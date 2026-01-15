Немає підстав вважати, що США проти використання заморожених активів РФ, - МЗС

Наразі немає підстав стверджувати, що Сполучені Штати виступають проти використання заморожених російських активів для підтримки України.

Про це заявив радник Міністерства закордонних справ Микола Юрлов, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За словами Юрлова, для оцінки позиції США важливо враховувати заяви міністрів фінансів країн G7. Після їхньої останньої зустрічі у грудні минулого року, напередодні саміту ЄС, у підсумковій заяві були зафіксовані позитивні формулювання щодо цього питання.

"Навряд чи такі формулювання були б узгоджені, якби Сполучені Штати виступали проти репараційного кредиту або проти використання заморожених російських активів", - зазначив радник МЗС.

Він також нагадав, що у США вже ухвалений закон RIPO Act, а в Конгресі перебувають ще два законопроєкти, пов’язані з використанням заморожених активів РФ.

"Тобто в цілому, принаймні з того, що ми бачимо, немає підстав стверджувати, що Сполучені Штати виступають проти використання заморожених активів", - наголосив Юрлов.

Водночас він звернув увагу, що в оприлюдненій версії мирного плану з 20 пунктів відсутнє положення про розподіл цих коштів, яке було у варіанті плану з 28 пунктів.

Що відомо про "репараційний кредит" для України

Нагадаємо, на зустрічі у жовтні лідери країн Євросоюзу відклали рішення щодо використання заморожених російських активів як заставу за так званим "репараційним кредитом" для України на суму 140 млрд євро ($163 млрд). Лідери країн ЄС планують повернутися до обговорення цього питання на зустрічі 18-19 грудня.

Проти запропонованого Єврокомісією плану використання заморожених російських активів на зустрічі лідерів країн ЄС виступила Бельгія, де зберігається левова частка цих коштів. Країна побоюється юридичних та фінансових санкцій з боку Москви та хоче, щоб інші країни ЄС розділили ці ризики.

Раніше президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн запропонувала використати заморожені російські активи у якості застави для надання Україні "репараційних кредитів". Формально підсанкційні російські активи не конфіскуватимуть, але Україна повертатиме такі кредити лише після того, як Росія сплатить репарації.

Своєю чергою російський диктатор Путін у відповідь підписав указ, що фактично дозволяє прискорену експропріацію активів західних компаній, які досі не вийшли з РФ.

За різними оцінками, "репараційний кредит" Європейського Союзу для України, забезпечений російськими активами, може становити 130-140 млрд євро. Остаточно його розмір визначать після оцінки Міжнародним валютним фондом потреб України у фінансуванні у 2026 та 2027 роках.

Загалом наразі у Euroclear накопичилось понад 175 млрд євро готівки від заморожених російських активів, яка може бути використана для забезпечення нової позики. Але перш ніж ЄС погодить надання репараційної позики, він захоче погасити позику G7 для України у розмірі 45 млрд євро ($50 млрд), узгоджену минулого року, яка мала б погашатися за рахунок прибутків від заморожених активів РФ.

