РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9650 посетителей онлайн
Новости Помощь Украине от Европы Всемирный экономический форум в Давосе
14 354 148

Фон дер Ляйен ответила на критику от Зеленского: Мы поддерживаем Украину и наши действия говорят громче слов

Фон дер Ляйен ответила на критику Зеленского

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отреагировала на заявления Владимира Зеленского, который критиковал Европу.

Ее цитирует репортер The Wall Street Journal Лоуренс Норман, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

Так, во время пресс-конференции в Европейском Совете фон дер Ляйен прокомментировала заявления Зеленского на форуме в Давосе.

"Мы поддерживаем героическую борьбу украинского народа уже 4 года. Я считаю, что с нашей стороны действия говорят громче слов. Мы являемся крупнейшим партнером Украины в течение последних четырех лет", - отметила президент Еврокомиссии.

Она напомнила, что недавно ЕС одобрил еще 90 млрд евро помощи для Украины на следующие 2 года.

Фон дер Ляйен отметила, что помощь Европы нельзя сравнивать с самоотверженностью украинского народа.

"Но то, что мы можем сделать, - это стоять плечом к плечу с ними. И я думаю, что цифры говорят сами за себя. Но также и личная вовлеченность каждого из нас говорит сама за себя", - подытожила она.

Что предшествовало?

Автор: 

Зеленський Владимир Урсула фон дер Ляйен
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+60
Яке наХ дискуссійне? Ви пропускаєте ту умову, що не можна плювати в ту руку, що допомагає! А бидлячити -це признак сявки, у якого взагалі немає жодного виховання та освіти! ЗЕлупа отримав план, що супроводжує виділення кредиту, а там умови - прибрати коррупцію та повернути свободу слова! Ось що бісить "яйценосного" поца і воно починає щось там "ображенно" звинувачувати Європу!
Ця потвора не заспокоїться поки не знищить Україну - пограбує і віддасть кацапам, як і домовлявся в Омані.
показать весь комментарий
23.01.2026 13:42 Ответить
+45
ЧУВАК ХЕЙТИТЬ ЕВРОПУ і є за що але

- він не підготував до вторгнення
- його друзі вкрали на ракетах
- його друзі вкрали на енергетиці
- його друзі вкрали на захисних спорудах
- його друзі вкрали на лініях оборони
- він відвів війська відразу як став презиком
- він розмінував все що можна
- його друзі взяли гроші за здачу території
показать весь комментарий
23.01.2026 13:41 Ответить
+30
Тут дискутувати можуть лише Трамп із Зєлєнскім. Цифри коштів, та й озброєння для України говорчть самі за себе. Чому Зєлєнскій відкрив рота на ЄС? Та просто, щоб сподобатись Трампу і отримати якісь ніштяки від рудого бариги. Барига похвалив. Ніштяків не буде. Якби була совість, то Зєлєнскій мав би вибачитись перед Європою, якби були мізки - не наїжджав би. Але де Зєлєнскій, а де розум і совість?
показать весь комментарий
23.01.2026 13:48 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Страница 2 из 2
Зе почав "переводити стрілки",а наслідки "посер-ться" із Європою.
показать весь комментарий
23.01.2026 13:50 Ответить
Так нада...кому нада пояснювати не треба.
показать весь комментарий
23.01.2026 14:12 Ответить
Один мудрець сказав: Якщо в людину кидаєш багнюкою, пам'ятай,що до неї вона може не долетіти, а на твоїх руках залишиться,і багато хто, не захоче потім потиснути ті руки.
Коли сам, з голови до ніг в корупційному лайні, може не варто ще когось звинувачувати і вказувати, що кому робити.
показать весь комментарий
23.01.2026 13:52 Ответить
Так, підтримуєте..... Лікуєте пневмонію гомеопатією! І дивуєтесь, що пацієнт моцний віявився, живий ще, на вашу жаль! Облудні, боягузливі ,,партнерчики!
показать весь комментарий
23.01.2026 13:52 Ответить
То можуть припинити лікувати . І відправити до свого гундосого проктолога. Нехай дебілізм через нижню дирку лікує таким недолугим.
показать весь комментарий
23.01.2026 16:02 Ответить
Тільки Британія ставила підпис в Будапешті
показать весь комментарий
23.01.2026 13:54 Ответить
мало,мало в нього ще менеджерів крім мігдіча та бакланова, цілий охфіс
показать весь комментарий
23.01.2026 13:57 Ответить
Дії так,але лиш без таурусів,без військ лиш інструктори,без заморожених москальських активіа,але з московською нафтою та газом((А так все правильно(
показать весь комментарий
23.01.2026 13:57 Ответить
Зєлєнскій- не Україна.
Друзі, дякуємо, за допомогу.
показать весь комментарий
23.01.2026 13:58 Ответить
Так, імпотентні дії Європи без жодного позитивного результату дійсно "говорять гучніше" за їх потужні слова про підтримку, тиск, нищівні санкції і позицію сили.
показать весь комментарий
23.01.2026 13:58 Ответить
...на відміну від дій Зеленського...?
показать весь комментарий
23.01.2026 14:13 Ответить
показать весь комментарий
23.01.2026 14:02 Ответить
Блазень - агент Моссаду? Якби у Моссаді був хоч один такий дегенерат, як Зеленський, вже б давно і назву таку забули. Там дебілів не тримають, це тільки в Україні розумово відсталі, причому, назавжди, змогли торчка недорозвиненого у крісло президента вперти.
показать весь комментарий
23.01.2026 16:58 Ответить
Може догавкатись що і Євросоюз тормозне якісь поставки.Ця "манічка" переслідує нашого Наполеончика як Трампа.Теж страждає нарцисизмом.
В віці Трампа буде крутіше чим рудий.
показать весь комментарий
23.01.2026 14:15 Ответить
Не дай Бог доживе. Думаю 50 для такого у@обка цілком вистачить. Якби я вирішував, я б йому і 35 не відрахував би.
показать весь комментарий
23.01.2026 14:42 Ответить
Думку за себе, рахуй собі, дурень.
показать весь комментарий
23.01.2026 21:27 Ответить
Яйка лека шнеля шнеля. В тебе гугло перекладач зламався зелена потвора.
показать весь комментарий
23.01.2026 22:44 Ответить
Так йому вже 42. І він не лох...
показать весь комментарий
24.01.2026 00:52 Ответить
Давно назріло і перезріло питання того, що зеленського потрібно прибрати, інакше вся допомога піде позахмари в офшори.
показать весь комментарий
23.01.2026 14:18 Ответить
хрипата зегнида хоче позбавити Україну підтримки ЄС
показать весь комментарий
23.01.2026 14:30 Ответить
"ЄС надіслав в Україну 447 резервних генераторів на 3,7 млн євро, Єврокомісія" - цікаво скільки генераторів купило чмо зі скумбрією
показать весь комментарий
23.01.2026 14:39 Ответить
Європейці та американці не розуміючи психологію ЗЕвилупка перехвалили його та наділили тими якостями, яких воно ніколи не мало. Оті всі смішні порівняння цього примітивного підлого тупенького чоловічка з Черчілем, Лінкольном, це нє в коня корм, бо замість того, щоб дякувати українському народу та ЗСУ вони вже 4 роки ліплять з зеленого лайна кулю. А враховуючи цинізм та самозакоханість цього клоуна врешті решт отримали "благодарочку", як в той казці про ту невдячну ******* бабку що забажала стати царіцей морской... а врешті решт країна вже у розбитого корита.
показать весь комментарий
23.01.2026 14:42 Ответить
І що цікаво, дебіл же це не вперше бикує перед європейцями, згадаємо хоча б його висер у бік Британії. Тут варіантів не багато, або воно залишки мізків спалило коксом, або ж це - частина сценарію, який йому пишуть ось вже майже сім років на московії.
показать весь комментарий
23.01.2026 17:03 Ответить
Стоять пліч-о-пліч. Де б була Європа, якби русня не зав'язла в крові українців
показать весь комментарий
23.01.2026 14:42 Ответить
Не все зробили, якщо дозволяєте гадити за вашою спиною таким покидькам, як орбан+фіцо+бабіш
показать весь комментарий
23.01.2026 14:49 Ответить
Та не про нас , ви європейці - про себе починайте вже думати ,, про СВОЮ безпеку !! Досить надіятись тільки на Україну . Ви гадаєте дасте нам грошей і цього досить щоб захиститись від кацапні ..?? Та ну нах...
показать весь комментарий
23.01.2026 14:53 Ответить
Воровитый зелёны харёк , учит людей как им жить. Само чучело , со своим шоблом Миндичей , Цукерманов , Бакановых и прочих Чернышовых . ****..я просто на ВСЁМ , на чём могут спиз..ть. И оно ещё пасть розевает . Мы НЕ забыли как оно готовилось на шашлыки , и как НЕ собиралось выдилять деньги на ЗСУ . Так как , зачто он тогда строил бы дороги.
показать весь комментарий
23.01.2026 15:32 Ответить
Отож бо....схвалили 90 млрд. для України.... а треба було схвалити для зельца особисто в кишеню. От ви не розумієте нічого.....
показать весь комментарий
23.01.2026 15:57 Ответить
Оцей неголений хрипатий вискочка який по непорозумінню став президентом, я думаю закінчить як мінімум як Янукович а може і гірше.
показать весь комментарий
23.01.2026 16:05 Ответить
бикування нашого пересідєнта в оральному кабінеті могло закінчитись непоставками нам ракет до ..патріотів.. і ф16 --- вчорашню промову зельцю написав якийсь *********** агент . нам за чотири роки надали 200 мільярдів долл допомоги літаки танки бетери снаряди дрони арту . ЩОБ БУЛО З НАШИМ БЮДЖЕТОМ БЕЗ ТОЙ ДОПОМОГИ ??? а скільки зелена вигрібна яма ******** європейського бобла ??? хоть би ***** не позорився фраєр дешевий з тим орбаном . таке відчуття що промова була написана шольцу а бумажку перепутали
показать весь комментарий
23.01.2026 16:12 Ответить
так его!
показать весь комментарий
23.01.2026 16:24 Ответить
Такий вже зеля скільки б не 3.14здив все буле не достатньо і мало.
показать весь комментарий
23.01.2026 16:42 Ответить
Та й пострибав би до Трампа, який каже, що це Зеленський стоїть на заваді миру, який обрізав всю військову допомогу, і який підігрує путіну. А то в нас такий песик, що кусає лише того, хто годує, бо знає, що не стануть карати.
показать весь комментарий
23.01.2026 17:19 Ответить
Хлопає по плечу і дає парабелум, і то не завжди. А ми гинемо, стали для них живим щитом, не дивлячись на гарантії, в яких нас запевняли, коли ми здавали зброю, і на те, що ультиматум путлер ставив до всього НАТО стосовно кордонів до 97-го року, ще ц іисунув це умовою закінчення війни, а віддуваємось одні ми.
показать весь комментарий
23.01.2026 17:20 Ответить
Зеленский раскритиковал Европу за ее неспособность защитить себя, а Урсула отвечает "мы вам помогаем")
Дура!)
показать весь комментарий
23.01.2026 17:45 Ответить
Іноді краще промовчати й виглядати як дурень, ніж розкрити пельку, й развіяти усі сумніви...
(с. Марк Твен)...
показать весь комментарий
23.01.2026 18:51 Ответить
УКРАЇНА для квартальних блазнів - об'єкт для мародерства під час війни. Навіщо їм Європа?
показать весь комментарий
23.01.2026 19:41 Ответить
"Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відреагувала на заяви Володимира Зеленського, який критикував Європу. Джерело: https://censor.net/ua/n3596914" десь поруч пробігла політика мультивектори3му кучми, отримала ляпаса й побігла до конури
показать весь комментарий
23.01.2026 19:44 Ответить
Європа зараз фінансує більше 50% нашого бюджету і цей недоумок який мав би подякувати за допомогу він починає критикувати,зате Трампу він за все дякує хоч той нічим не допомагає Україні ,подивись на себе в дзеркало ти нікчемний проросійський клоун ,який привів країну до війни,не готував країну коли попереджали ,твої друзі погрузли в корупції на крові ,а може ти вибачишся перед українським народом що ти натворив ? ні він цього не зробить вибачатись він може хіба що перед кадировим.
показать весь комментарий
23.01.2026 21:31 Ответить
Нічим не допомагає, та ще й повісив на українців неіснуючий борг у 350 млрд.
показать весь комментарий
23.01.2026 22:48 Ответить
Судячи з реакції на самий перший мій коментар, вибори нас не врятують.
Або зєля піде на другий термін, або русня знову переконає мудрий нарід проглосувати за чергового клована.
показать весь комментарий
24.01.2026 14:51 Ответить
Страница 2 из 2
 
 