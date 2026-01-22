Повертаємося з Давосу з домовленостями про новий пакет ППО, - Зеленський

Президент Володимир Зеленський повідомив про досягнуті у Давосі домовленості щодо посилення протиповітряної оборони України.

Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі за результатами візиту до Давосу.

"Давос. Підтримка для України. ППО для України. Зустрічі для України.

Повертаємося додому з домовленостями про новий пакет необхідної ППО для захисту наших людей", - написав він.

Що передувало?

22 січня на полях саміту у Давосі президент України Володимир Зеленський провів зустріч із лідером США Дональдом Трампом.

Президент Дональд Трамп після зустрічі із Володимиром Зеленським заявив, що переговори були "дуже хорошими".

Своєю чергою п резидент Володимир Зеленський назвав зустріч із Дональдом Трампом у Давосі 22 січня "продуктивною й змістовною".

Володимир Зеленський Крім того, у Давосі президент Володимир Зеленський зустрівся з представниками міжнародного бізнесу, фінансових установ та енергетичних компаній.

