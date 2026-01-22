Путин имеет определенные успехи в борьбе за замороженные активы РФ в Европе, - Зеленский

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что российский диктатор Владимир Путин имеет "определенные успехи" в борьбе за российские замороженные активы в Европе.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом Зеленский сказал во время выступления на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Путин до сих пор на свободе

Так, Зеленский подчеркнул, что российский диктатор Владимир Путин не только до сих пор остается на свободе за развязанную им войну против Украины, но и борется за свои замороженные средства в Европе.

Замороженные активы РФ

"И знаете что? У него есть определенные успехи. Это правда. Именно Путин пытается решить, как должны быть использованы замороженные российские активы. Не те, кто имеют силу наказать его за эту войну", - подчеркнул президент.

