Новости Трам создает Совет мира
ЕС имеет серьезные сомнения по ряду элементов в уставе "Совета мира", - Кошта

Лидеры стран-членов Европейского Союза имеют "серьезные сомнения" относительно отдельных положений устава "Совета мира", инициированного президентом США Дональдом Трампом.

Об этом сообщил президент Европейского Совета Антониу Кошта на пресс-конференции после саммита лидеров ЕС в Брюсселе, передает Цензор.НЕТ.

"У нас есть серьезные сомнения по поводу ряда элементов в уставе "Совета мира", которые связаны со сферой его деятельности, управлением и совместимостью с Уставом ООН", - подчеркнул Кошта.

В то же время он отметил, что Евросоюз готов сотрудничать с США для реализации всестороннего мирного плана для Сектора Газа с участием "Совета мира", который "будет выполнять миссию переходной администрации в соответствии с резолюцией Совета безопасности ООН №2803".

"Совет мира" Дональда Трампа

  • Ранее сообщалось, что администрация президента США Дональда Трампа думает над созданием "Совета мира", который мог бы отслеживать выполнение будущего соглашения о прекращении войны РФ против Украины.
  • Италию и Венгрию пригласили присоединиться к так называемому "Совету мира".
  • Также стало известно о приглашении диктатора РФ Владимира Путина, а впоследствии - самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко.
  • Трамп пригласил к участию в "Совете мира" ряд других мировых лидеров, в частности президента Аргентины Хавьера Милея и премьер-министра Канады Марка Карни. Отдельную резкую критику план вызвал у премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху, который заявил, что инициатива по "Совету мира" для Газы не согласовывалась с Израилем.
  • В то же время Норвегия, Франция и другие страны ЕС отказались от присоединения к "Совету мира".
  • 22 января в

    Давосе состоялась церемония создания международной организации "Совет мира".

Не хочуть європейці обирати Трампа прєзідєнтом міра…
23.01.2026 13:50 Ответить
ТА НЕМА НІЯКОЇ РАДИ МИРУ!!!! Є божевільний психопат який на старість після шлюх і злочинів виріших потішити своє его посадою президента
23.01.2026 13:53 Ответить
"Рада миру" (ім. Епштейна).
23.01.2026 13:58 Ответить
Прямо как в классике : "чувствую, шо на@ли, но выразить не могу".
23.01.2026 14:06 Ответить
Куди дивиться медицина? Індивід з явним психічним розладом на фоні прогресуючої деменції займає посаду, яка вимагає абсолютно здорової психіки!
23.01.2026 14:07 Ответить
В мене питання до вас, чому ви організацію міжнародних злочинців, тиранів і диктаторів які масово вбивалилюдей, називаєте ''радою міру''? Це по вашому не цинізм? Мені це нагадує як на концтаборах смерті гітлерівці писали гарні назви
23.01.2026 14:07 Ответить
Ще трохи і Трамп буде вимогати називати його - "Голубом миру", а хто проти , буде накладено санкції.
23.01.2026 14:24 Ответить
Вся ця кампашка нагадує маніаків і насильників котрих оділи в мантії суддів. А головний суддя- пахан ще й психічно хворий й з манією величі та зацікавленості до неповнолітніх.
23.01.2026 14:57 Ответить
 
 