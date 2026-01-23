Трамп підтримує ідею зони вільної торгівлі між США та Україною, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський обговорював із Дональдом Трампом питання зони вільної торгівлі.
Про це глава держави заявив у коментарі журналістам, передає Цензор.НЕТ.
Подробиці
"Обговорювали це питання. Президент Трамп підтримує цю ідею. Я думаю, для нашого бізнесу це буде позитивне рішення, подивимось потім деталі.
Але ми вдячну за таку пропозицію. Трамп ще раз підтвердив, що Україна це отримає", - пояснив президент.
Що передувало?
Раніше Стів Віткофф розповів, що Дональд Трамп запропонував Україні зону вільної торгівлі без тарифів.
