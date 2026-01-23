ЕС отправил в Украину 447 резервных генераторов на 3,7 млн евро, - Еврокомиссия
Европейская комиссия объявила о развертывании 447 резервных генераторов на сумму 3,7 млн евро из стратегических резервов ЕС для восстановления электроснабжения больниц, приютов и критически важных служб в Украине.
Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии, сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на ЕП.
Генераторы из стратегических резервов rescEU, расположенных в Польше, будут распределены Министерством развития громад и территорий Украины в сотрудничестве с Украинским Красным Крестом среди наиболее пострадавших громад.
Эта поставка призвана удовлетворить насущные потребности и основана на постоянной поддержке ЕС в сфере энергетической устойчивости Украины.
С момента начала полномасштабного вторжения России ЕС направил в Украину почти 10 тысяч генераторов в рамках Механизма гражданской защиты (UCPM).
"Постоянные атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины намеренно лишают гражданское население тепла, света и основных услуг в разгар суровой зимы. Их цель - сломить украинский дух. Но они потерпят поражение. Европа реагирует действиями, а не словами. Новая партия генераторов уже в пути, добавляясь к более чем 9 500 генераторам, предоставленным ЕС", - сказала еврокомиссар по вопросам равенства, готовности и кризисного управления Аджа Лябиб.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Спробую максимально доступно пояснити, як тиждень тому фірми, близькі до Енергоатому витягнули з держави 2 мільярди гривень. Про це написав мій колега Ярослав Железняк, але перекладу на простішу мову.
Коли українцям в Європі збирають допомогу на закупівлю обладнання, що допоможе пережити масові відключення, відбувається змова. В ній взяли участь Кабінет міністрів, Державна компанія Енергоатом, Національна комісія, що здійснює державне регулювання в енергетиці (НКРЕКП) та «свої» приватні фірми.
НКРЕКП встановлює верхню межу для цін на електроенергію для ринку. Цю межу називають прайс-кеп. 14 січня комісія оголосила, що ця ціна залишається без змін.
Того ж дня - 14 січня - Енергоатом проводить швидкий аукціон і продає приватним компаніям 2100 мегават/годин електроенергії за ціною 7566 грн за мегават на 21-31 січня. Наче все ок, бо такі аукціони придумані для того, щоб виробник не міг продавати електроенергію через свої фірми-прокладки. Але від змов аукціони не захищають - за це вже настає кримінальна відповідальність і, наприклад в США, учасники такої схеми могли би отримати по 20 років у вʼязниці.
В чому ж полягає змова? В подальших діях. Наступного дня, 15 січня, уряд ухвалює постанову і рекомендує підвищити верхню граничну ціну електроенергії до 15000 за мегават. Ту саму, про яку за день до того говорили як про незмінну. Ясна річ, НКРЕКП одразу ж каже «Так точно!» і 16 січня піднімає цей прайс-кеп. Ціна електроенергії на ринку, одразу взлітає вдвічі і фірми, які купили на аукціоні за два дні до цього отримують на рівному місці майже 2 мільярди гривень прибутку! Яке несподіване «везіння», а?
Тобто, добре поінформовані «свої» приватні фірми знали про плани уряду, Енергоатому і НКРЕКП. Вони добряче заробили на електроенергії в той час, коли країна задихається від дефіциту електрики і, напевно ж, добре віддячили тим високопосадовцям, які замутили схему.
Тут роботи для Бюро економічної безпеки по самі вінця. А до нового міністра енергетики Шмигаля, при якому закрутилась ця схема, питання - знову не побачили схематоз прямо під носом? Щось таке дуже часто трапляється. Може сходити до окуліста, поміняти окуляри?