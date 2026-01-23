Зеленський розповів про деталі розмови з Трампом у Давосі: ППО, гарантії безпеки, Донбас
Президент України Володимир Зеленський назвав позитивною свою зустріч з президентом США Дональдом Трампом у Давосі та повідомив про готовність ключових домовленостей щодо гарантій безпеки для України.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
Посилення ППО
За словами президента, під час зустрічі він порушував питання посилення протиповітряної оборони України.
"І я думаю, що США повернеться з позитивним результатом. Коли результат буде в Україні, тоді я обов'язково про це скажу", - зазначив Зеленський.
Гарантії безпеки
Також, за його словами, сторони обговорили гарантії безпеки для України. Президент наголосив, що відповідний договір уже готовий до підписання.
"Головна така домовленість про гарантії безпеки є. Тепер я чекаю від президента Трампа дати і місця. Ми готові підписувати такий важливий для нас, впевнений, що це історичний документ", - заявив він.
Зеленський додав, що документ потребуватиме ратифікації в Конгресі США та Верховній Раді України, тож попереду ще багато процедурних кроків.
"План процвітання"
Окремо президент повідомив, що під час розмови йшлося і про так званий "план процвітання". За його словами, пакет документів ще не готовий, однак сторони бачать перспективу позитивного результату.
"Дуже важливо розуміти джерела фінансування. Вони повинні бути зрозумілими і прозорими, тому що на цьому фундаменті буде відбудовуватись Україна у наступні роки", - наголосив Зеленський.
Крім того, під час переговорів порушували питання Донбасу. За словами президента, це ключова тема, яку й надалі обговорюватимуть, зокрема в рамках зустрічей у форматі за участю трьох сторін в Абу-Дабі.
Зустріч Зеленського та Трампа
- Нагадаємо, президент Володимир Зеленський назвав зустріч із Дональдом Трампом у Давосі 22 січня "продуктивною й змістовною".
- У п'ятницю, 23 січня, очікується тристороння зустріч України, США та РФ в ОАЕ.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
тіко тоді усі європейські гроші та європейська підтримка тю-тю
після війни. При умові, що трамп не передумає, а сенат проголосує
Немає ніякого "питання Донбасу", є окупація України!!! Президент як гарант конституції (ну по Закон має їм бути) не повинен займатись підміною поняття.
А Крим?! Що з Кримом, вже навіть не обговорюють!!!
Зеленський- зрадник.
Чи підзабули про печеньки на Майдані від нуланд, ббайки про будемо допомагати скільки потрібно - скільки зможемо... і в ітозі дирка від бубліка.
Висновок: тільки зброя і розбудова сил оборони України здатна бути гарантом.
Тому, замість сладких співів і запевнень, потрібна зброя ще на вчора і підтримка... якщо друзі України не хочуть зненацька стати наступною жертвою: пу свої плани не скриває...
а ...Аляску... пу теж включить до своєї ісконної...адже движуха для пу понад усе... і якщо б населення імперії зла не поділяло ці хатєлкі, то і війни б не було.
