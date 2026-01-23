4 710 29

Зеленський розповів про деталі розмови з Трампом у Давосі: ППО, гарантії безпеки, Донбас

Президент України Володимир Зеленський назвав позитивною свою зустріч з президентом США Дональдом Трампом у Давосі та повідомив про готовність ключових домовленостей щодо гарантій безпеки для України.

Посилення ППО 

За словами президента, під час зустрічі він порушував питання посилення протиповітряної оборони України.

"І я думаю, що США повернеться з позитивним результатом. Коли результат буде в Україні, тоді я обов'язково про це скажу", - зазначив Зеленський.

Гарантії безпеки

Також, за його словами, сторони обговорили гарантії безпеки для України. Президент наголосив, що відповідний договір уже готовий до підписання.

"Головна така домовленість про гарантії безпеки є. Тепер я чекаю від президента Трампа дати і місця. Ми готові підписувати такий важливий для нас, впевнений, що це історичний документ", - заявив він.

Зеленський додав, що документ потребуватиме ратифікації в Конгресі США та Верховній Раді України, тож попереду ще багато процедурних кроків.

"План процвітання"

Окремо президент повідомив, що під час розмови йшлося і про так званий "план процвітання". За його словами, пакет документів ще не готовий, однак сторони бачать перспективу позитивного результату.

"Дуже важливо розуміти джерела фінансування. Вони повинні бути зрозумілими і прозорими, тому що на цьому фундаменті буде відбудовуватись Україна у наступні роки", - наголосив Зеленський.

Крім того, під час переговорів порушували питання Донбасу. За словами президента, це ключова тема, яку й надалі обговорюватимуть, зокрема в рамках зустрічей у форматі за участю трьох сторін в Абу-Дабі.

Ось й Зе почав висловлюватись кремлівськими наративами - "питання Донбасу"!!!!
Немає ніякого "питання Донбасу", є окупація України!!! Президент як гарант конституції (ну по Закон має їм бути) не повинен займатись підміною поняття.
А Крим?! Що з Кримом, вже навіть не обговорюють!!!
Зеленський- зрадник.
23.01.2026 11:26 Відповісти
А наступальне озброєння для звільнення окупованих територій?
23.01.2026 11:10 Відповісти
гарантії безпеки від США в обмін на підтримку окупації Штатами Гренландії
потужно
тіко тоді усі європейські гроші та європейська підтримка тю-тю
шпагат....
23.01.2026 11:08 Відповісти
Все готово на 98%
23.01.2026 11:02 Відповісти
Задовбав своїми угодами. Зеленський, Верховний Гавнокомандувач, HELP Запоріжжя!!!
23.01.2026 11:09 Відповісти
Ще буде 99,,,потім 99,1...99,2,,,,,,99,3%а шо Запріжжя?? Вова Європу захищає
23.01.2026 11:11 Відповісти
а тим часом сумки з кешем продовжують поступати в оп з митниці енергоатому влк тцк ..навіщо це припиняти щастя. вічна війна вічна влада
23.01.2026 12:04 Відповісти
І хто проти цього той капітулянт
23.01.2026 12:06 Відповісти
залишилось:
1% українці хоуть жити
1% кацапи хочуть всіх українців вбити
23.01.2026 11:10 Відповісти
А тепер хочу в США злітати, ну позязя - потужний 😸
23.01.2026 11:05 Відповісти
питання донбасу буде закрито до підписання документів... саме цим вже більше року займається другий "гарант"...
23.01.2026 11:06 Відповісти
23.01.2026 11:08 Відповісти
Ну то гроші європейські та підтримка це поки Україна воює..а потім це все скінчиться
23.01.2026 11:13 Відповісти
без європейських грошиків м'яко кажучи потужно хєровато буде
23.01.2026 11:18 Відповісти
Але це факт.грошиків європейських не буде...тай саму європу опустять нижче плінтуса...Зеля не на того поставив
23.01.2026 11:23 Відповісти
дик, тр же погодився на пропозицію Рюте отримати у власність землю під військовими базами США і необмежену військову присутність і усіляку розбудову військової компоненти: в ітозі win-win situation, адже заздалегідь захищатися від імперії зла... та китаю це влучно і ЄС самотужки цей захист ну не те, щоб не можливо, а дуже дуже важко забезпечити.
23.01.2026 11:51 Відповісти
це ще не фініш
далі буде
23.01.2026 12:44 Відповісти
23.01.2026 11:10 Відповісти
Не можна сердити пуйла
23.01.2026 11:24 Відповісти
перекладаю на людську:

після війни. При умові, що трамп не передумає, а сенат проголосує
23.01.2026 11:16 Відповісти
Значить будем воювати вічно..?так
23.01.2026 11:26 Відповісти
23.01.2026 11:26 Відповісти
Один вже підписував
23.01.2026 11:28 Відповісти
Той "один" правильно підписував. Він виграв час, а тим часом зміцнював армію і якби нарід у 19му не повівся на кацапську пропаганду на 22й армія б була готова.
23.01.2026 11:53 Відповісти
Меморандум про гарантії безпеки, це повна назва Будапешту. Ніщо не змусить США щось виконувати, немає механізмів.
23.01.2026 11:32 Відповісти
....механизм окресленний на папері, має привезти в дію той, хто обіцяв, погодився... але... взяв да і передумав, втратив апетит і що далі?
Чи підзабули про печеньки на Майдані від нуланд, ббайки про будемо допомагати скільки потрібно - скільки зможемо... і в ітозі дирка від бубліка.

Висновок: тільки зброя і розбудова сил оборони України здатна бути гарантом.

Тому, замість сладких співів і запевнень, потрібна зброя ще на вчора і підтримка... якщо друзі України не хочуть зненацька стати наступною жертвою: пу свої плани не скриває...
а ...Аляску... пу теж включить до своєї ісконної...адже движуха для пу понад усе... і якщо б населення імперії зла не поділяло ці хатєлкі, то і війни б не було.
23.01.2026 12:05 Відповісти
Голобородько вирішив продовжувати всовувати наріду у вуха папірець, точно такий як "Будапештський меморандум"? Тільки тоді віддали ядерку і купу стратегічного озброєння, а сьогодні хоче за папірець віддати наші землі? Але про що я пишу? Навіщо йому піклуватися про ці землі? Великим показником є те, де сьогодні знаходятьсмя його батьки і доня. А вони в Ізраїлі. Ось і все, що потрібно знати про патриотизм Голобородька.
23.01.2026 11:44 Відповісти
Нащо нам План процвітання, коли в нас повним ходом вже сьомий рік Кінець епохі бєднасті під незламним керівництвом ЗЕлупи? Да такий потужний, кінець, що ще трохи і від країни може нічого не лишитися...
23.01.2026 12:42 Відповісти
"Главная договоренность о гарантиях безопасности есть. Теперь я жду от президента Трампа даты и места. Источник: https://censor.net/ru/n3596874

зеленый ЖДУН ........
трампон ОБЕЩАЛ ЗА СУТКИ РАЗРУЛИТЬ проблему

ждать осталось недолго
23.01.2026 12:59 Відповісти
 
 