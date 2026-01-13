Під час російської атаки на Одесу пошкоджено консульство Польщі, - МЗС
Унаслідок російської атаки на Одесу в ніч проти 13 січня було пошкоджено будівлю польського консульства, співробітники дипустанови не постраждали.
Про це повідомив речник Міністерства закордонних справ Польщі Мацей Вевюр, передає Цензор.НЕТ.
За його словами, внаслідок атаки пошкоджено будівлю консульства Республіки Польща в Одесі, однак жоден зі співробітників дипломатичної установи не зазнав поранень.
"Велика повага всій команді Міністерства закордонних справ Республіки Польща, яка працює в Україні", - написав Вевюр.
Що передувало?
- Як повідомлялося, зранку 13 січня 2026 року війська РФ запустили кілька ракет у бік України.
- Напередодні вночі РФ за годину випустила близько 20 балістичних ракет: під ударом - енергетична інфраструктура України.
- За даними ДТЕК, РФ вчергове атакувала ТЕС ДТЕК: це вже восьмий масований удар з жовтня 2025 року.
-
Вночі ворожа атака суттєво пошкодила два енергетичні об’єкти ДТЕК в Одесі.
- Окрім того, ворог атакував критичну інфраструктуру Житомирщини.
- За даними Повітряних сил, РФ масовано атакувала балістикою, крилатими ракетами та БпЛА: ППО знешкодила 247 цілей.
