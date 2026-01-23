ЕС имеет серьезные сомнения по ряду элементов в уставе "Совета мира", - Кошта

Лидеры стран-членов Европейского Союза имеют "серьезные сомнения" относительно отдельных положений устава "Совета мира", инициированного президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщил президент Европейского Совета Антониу Кошта на пресс-конференции после саммита лидеров ЕС в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ.

"У нас есть серьезные сомнения по поводу ряда элементов в уставе "Совета мира", которые связаны со сферой его деятельности, управлением и совместимостью с Уставом ООН", - подчеркнул Кошта.

В то же время он отметил, что Евросоюз готов сотрудничать с США для реализации всестороннего мирного плана для Сектора Газа с участием "Совета мира", который "будет выполнять миссию переходной администрации в соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН №2803".

"Совет мира" Дональда Трампа

Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа думает над созданием "Совета мира", который мог бы отслеживать выполнение будущего соглашения о прекращении войны РФ против Украины.

Италию и Венгрию пригласили присоединиться к так называемому "Совету мира".

Также стало известно о приглашении диктатора РФ Владимира Путина, а впоследствии - самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.

Трамп пригласил к участию в "Совете мира" ряд других мировых лидеров, в частности президента Аргентины Хавьера Милея и премьер-министра Канады Марка Карни. Отдельную резкую критику план вызвал у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который заявил, что инициатива по "Совету мира" для Газы не согласовывалась с Израилем.

В то же время Норвегия, Франция и другие страны ЕС отказались от присоединения к "Совету мира".

22 января в Давосе состоялась церемония создания международной организации "Совет мира".

