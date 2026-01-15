Нет оснований считать, что США против использования замороженных активов РФ, - МИД

На данный момент нет оснований утверждать, что Соединенные Штаты выступают против использования замороженных российских активов для поддержки Украины.

Об этом заявил советник Министерства иностранных дел Николай Юрлов, передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По словам Юрлова, для оценки позиции США важно учитывать заявления министров финансов стран G7. После их последней встречи в декабре прошлого года, накануне саммита ЕС, в итоговом заявлении были зафиксированы позитивные формулировки по этому вопросу.

"Вряд ли такие формулировки были бы согласованы, если бы Соединенные Штаты выступали против репарационного кредита или против использования замороженных российских активов", - отметил советник МИД.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": МИД Украины призвал прекратить применение силы против протестующих: "Решительно осуждаем репрессии властей Ирана"

Он также напомнил, что в США уже принят закон RIPO Act, а в Конгрессе находятся еще два законопроекта, связанные с использованием замороженных активов РФ.

"То есть в целом, по крайней мере из того, что мы видим, нет оснований утверждать, что Соединенные Штаты выступают против использования замороженных активов", - подчеркнул Юрлов.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Во время российской атаки на Одессу повреждено консульство Польши, - МИД

В то же время он обратил внимание, что в обнародованной версии мирного плана из 20 пунктов отсутствует положение о распределении этих средств, которое было в варианте плана из 28 пунктов.

Что известно о "репарационном кредите" для Украины

Напомним, на встрече в октябре лидеры стран Евросоюза отложили решение об использовании замороженных российских активов в качестве залога по так называемому "репарационному кредиту" для Украины на сумму 140 млрд евро ($163 млрд). Лидеры стран ЕС планируют вернуться к обсуждению этого вопроса на встрече 18-19 декабря.

Против предложенного Еврокомиссией плана использования замороженных российских активов на встрече лидеров стран ЕС выступила Бельгия, где хранится львиная доля этих средств. Страна опасается юридических и финансовых санкций со стороны Москвы и хочет, чтобы другие страны ЕС разделили эти риски.

Ранее президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен предложила использовать замороженные российские активы в качестве залога для предоставления Украине "репарационных кредитов". Формально подсанкционные российские активы не будут конфисковывать, но Украина будет возвращать такие кредиты только после того, как Россия выплатит репарации.

В свою очередь российский диктатор Путин в ответ подписал указ, который фактически позволяет ускоренную экспроприацию активов западных компаний, которые до сих пор не вышли из РФ.

По разным оценкам, "репарационный кредит" Европейского Союза для Украины, обеспеченный российскими активами, может составить 130-140 млрд евро. Окончательно его размер определят после оценки Международным валютным фондом потребностей Украины в финансировании в 2026 и 2027 годах.

В целом на данный момент в Euroclear накопилось более 175 млрд евро наличных средств от замороженных российских активов, которые могут быть использованы для обеспечения нового займа. Но прежде чем ЕС согласит предоставление репарационного займа, он захочет погасить заем G7 для Украины в размере 45 млрд евро ($50 млрд), согласованный в прошлом году, который должен был погашаться за счет доходов от замороженных активов РФ.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Данных о пострадавших украинцах во время протестов в Иране нет, - МИД