Фон дер Ляйен ответила на критику от Зеленского: Мы поддерживаем Украину и наши действия говорят громче слов
Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отреагировала на заявления Владимира Зеленского, который критиковал Европу.
Ее цитирует репортер The Wall Street Journal Лоуренс Норман, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Так, во время пресс-конференции в Европейском Совете фон дер Ляйен прокомментировала заявления Зеленского на форуме в Давосе.
"Мы поддерживаем героическую борьбу украинского народа уже 4 года. Я считаю, что с нашей стороны действия говорят громче слов. Мы являемся крупнейшим партнером Украины в течение последних четырех лет", - отметила президент Еврокомиссии.
Она напомнила, что недавно ЕС одобрил еще 90 млрд евро помощи для Украины на следующие 2 года.
Фон дер Ляйен отметила, что помощь Европы нельзя сравнивать с самоотверженностью украинского народа.
"Но то, что мы можем сделать, - это стоять плечом к плечу с ними. И я думаю, что цифры говорят сами за себя. Но также и личная вовлеченность каждого из нас говорит сама за себя", - подытожила она.
Что предшествовало?
- Во время речи на форуме в Давосе Зеленский раскритиковал Европу за ее неспособность защитить себя.
- Также он напомнил, что Европа до сих пор не пришла к решению по поводу трибунала для лидера Кремля.
- Зеленский отметил, что диктатор Путин имеет "определенные успехи" в борьбе за российские замороженные активы в Европе.
Коли сам, з голови до ніг в корупційному лайні, може не варто ще когось звинувачувати і вказувати, що кому робити.
Друзі, дякуємо, за допомогу.
В віці Трампа буде крутіше чим рудий.
Дура!)
(с. Марк Твен)...
Або зєля піде на другий термін, або русня знову переконає мудрий нарід проглосувати за чергового клована.