РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10664 посетителя онлайн
Новости Обстрел Одессы
452 1

Во время российской атаки на Одессу повреждено консульство Польши, - МИД

Консульство Польши в Одессе

В результате российской атаки на Одессу в ночь на 13 января было повреждено здание польского консульства, сотрудники диппредставительства не пострадали.

Об этом сообщил спикер Министерства иностранных дел Польши Мацей Вевюр, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

По его словам, в результате атаки повреждено здание консульства Республики Польша в Одессе, однако ни один из сотрудников дипломатического учреждения не получил ранений.

"Большое уважение всей команде Министерства иностранных дел Республики Польша, которая работает в Украине", - написал Вевюр.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": Данных о пострадавших украинцах во время протестов в Иране нет, - МИД

Что предшествовало?

  • Как сообщалось, утром 13 января 2026 года войска РФ запустили несколько ракет в сторону Украины.
  • Накануне ночью РФ за час выпустила около 20 баллистических ракет: под ударом - энергетическая инфраструктура Украины.
  • По данным ДТЭК, РФ в очередной раз атаковала ТЭС ДТЭК: это уже восьмой массированный удар с октября 2025 года.

  • Ночью вражеская атака существенно повредила два энергетических объекта ДТЭК в Одессе.

  • Кроме того, враг атаковал критическую инфраструктуру Житомирской области.
  • По данным Воздушных сил, РФ массированно атаковала баллистикой, крылатыми ракетами и БПЛА: ПВО обезвредила 247 целей.

Читайте также на "Цензор.НЕТ": В Швейцарии отменили показ пропагандистского фильма о Революции Достоинства, производства Russia Today, - Сибига

Автор: 

консульство (483) МИД (7176) Одесса (8170) Польша (9120)
Поделиться:
Подытожить:
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Це напад але кому це цікаво
показать весь комментарий
13.01.2026 17:55 Ответить
 
 