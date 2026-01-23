Фон дер Ляєн відповіла на критику від Зеленського: Ми підтримуємо Україну і наші дії говорять гучніше за слова

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відреагувала на заяви Володимира Зеленського, який критикував Європу.

Її цитує репортер The Wall Street Journal Лоуренс Норман, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Так, під час пресконференції у Європейській Раді фон дер Ляєн прокоментувала заяви Зеленського на форумі у Давосі.

"Ми підтримуємо героїчну боротьбу українського народу вже 4 роки. Я вважаю, що з нашого боку дії говорять гучніше за слова. Ми є найбільшим партнером України протягом останніх чотирьох років", - зазначила президентка Єврокомісії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Трамп підтримує ідею зони вільної торгівлі між США та Україною, - Зеленський

Вона нагадала, що нещодавно ЄС схвалив ще 90 млрд євро допомоги для України на наступні 2 роки.

Фон дер Ляєн зауважила, що допомогу Європи не можна порівнювати із жертовністю українського народу.

"Але те, що ми можемо зробити, - це стояти пліч-о-пліч із ними. І я гадаю, що цифри говорять самі за себе. Але також і особиста залученість кожного з нас говорить сама за себе", - підсумувала вона.

Читайте: ЄС підтримуватиме Україну доти, доки не буде встановлено справедливий мир, - фон дер Ляєн

Що передувало?

Читайте також: Зеленський: До мого приїзду в Давос говорили лише про Гренландію, але ми перемкнули фокус на Україну

Топ коментарі
Яке наХ дискуссійне? Ви пропускаєте ту умову, що не можна плювати в ту руку, що допомагає! А бидлячити -це признак сявки, у якого взагалі немає жодного виховання та освіти! ЗЕлупа отримав план, що супроводжує виділення кредиту, а там умови - прибрати коррупцію та повернути свободу слова! Ось що бісить "яйценосного" поца і воно починає щось там "ображенно" звинувачувати Європу!
Ця потвора не заспокоїться поки не знищить Україну - пограбує і віддасть кацапам, як і домовлявся в Омані.
23.01.2026 13:42 Відповісти
ЧУВАК ХЕЙТИТЬ ЕВРОПУ і є за що але

- він не підготував до вторгнення
- його друзі вкрали на ракетах
- його друзі вкрали на енергетиці
- його друзі вкрали на захисних спорудах
- його друзі вкрали на лініях оборони
- він відвів війська відразу як став презиком
- він розмінував все що можна
- його друзі взяли гроші за здачу території
23.01.2026 13:41 Відповісти
Тут дискутувати можуть лише Трамп із Зєлєнскім. Цифри коштів, та й озброєння для України говорчть самі за себе. Чому Зєлєнскій відкрив рота на ЄС? Та просто, щоб сподобатись Трампу і отримати якісь ніштяки від рудого бариги. Барига похвалив. Ніштяків не буде. Якби була совість, то Зєлєнскій мав би вибачитись перед Європою, якби були мізки - не наїжджав би. Але де Зєлєнскій, а де розум і совість?
23.01.2026 13:48 Відповісти
Зе почав "переводити стрілки",а наслідки "посер-ться" із Європою.
23.01.2026 13:50 Відповісти
Так нада...кому нада пояснювати не треба.
23.01.2026 14:12 Відповісти
Один мудрець сказав: Якщо в людину кидаєш багнюкою, пам'ятай,що до неї вона може не долетіти, а на твоїх руках залишиться,і багато хто, не захоче потім потиснути ті руки.
Коли сам, з голови до ніг в корупційному лайні, може не варто ще когось звинувачувати і вказувати, що кому робити.
23.01.2026 13:52 Відповісти
Так, підтримуєте..... Лікуєте пневмонію гомеопатією! І дивуєтесь, що пацієнт моцний віявився, живий ще, на вашу жаль! Облудні, боягузливі ,,партнерчики!
23.01.2026 13:52 Відповісти
То можуть припинити лікувати . І відправити до свого гундосого проктолога. Нехай дебілізм через нижню дирку лікує таким недолугим.
23.01.2026 16:02 Відповісти
Тільки Британія ставила підпис в Будапешті
23.01.2026 13:54 Відповісти
мало,мало в нього ще менеджерів крім мігдіча та бакланова, цілий охфіс
23.01.2026 13:57 Відповісти
Дії так,але лиш без таурусів,без військ лиш інструктори,без заморожених москальських активіа,але з московською нафтою та газом((А так все правильно(
23.01.2026 13:57 Відповісти
Зєлєнскій- не Україна.
Друзі, дякуємо, за допомогу.
23.01.2026 13:58 Відповісти
Так, імпотентні дії Європи без жодного позитивного результату дійсно "говорять гучніше" за їх потужні слова про підтримку, тиск, нищівні санкції і позицію сили.
23.01.2026 13:58 Відповісти
...на відміну від дій Зеленського...?
23.01.2026 14:13 Відповісти
23.01.2026 14:02 Відповісти
Блазень - агент Моссаду? Якби у Моссаді був хоч один такий дегенерат, як Зеленський, вже б давно і назву таку забули. Там дебілів не тримають, це тільки в Україні розумово відсталі, причому, назавжди, змогли торчка недорозвиненого у крісло президента вперти.
23.01.2026 16:58 Відповісти
Може догавкатись що і Євросоюз тормозне якісь поставки.Ця "манічка" переслідує нашого Наполеончика як Трампа.Теж страждає нарцисизмом.
В віці Трампа буде крутіше чим рудий.
23.01.2026 14:15 Відповісти
Не дай Бог доживе. Думаю 50 для такого у@обка цілком вистачить. Якби я вирішував, я б йому і 35 не відрахував би.
23.01.2026 14:42 Відповісти
Думку за себе, рахуй собі, дурень.
23.01.2026 21:27 Відповісти
Яйка лека шнеля шнеля. В тебе гугло перекладач зламався зелена потвора.
23.01.2026 22:44 Відповісти
Так йому вже 42. І він не лох...
24.01.2026 00:52 Відповісти
Давно назріло і перезріло питання того, що зеленського потрібно прибрати, інакше вся допомога піде позахмари в офшори.
23.01.2026 14:18 Відповісти
хрипата зегнида хоче позбавити Україну підтримки ЄС
23.01.2026 14:30 Відповісти
"ЄС надіслав в Україну 447 резервних генераторів на 3,7 млн євро, Єврокомісія" - цікаво скільки генераторів купило чмо зі скумбрією
23.01.2026 14:39 Відповісти
Європейці та американці не розуміючи психологію ЗЕвилупка перехвалили його та наділили тими якостями, яких воно ніколи не мало. Оті всі смішні порівняння цього примітивного підлого тупенького чоловічка з Черчілем, Лінкольном, це нє в коня корм, бо замість того, щоб дякувати українському народу та ЗСУ вони вже 4 роки ліплять з зеленого лайна кулю. А враховуючи цинізм та самозакоханість цього клоуна врешті решт отримали "благодарочку", як в той казці про ту невдячну ******* бабку що забажала стати царіцей морской... а врешті решт країна вже у розбитого корита.
23.01.2026 14:42 Відповісти
І що цікаво, дебіл же це не вперше бикує перед європейцями, згадаємо хоча б його висер у бік Британії. Тут варіантів не багато, або воно залишки мізків спалило коксом, або ж це - частина сценарію, який йому пишуть ось вже майже сім років на московії.
23.01.2026 17:03 Відповісти
Стоять пліч-о-пліч. Де б була Європа, якби русня не зав'язла в крові українців
23.01.2026 14:42 Відповісти
Не все зробили, якщо дозволяєте гадити за вашою спиною таким покидькам, як орбан+фіцо+бабіш
23.01.2026 14:49 Відповісти
Та не про нас , ви європейці - про себе починайте вже думати ,, про СВОЮ безпеку !! Досить надіятись тільки на Україну . Ви гадаєте дасте нам грошей і цього досить щоб захиститись від кацапні ..?? Та ну нах...
23.01.2026 14:53 Відповісти
Воровитый зелёны харёк , учит людей как им жить. Само чучело , со своим шоблом Миндичей , Цукерманов , Бакановых и прочих Чернышовых . ****..я просто на ВСЁМ , на чём могут спиз..ть. И оно ещё пасть розевает . Мы НЕ забыли как оно готовилось на шашлыки , и как НЕ собиралось выдилять деньги на ЗСУ . Так как , зачто он тогда строил бы дороги.
23.01.2026 15:32 Відповісти
Отож бо....схвалили 90 млрд. для України.... а треба було схвалити для зельца особисто в кишеню. От ви не розумієте нічого.....
23.01.2026 15:57 Відповісти
Оцей неголений хрипатий вискочка який по непорозумінню став президентом, я думаю закінчить як мінімум як Янукович а може і гірше.
23.01.2026 16:05 Відповісти
бикування нашого пересідєнта в оральному кабінеті могло закінчитись непоставками нам ракет до ..патріотів.. і ф16 --- вчорашню промову зельцю написав якийсь *********** агент . нам за чотири роки надали 200 мільярдів долл допомоги літаки танки бетери снаряди дрони арту . ЩОБ БУЛО З НАШИМ БЮДЖЕТОМ БЕЗ ТОЙ ДОПОМОГИ ??? а скільки зелена вигрібна яма ******** європейського бобла ??? хоть би ***** не позорився фраєр дешевий з тим орбаном . таке відчуття що промова була написана шольцу а бумажку перепутали
23.01.2026 16:12 Відповісти
так его!
23.01.2026 16:24 Відповісти
Такий вже зеля скільки б не 3.14здив все буле не достатньо і мало.
23.01.2026 16:42 Відповісти
Та й пострибав би до Трампа, який каже, що це Зеленський стоїть на заваді миру, який обрізав всю військову допомогу, і який підігрує путіну. А то в нас такий песик, що кусає лише того, хто годує, бо знає, що не стануть карати.
23.01.2026 17:19 Відповісти
Хлопає по плечу і дає парабелум, і то не завжди. А ми гинемо, стали для них живим щитом, не дивлячись на гарантії, в яких нас запевняли, коли ми здавали зброю, і на те, що ультиматум путлер ставив до всього НАТО стосовно кордонів до 97-го року, ще ц іисунув це умовою закінчення війни, а віддуваємось одні ми.
23.01.2026 17:20 Відповісти
Зеленский раскритиковал Европу за ее неспособность защитить себя, а Урсула отвечает "мы вам помогаем")
Дура!)
23.01.2026 17:45 Відповісти
Іноді краще промовчати й виглядати як дурень, ніж розкрити пельку, й развіяти усі сумніви...
(с. Марк Твен)...
23.01.2026 18:51 Відповісти
УКРАЇНА для квартальних блазнів - об'єкт для мародерства під час війни. Навіщо їм Європа?
23.01.2026 19:41 Відповісти
"Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн відреагувала на заяви Володимира Зеленського, який критикував Європу. Джерело: https://censor.net/ua/n3596914" десь поруч пробігла політика мультивектори3му кучми, отримала ляпаса й побігла до конури
23.01.2026 19:44 Відповісти
Європа зараз фінансує більше 50% нашого бюджету і цей недоумок який мав би подякувати за допомогу він починає критикувати,зате Трампу він за все дякує хоч той нічим не допомагає Україні ,подивись на себе в дзеркало ти нікчемний проросійський клоун ,який привів країну до війни,не готував країну коли попереджали ,твої друзі погрузли в корупції на крові ,а може ти вибачишся перед українським народом що ти натворив ? ні він цього не зробить вибачатись він може хіба що перед кадировим.
23.01.2026 21:31 Відповісти
Нічим не допомагає, та ще й повісив на українців неіснуючий борг у 350 млрд.
23.01.2026 22:48 Відповісти
Судячи з реакції на самий перший мій коментар, вибори нас не врятують.
Або зєля піде на другий термін, або русня знову переконає мудрий нарід проглосувати за чергового клована.
24.01.2026 14:51 Відповісти
