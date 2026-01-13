Рашисти суттєво пошкодили два енергетичні об’єкти ДТЕК в Одесі, відновлення потребує часу

Вночі ворожа атака суттєво пошкодила два енергетичні об’єкти ДТЕК в Одесі.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр ДТЕК.

Є знеструмлення 

Через обстріли наразі без електропостачання залишаються близько 47 тисяч родин.

"Руйнування значні, відновлення потребує часу. Робимо усе можливе, щоб якнайшвидше повернути світло в кожну оселю", - додали у ДТЕК.

ДТЕК одеса

Що передувало?

  • Як повідомлялося, зранку 13 січня 2026 року війська РФ запустили кілька ракет у бік України.
  • Напередодні вночі РФ за годину випустила близько 20 балістичних ракет: під ударом - енергетична інфраструктура України.
  • За даними ДТЕК, РФ вчергове атакувала ТЕС ДТЕК: це вже восьмий масований удар з жовтня 2025 року.
  • Окрім того, ворог атакував критичну інфраструктуру Житомирщини.
  • За даними Повітряних сил, РФ масовано атакувала балістикою, крилатими ракетами та БпЛА: ППО знешкодила 247 цілей.

одеські москвороті потужно наводять на одеську енергетику..
13.01.2026 10:44 Відповісти
Енергетика не місцезнаходження військових...місцезнаходження об'єктів енергетики незмінне з 60-х років..."наводить" зелена наволоч, що не зробила укриття і не перемістила трансформатори глибоко під землю (застосовується інша конструкція і вони дорожчі)...зате по всьому місту міняється тротуарна плитка і бордюри
13.01.2026 11:00 Відповісти
Навіщо захищати енергетику, краще будувати туалети!
"В Одесі на Соборній площі з'явиться перший інклюзивний https://odesa.novyny.live/v-odesi-vse-zh-taki-vstanovliat-tualet-za-6-mln-grn-de-vin-bude-295037.html туалет за 6 мільйонів гривень".
/Дата публікації: 19 листопада 2025/
Загалом планували встановити 19 інклюзивних туалетів. На ці заходи в міській програмі "Безбарʼєрна Одеса" заклали 109 мільйонів гривень: вартість одного - понад 5,5 мільйонів гривень. Це питання викликало дискусію на позачерговій сесії Одеської міськради 27 серпня, де розглядали зміни до програми.
А є гроші на дрони? Та ні, де ж їх взяти?
13.01.2026 11:36 Відповісти
так несподівано що ворог атакує енергетику з щоденною атакою енергетики на протязі 4 років війни .. дуже неочікувано
13.01.2026 10:50 Відповісти
Приклад як Уряд ОДА Укренерго та власники облЕнерго, завчасно з 2014 року готувалися, згідно з вимогами Законів, до форс-мажорних обставин в Україні!!! Головне, прибутки отримали з населення!!
13.01.2026 10:51 Відповісти
13.01.2026 10:52 Відповісти
Нічого, от призначать зараз Шмигаля - "в кожній дірі затичку" міністром енергетики, і УХ!
"Міненерго повністю перезавантажать, Шмигаль на посаді міністра енергетики планує замінити весь склад своїх заступників"
13.01.2026 11:41 Відповісти
 
 