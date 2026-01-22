Зеленський назвав умову участі України у Раді миру Трампа

Президент України Володимир Зеленський заявив, що участь України у "Раді миру", яку ініціює президент США Дональд Трамп, можлива лише після завершення війни.

Як повідомляє Цензор.НЕТ, про це йдеться у заяві глави держави під час спілкування з журналістами на полях Всесвітнього економічного форуму в Давосі, пише Європейська правда

За словами Зеленського, Україна не може брати участь у такому форматі переговорів за одним столом з Росією та Білоруссю, поки триває повномасштабна війна.

Читайте також: Моє послання до Путіна: війна в Україні має закінчитися, - Трамп

Позиція України щодо "Ради миру"

Президент підтвердив, що Україна раніше отримала запрошення приєднатися до Ради миру. Він зазначив, що цей орган вже згадується у "плані з 20 пунктів", який був підготовлений на основі початкових пропозицій США щодо мирного врегулювання.

Йдеться про структуру, яка, за задумом, може брати участь у контролі за дотриманням режиму припинення вогню. Водночас Зеленський підкреслив, що деталі концепції Ради миру, а також склад її учасників йому наразі невідомі.

"Для нас очевидно, що ми зможемо бути в такому форматі лише після закінчення війни. Росія для нас ворог, Білорусь — її союзник. За одним столом з ними ми бути не можемо", — наголосив Зеленський.

Читайте: У Давосі за участю Трампа створили міжнародну "Раду миру". ВIДЕО

Зеленський відвідав Давос

Президент України 22 січня провів зустріч з главою Білого дому Дональдом Трампом у Швейцарському Давосі. Обидві сторони охарактеризували переговори як позитивні.

Водночас Трамп зазначив, що під час цієї зустрічі питання участі України у Раді миру не обговорювалося. 

Також читайте: Зустріч із Зеленським була дуже хорошою, всі хочуть закінчення війни, - Трамп

Зеленський Володимир Україна Трамп Дональд Рада миру
+12
Так і не дочекався від Зеленського поздоровлення українців зі святом самовизначення української нації шляхом утворення 22 січня 1918 року Української Народної Республіки.
22.01.2026 19:18 Відповісти
+11
А після війни ЗЄ знов можна буде з ****** у десна довбитися?
22.01.2026 18:59 Відповісти
+6
нє нада етай русафобії. адін браццкій народ, нацикі, сайдьомся пасірідінє, какая разніцца
22.01.2026 19:02 Відповісти
22.01.2026 18:59 Відповісти
22.01.2026 19:02 Відповісти
за 1932 рік нічого немає? щось занадто свіжий текст.
22.01.2026 19:31 Відповісти
Україна не може,а найвеличнішій Зелупі так кортить у тому збіговиську взяти участь-аж у дупі свербить.
22.01.2026 19:08 Відповісти
Вже уроки ставить?
22.01.2026 19:00 Відповісти
22.01.2026 19:01 Відповісти
Умови
22.01.2026 19:01 Відповісти
🤮🤮🤮
22.01.2026 19:03 Відповісти
гарно з'їхав. навчився. це добре...
22.01.2026 19:04 Відповісти
Ця рада миру те саме що було раніше саміт миру результату нуль ,ти краще розкажи про своїх друзів міндіча ,баканова ,шурму ,галущенко чому вони не заарештовані ?
22.01.2026 19:08 Відповісти
Яка ще "рада миру"? Це мертвонароджена контора.
22.01.2026 19:15 Відповісти
Ішак страждав подібною х...ю (саміти різні, плани перемоги і т.п.) не так давно, а зараз тим же страждає рижий.
22.01.2026 19:16 Відповісти
22.01.2026 19:18 Відповісти
Радники мабуть проросійські
22.01.2026 19:22 Відповісти
Офіційно святкують лише Акт Злуки ЗУНР та УНР 22 січня 1919 року, а про утворення УНР мовчать. "Святкування https://www.google.com/search?q=%D0%90%D0%BA%D1%82%D1%83+%D0%97%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B8+%D0%A3%D0%9D%D0%A0+%D1%96+%D0%97%D0%A3%D0%9D%D0%A0&oq=%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B8+%D0%BF%D0%BE%D1%87%D0%B0%D0%BB%D0%B8+%D1%81%D0%B2%D1%8F%D1%82%D0%BA%D1%83%D0%B2%D0%B0%D1%82%D0%B8+%D0%B0%D0%BA%D1%82+%D0%B7%D0%BB%D1%83%D0%BA%D0%B8&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUqBwgCECEYoAEyBggAEEUYOTIHCAEQIRigATIHCAIQIRigAdIBCTE0NjkyajBqN6gCALACAA&sourceid=chrome&ie=UTF-8&mstk=AUtExfDQ9XPg8Acqh1XYQ-7Rgm8qyPqntWevQJgmW5gYKRZEUNpZLWy8LRMvxRHHGwszrsMStzi4bF-0596mvonykMZXsZ9ZkQrfaFYEtaXQJ1LWC5vyq2w-pbG6QV90hq780hxjj8PeLIoChaoy3agN4QSrEWl3GvQrJl7K276pRIWuMLM&csui=3&ved=2ahUKEwi8pvz71Z-SAxWsCRAIHcR2LMsQgK4QegQIARAB Акту Злуки УНР і ЗУНР, що відбувся 22 січня 1919 року, на державному рівні в незалежній Україні було започатковано у 1999 році указом президента Леоніда Кучми, хоча в різні періоди були спроби скасувати свято (наприклад, у 2011 р.), але його відновили у 2014 році, і відтоді воно є щорічним державним святом (Днем Соборності)."
22.01.2026 19:31 Відповісти
Думаю, волохатий зюзік в кращих традиціях криворізько-єврейської дипломатичної школи умовою участі України у Раді миру назвав виплату особисто йому 1 млрд. доларів
22.01.2026 19:21 Відповісти
Ні , тількі після арешту ***** в Гаагу .
22.01.2026 19:21 Відповісти
Взагалі-то, умовою участи має бути міжнародний суд над агресором, і засудження цього агресора на міжнародному рівні. Не занепокоєностями, а довічним увʼязненням.

....а натомість агресорові руді уйобки червоний килим стелять. І в якусь дебільну "дошку миру" запрошують.
22.01.2026 20:12 Відповісти
Трамп має заплатити Зеленскому за участь Найвеличнішого в корпоративі "Рада миру"
22.01.2026 21:18 Відповісти
 
 