Трамп підтримує ідею зони вільної торгівлі між США та Україною, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський обговорював із Дональдом Трампом питання зони вільної торгівлі.

Про це глава держави заявив у коментарі журналістам, передає Цензор.НЕТ.

Подробиці

"Обговорювали це питання. Президент Трамп підтримує цю ідею. Я думаю, для нашого бізнесу це буде позитивне рішення, подивимось потім деталі.

Але ми вдячну за таку пропозицію. Трамп ще раз підтвердив, що Україна це отримає", - пояснив президент.

Що передувало?

Раніше Стів Віткофф розповів, що Дональд Трамп запропонував Україні зону вільної торгівлі без тарифів.

