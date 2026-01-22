Путін має певні успіхи у боротьбі за заморожені активи РФ у Європі, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський заявив, що російський диктатор Володимир Путін має "певні успіхи" у боротьбі за російські заморожені активи в Європі.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це Зеленський сказав під час виступу на Всесвітньому економічному форумі у Давосі.

Путін досі на свободі

Так, Зеленський наголосив, що російський диктатор Володимир Путін не лише досі залишається на свободі за розв’язану ним війну проти України, але й бореться за свої заморожені кошти в Європі.

Заморожені активи РФ

"І знаєте що? У нього є певні успіхи. Це правда. Саме Путін намагається вирішити, як повинні бути використані заморожені російські активи. Не ті, хто мають сили покарати його за цю війну", - наголосив президент.

