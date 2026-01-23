УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
8619 відвідувачів онлайн
1 086 13

Трамп підтримує ідею зони вільної торгівлі між США та Україною, - Зеленський

Зона вільної торгівлі зі США: Зеленський розповів, що казав Трамп

Президент Володимир Зеленський обговорював із Дональдом Трампом питання зони вільної торгівлі.

Про це глава держави заявив у коментарі журналістам, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Подробиці

"Обговорювали це питання. Президент Трамп підтримує цю ідею. Я думаю, для нашого бізнесу це буде позитивне рішення, подивимось потім деталі. 

Але ми вдячну за таку пропозицію. Трамп ще раз підтвердив, що Україна це отримає", - пояснив президент.

Що передувало?

Раніше Стів Віткофф розповів, що Дональд Трамп запропонував Україні зону вільної торгівлі без тарифів.

Автор: 

Зеленський Володимир США торгівля Трамп Дональд
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+7
Які там ще радники? Педики..крадії...слимаки...агенти фсб...
показати весь коментар
+6
І просто дебіли..зе! не переносить у своєму оточенні розумних людей, він їх ненавидить.
показати весь коментар
+4
Ми йому ресурси а він нам буси? Не ту країну назвали Бантустаном, хоча за 30 років не те що ресурси розікрали а і вирізали все військове начисту, навіть бомбардувальники, яких а Україні було аж 30 штук.
показати весь коментар
23.01.2026 12:30 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
вільна економічна зона - донбас?...
показати весь коментар
23.01.2026 12:22 Відповісти
Наш неук не помічає пастки?! Трумп спить і бачить приниження Европи. Ну, сподіваюсь, у Зе розумні радники. Чи ні?
показати весь коментар
23.01.2026 12:22 Відповісти
показати весь коментар
показати весь коментар
Віслюка на смереку. Вибори.
показати весь коментар
23.01.2026 12:23 Відповісти
Ліхтаря на банковій вистачить)
показати весь коментар
23.01.2026 12:45 Відповісти
показати весь коментар
Господи, навіщо ви поливаєте людям голову мочею Тромба? Тромб брехло і шизоїд. Сьогодні воно обіцяє золоті гори аби Україна все підписала, а завтра введе 200% мит якщо ви не підете на нові поступки
показати весь коментар
23.01.2026 12:46 Відповісти
воно трампонуте, завтра ***** щось нашепоче в руду кукуху і введе мита 25%
показати весь коментар
23.01.2026 12:51 Відповісти
Команда Трампа вигадує певні пропозиції, щоб майбутню «угоду» було можливо проковтнути в Україні.
показати весь коментар
23.01.2026 12:52 Відповісти
тобто два популіста будуть вільно торгувати хлєбалом? Так їм хіба зараз хто забороняє? Наш може відосіки англомовні робити.
показати весь коментар
23.01.2026 13:37 Відповісти
Ішак намагається втулити суспільству здачу неокупованих територій Донбасу під бутафорією вільної економічної зони, оскільки потужно сцить зробити це публічно та взяти на себе усю відповідальність.
показати весь коментар
23.01.2026 13:56 Відповісти
Яка зона вільної торгівлі що бідна Україна може експортувати до США? ,але дурень думкою багатіє.
показати весь коментар
23.01.2026 16:22 Відповісти
 
 