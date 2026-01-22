Зеленский назвал условие участия Украины в Совете мира Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что участие Украины в "Совете мира", который инициирует президент США Дональд Трамп, возможно только после завершения войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении главы государства во время общения с журналистами на полях Всемирного экономического форума в Давосе, пишет Европейская правда.

По словам Зеленского, Украина не может участвовать в таком формате переговоров за одним столом с Россией и Беларусью, пока продолжается полномасштабная война.

Позиция Украины относительно "Совета мира"

Президент подтвердил, что Украина ранее получила приглашение присоединиться к Совету мира. Он отметил, что этот орган уже упоминается в "плане из 20 пунктов", который был подготовлен на основе первоначальных предложений США по мирному урегулированию.

Речь идет о структуре, которая, по замыслу, может участвовать в контроле за соблюдением режима прекращения огня. В то же время Зеленский подчеркнул, что детали концепции Совета мира, а также состав ее участников ему пока неизвестны.

"Для нас очевидно, что мы сможем быть в таком формате только после окончания войны. Россия для нас враг, Беларусь - ее союзник. За одним столом с ними мы быть не можем", - подчеркнул Зеленский.

Зеленский посетил Давос

Президент Украины 22 января провел встречу с главой Белого дома Дональдом Трампом в швейцарском Давосе. Обе стороны охарактеризовали переговоры как позитивные.

В то же время Трамп отметил, что во время этой встречи вопрос участия Украины в Совете мира не обсуждался.

Напомним, Зеленский заявил, что в четверг, 22 января,ожидается трехсторонняя встреча Украины, США и РФ в ОАЭ.

