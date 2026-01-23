Зеленський розповів про деталі розмови з Трампом у Давосі: ППО, гарантії безпеки, Донбас

Президент України Володимир Зеленський назвав позитивною свою зустріч з президентом США Дональдом Трампом у Давосі та повідомив про готовність ключових домовленостей щодо гарантій безпеки для України.

Посилення ППО

За словами президента, під час зустрічі він порушував питання посилення протиповітряної оборони України.

"І я думаю, що США повернеться з позитивним результатом. Коли результат буде в Україні, тоді я обов'язково про це скажу", - зазначив Зеленський.

Гарантії безпеки

Також, за його словами, сторони обговорили гарантії безпеки для України. Президент наголосив, що відповідний договір уже готовий до підписання.

"Головна така домовленість про гарантії безпеки є. Тепер я чекаю від президента Трампа дати і місця. Ми готові підписувати такий важливий для нас, впевнений, що це історичний документ", - заявив він.

Зеленський додав, що документ потребуватиме ратифікації в Конгресі США та Верховній Раді України, тож попереду ще багато процедурних кроків.

"План процвітання"

Окремо президент повідомив, що під час розмови йшлося і про так званий "план процвітання". За його словами, пакет документів ще не готовий, однак сторони бачать перспективу позитивного результату.

"Дуже важливо розуміти джерела фінансування. Вони повинні бути зрозумілими і прозорими, тому що на цьому фундаменті буде відбудовуватись Україна у наступні роки", - наголосив Зеленський.

Крім того, під час переговорів порушували питання Донбасу. За словами президента, це ключова тема, яку й надалі обговорюватимуть, зокрема в рамках зустрічей у форматі за участю трьох сторін в Абу-Дабі.

