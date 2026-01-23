ЕС отправил в Украину 447 резервных генераторов на 3,7 млн евро, - Еврокомиссия

Европейская комиссия объявила о развертывании 447 резервных генераторов на сумму 3,7 млн евро из стратегических резервов ЕС для восстановления электроснабжения больниц, приютов и критически важных служб в Украине.

Об этом говорится в заявлении Еврокомиссии.

Генераторы из стратегических резервов rescEU, расположенных в Польше, будут распределены Министерством развития громад и территорий Украины в сотрудничестве с Украинским Красным Крестом среди наиболее пострадавших громад.

Эта поставка призвана удовлетворить насущные потребности и основана на постоянной поддержке ЕС в сфере энергетической устойчивости Украины.

С момента начала полномасштабного вторжения России ЕС направил в Украину почти 10 тысяч генераторов в рамках Механизма гражданской защиты (UCPM).

"Постоянные атаки России на энергетическую инфраструктуру Украины намеренно лишают гражданское население тепла, света и основных услуг в разгар суровой зимы. Их цель - сломить украинский дух. Но они потерпят поражение. Европа реагирует действиями, а не словами. Новая партия генераторов уже в пути, добавляясь к более чем 9 500 генераторам, предоставленным ЕС", - сказала еврокомиссар по вопросам равенства, готовности и кризисного управления Аджа Лябиб.

