Повертаємося з Давосу з домовленостями про новий пакет ППО, - Зеленський
Президент Володимир Зеленський повідомив про досягнуті у Давосі домовленості щодо посилення протиповітряної оборони України.
Про це Зеленський повідомив у телеграм-каналі за результатами візиту до Давосу, передає Цензор.НЕТ.
"Давос. Підтримка для України. ППО для України. Зустрічі для України.
Повертаємося додому з домовленостями про новий пакет необхідної ППО для захисту наших людей", - написав він.
Що передувало?
- 22 січня на полях саміту у Давосі президент України Володимир Зеленський провів зустріч із лідером США Дональдом Трампом.
- Президент Дональд Трамп після зустрічі із Володимиром Зеленським заявив, що переговори були "дуже хорошими".
- Своєю чергою президент Володимир Зеленський назвав зустріч із Дональдом Трампом у Давосі 22 січня "продуктивною й змістовною".
- Крім того, у Давосі президент Володимир Зеленський зустрівся з представниками міжнародного бізнесу, фінансових установ та енергетичних компаній.
Потужно... І все?
Бо в твоїх обов'язках хабезпечити ЗСУ всім необхідни для захисту України! Відосиками з шащликами Україну не захистити!
Україна.
Гроші призначені для захисту енергетики - Міндічу і Ко.
Гроші на виготовлення ракет "Рожевий Фламінго" - Міндічу.
Гроші за рекет бізнесу та торгівлю санкціями РНБО - Баканову.
Гроші за неіснуючу електроенергію з сонячних електростанцій - Шурмі.
І двушечка на мацкву!
