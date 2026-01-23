ЄС має серйозні сумніви щодо ряду елементів у статуті "Ради миру", - Кошта

Лідери країн-членів Європейського Союзу мають "серйозні сумніви" щодо окремих положень статуту "Ради миру", ініційованої президентом США Дональдом Трампом.

Про це повідомив президент Європейської Ради Антоніу Кошта на пресконференції після саміту лідерів ЄС у Брюсселі, передає Цензор.НЕТ.

"У нас є серйозні сумніви щодо ряду елементів у статуті "Ради миру", які пов’язані зі сферою її діяльності, управління та сумісністю зі Статутом ООН", - підкреслив Кошта.

Водночас він зазначив, що Євросоюз готовий співпрацювати із США для реалізації всебічного мирного плану для Сектора Газа за участю "Ради миру", яка "виконуватиме місію перехідної адміністрації у відповідності з резолюцією Ради безпеки ООН №2803".

"Рада миру" Дональда Трампа

Раніше повідомлялося, що адміністрація президента США Дональда Трампа думає над створенням "Ради миру", яка могла б відстежувати виконання майбутньої угоди щодо припинення війни РФ проти України.

Італію та Угорщину запросили приєднатися до так званої "Ради миру".

Також стало відомо про запрошення диктатора РФ Володимира Путіна, а згодом –- самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка.

Трамп запросив до участі в "Раді миру" низку інших світових лідерів, зокрема президента Аргентини Хав’єра Мілея та прем’єр-міністра Канади Марка Карні. Окрему різку критику план викликав у прем’єр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу, який заявив, що ініціативу щодо "Ради миру" для Гази не узгоджували з Ізраїлем.

Водночас Норвегія, Франція та інші країни ЄС відмовилися від приєднання до "Ради миру".

22 січня у Давосі відбулася церемонія створення міжнародної організації "Рада миру".

