Координационный центр реагирования на чрезвычайные ситуации Еврокомиссии (ERCC) из резервов rescEU в сотрудничестве с Красным Крестом Украины.

"Благодарен партнерам за эту поддержку. Она усиливает устойчивость громад и страны в целом – и имеет очень конкретный, ощутимый результат для людей", - добавил Кулеба.

