Фон дер Ляєн відповіла на критику від Зеленського: Ми підтримуємо Україну і наші дії говорять гучніше за слова

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відреагувала на заяви Володимира Зеленського, який критикував Європу.

Її цитує репортер The Wall Street Journal Лоуренс Норман, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Так, під час пресконференції у Європейській Раді фон дер Ляєн прокоментувала заяви Зеленського на форумі у Давосі.

"Ми підтримуємо героїчну боротьбу українського народу вже 4 роки. Я вважаю, що з нашого боку дії говорять гучніше за слова. Ми є найбільшим партнером України протягом останніх чотирьох років", - зазначила президентка Єврокомісії.

Вона нагадала, що нещодавно ЄС схвалив ще 90 млрд євро допомоги для України на наступні 2 роки.

Фон дер Ляєн зауважила, що допомогу Європи не можна порівнювати із жертовністю українського народу.

"Але те, що ми можемо зробити, - це стояти пліч-о-пліч із ними. І я гадаю, що цифри говорять самі за себе. Але також і особиста залученість кожного з нас говорить сама за себе", - підсумувала вона.

Що передувало?

Під час промови на форумі у Давосі Зеленський розкритикував Європу за її нездатність захистити себе.

Також він нагадав, що Європа досі не дійшла до рішення щодо трибуналу для лідера Кремля .

Зеленський зауважив, що диктатор Путін має "певні успіхи" у боротьбі за російські заморожені активи в Європі .

