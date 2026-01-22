Зеленський назвав умову участі України у Раді миру Трампа

Президент України Володимир Зеленський заявив, що участь України у "Раді миру", яку ініціює президент США Дональд Трамп, можлива лише після завершення війни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві глави держави під час спілкування з журналістами на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі, пише Європейська правда.

За словами Зеленського, Україна не може брати участь у такому форматі переговорів за одним столом з Росією та Білоруссю, поки триває повномасштабна війна.

Читайте також: Моє послання до Путіна: війна в Україні має закінчитися, - Трамп

Позиція України щодо "Ради миру"

Президент підтвердив, що Україна раніше отримала запрошення приєднатися до Ради миру. Він зазначив, що цей орган вже згадується у "плані з 20 пунктів", який був підготовлений на основі початкових пропозицій США щодо мирного врегулювання.

Йдеться про структуру, яка, за задумом, може брати участь у контролі за дотриманням режиму припинення вогню. Водночас Зеленський підкреслив, що деталі концепції Ради миру, а також склад її учасників йому наразі невідомі.

"Для нас очевидно, що ми зможемо бути в такому форматі лише після закінчення війни. Росія для нас ворог, Білорусь — її союзник. За одним столом з ними ми бути не можемо", — наголосив Зеленський.

Читайте: У Давосі за участю Трампа створили міжнародну "Раду миру". ВIДЕО

Зеленський відвідав Давос

Президент України 22 січня провів зустріч з главою Білого дому Дональдом Трампом у Швейцарському Давосі. Обидві сторони охарактеризували переговори як позитивні.

Водночас Трамп зазначив, що під час цієї зустрічі питання участі України у Раді миру не обговорювалося.

Нагадаємо, Зеленський заявив, що у четвер, 22 січня, очікується тристороння зустріч України, США та РФ в ОАЕ.

Також читайте: Зустріч із Зеленським була дуже хорошою, всі хочуть закінчення війни, - Трамп