Рашисти суттєво пошкодили два енергетичні об’єкти ДТЕК в Одесі, відновлення потребує часу
Вночі ворожа атака суттєво пошкодила два енергетичні об’єкти ДТЕК в Одесі.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.
Є знеструмлення
Через обстріли наразі без електропостачання залишаються близько 47 тисяч родин.
"Руйнування значні, відновлення потребує часу. Робимо усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в кожну оселю", - додали у ДТЕК.
Що передувало?
- Як повідомлялося, зранку 13 січня 2026 року війська РФ запустили кілька ракет у бік України.
- Напередодні вночі РФ за годину випустила близько 20 балістичних ракет: під ударом - енергетична інфраструктура України.
- За даними ДТЕК, РФ вчергове атакувала ТЕС ДТЕК: це вже восьмий масований удар з жовтня 2025 року.
- Окрім того, ворог атакував критичну інфраструктуру Житомирщини.
- За даними Повітряних сил, РФ масовано атакувала балістикою, крилатими ракетами та БпЛА: ППО знешкодила 247 цілей.
