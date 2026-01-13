Во время российской атаки на Одессу повреждено консульство Польши, - МИД

В результате российской атаки на Одессу в ночь на 13 января было повреждено здание польского консульства, сотрудники диппредставительства не пострадали.

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Польши Мацей Вевюр, передает Цензор.НЕТ.

По его словам, в результате атаки повреждено здание консульства Республики Польша в Одессе, однако ни один из сотрудников дипломатического учреждения не получил ранений.

"Большое уважение всей команде Министерства иностранных дел Республики Польша, которая работает в Украине", - написал Вевюр.

Что предшествовало?

Как сообщалось, утром 13 января 2026 года войска РФ запустили несколько ракет в сторону Украины.

Накануне ночью РФ за час выпустила около 20 баллистических ракет: под ударом - энергетическая инфраструктура Украины.

По данным ДТЭК, РФ в очередной раз атаковала ТЭС ДТЭК: это уже восьмой массированный удар с октября 2025 года.

Ночью вражеская атака существенно повредила два энергетических объекта ДТЭК в Одессе.

Кроме того, враг атаковал критическую инфраструктуру Житомирской области.

По данным Воздушных сил, РФ массированно атаковала баллистикой, крылатыми ракетами и БПЛА: ПВО обезвредила 247 целей.

