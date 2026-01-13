452 1
Во время российской атаки на Одессу повреждено консульство Польши, - МИД
В результате российской атаки на Одессу в ночь на 13 января было повреждено здание польского консульства, сотрудники диппредставительства не пострадали.
Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Польши Мацей Вевюр, передает Цензор.НЕТ.
По его словам, в результате атаки повреждено здание консульства Республики Польша в Одессе, однако ни один из сотрудников дипломатического учреждения не получил ранений.
"Большое уважение всей команде Министерства иностранных дел Республики Польша, которая работает в Украине", - написал Вевюр.
Что предшествовало?
- Как сообщалось, утром 13 января 2026 года войска РФ запустили несколько ракет в сторону Украины.
- Накануне ночью РФ за час выпустила около 20 баллистических ракет: под ударом - энергетическая инфраструктура Украины.
- По данным ДТЭК, РФ в очередной раз атаковала ТЭС ДТЭК: это уже восьмой массированный удар с октября 2025 года.
Ночью вражеская атака существенно повредила два энергетических объекта ДТЭК в Одессе.
- Кроме того, враг атаковал критическую инфраструктуру Житомирской области.
- По данным Воздушных сил, РФ массированно атаковала баллистикой, крылатыми ракетами и БПЛА: ПВО обезвредила 247 целей.
