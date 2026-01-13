Під час російської атаки на Одесу пошкоджено консульство Польщі, - МЗС

Унаслідок російської атаки на Одесу в ніч проти 13 січня було пошкоджено будівлю польського консульства, співробітники дипустанови не постраждали.

Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Польщі Мацей Вевюр, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

За його словами, внаслідок атаки пошкоджено будівлю консульства Республіки Польща в Одесі, однак жоден зі співробітників дипломатичної установи не зазнав поранень.

"Велика повага всій команді Міністерства закордонних справ Республіки Польща, яка працює в Україні", - написав Вевюр.

Що передувало?

Як повідомлялося, зранку 13 січня 2026 року війська РФ запустили кілька ракет у бік України.

Напередодні вночі РФ за годину випустила близько 20 балістичних ракет: під ударом - енергетична інфраструктура України.

За даними ДТЕК, РФ вчергове атакувала ТЕС ДТЕК: це вже восьмий масований удар з жовтня 2025 року.

Вночі ворожа атака суттєво пошкодила два енергетичні об’єкти ДТЕК в Одесі.

Окрім того, ворог атакував критичну інфраструктуру Житомирщини.

За даними Повітряних сил, РФ масовано атакувала балістикою, крилатими ракетами та БпЛА: ППО знешкодила 247 цілей.

