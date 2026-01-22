РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10601 посетитель онлайн
4 894 22

Зеленский назвал условие участия Украины в Совете мира Трампа

Зеленский об участии Украины в Совете мира Трампа

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что участие Украины в "Совете мира", который инициирует президент США Дональд Трамп, возможно только после завершения войны.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении главы государства во время общения с журналистами на полях Всемирного экономического форума в Давосе, пишет Европейская правда. 

Больше читайте в нашем Telegram-канале

По словам Зеленского, Украина не может участвовать в таком формате переговоров за одним столом с Россией и Беларусью, пока продолжается полномасштабная война.

Читайте также: Мое послание Путину: война в Украине должна закончиться, - Трамп

Позиция Украины относительно "Совета мира"

Президент подтвердил, что Украина ранее получила приглашение присоединиться к Совету мира. Он отметил, что этот орган уже упоминается в "плане из 20 пунктов", который был подготовлен на основе первоначальных предложений США по мирному урегулированию.

Речь идет о структуре, которая, по замыслу, может участвовать в контроле за соблюдением режима прекращения огня. В то же время Зеленский подчеркнул, что детали концепции Совета мира, а также состав ее участников ему пока неизвестны.

"Для нас очевидно, что мы сможем быть в таком формате только после окончания войны. Россия для нас враг, Беларусь - ее союзник. За одним столом с ними мы быть не можем", - подчеркнул Зеленский.

Читайте: В Давосе с участием Трампа создали международный "Совет мира". ВИДЕО

Зеленский посетил Давос

Президент Украины 22 января провел встречу с главой Белого дома Дональдом Трампом в швейцарском Давосе. Обе стороны охарактеризовали переговоры как позитивные.

В то же время Трамп отметил, что во время этой встречи вопрос участия Украины в Совете мира не обсуждался. 

Читайте также: Встреча с Зеленским была очень хорошей, все хотят окончания войны, - Трамп

Автор: 

Зеленский Владимир (24072) Украина (44321) Трамп Дональд (8039) Совет мира (33)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+12
Так і не дочекався від Зеленського поздоровлення українців зі святом самовизначення української нації шляхом утворення 22 січня 1918 року Української Народної Республіки.
показать весь комментарий
+11
показать весь комментарий
+6
показать весь комментарий
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
А після війни ЗЄ знов можна буде з ****** у десна довбитися?
показать весь комментарий
22.01.2026 18:59 Ответить
нє нада етай русафобії. адін браццкій народ, нацикі, сайдьомся пасірідінє, какая разніцца
показать весь комментарий
22.01.2026 19:02 Ответить
за 1932 рік нічого немає? щось занадто свіжий текст.
показать весь комментарий
22.01.2026 19:31 Ответить
Україна не може,а найвеличнішій Зелупі так кортить у тому збіговиську взяти участь-аж у дупі свербить.
показать весь комментарий
22.01.2026 19:08 Ответить
Вже уроки ставить?
показать весь комментарий
22.01.2026 19:00 Ответить
показать весь комментарий
22.01.2026 19:01 Ответить
Умови
показать весь комментарий
22.01.2026 19:01 Ответить
🤮🤮🤮
показать весь комментарий
22.01.2026 19:03 Ответить
гарно з'їхав. навчився. це добре...
показать весь комментарий
22.01.2026 19:04 Ответить
Ця рада миру те саме що було раніше саміт миру результату нуль ,ти краще розкажи про своїх друзів міндіча ,баканова ,шурму ,галущенко чому вони не заарештовані ?
показать весь комментарий
22.01.2026 19:08 Ответить
Яка ще "рада миру"? Це мертвонароджена контора.
показать весь комментарий
22.01.2026 19:15 Ответить
Ішак страждав подібною х...ю (саміти різні, плани перемоги і т.п.) не так давно, а зараз тим же страждає рижий.
показать весь комментарий
22.01.2026 19:16 Ответить
Так і не дочекався від Зеленського поздоровлення українців зі святом самовизначення української нації шляхом утворення 22 січня 1918 року Української Народної Республіки.
показать весь комментарий
22.01.2026 19:18 Ответить
Радники мабуть проросійські
показать весь комментарий
22.01.2026 19:22 Ответить
Офіційно святкують лише Акт Злуки ЗУНР та УНР 22 січня 1919 року, а про утворення УНР мовчать. "Святкування Акту Злуки УНР і ЗУНР, що відбувся 22 січня 1919 року, на державному рівні в незалежній Україні було започатковано у 1999 році указом президента Леоніда Кучми, хоча в різні періоди були спроби скасувати свято (наприклад, у 2011 р.), але його відновили у 2014 році, і відтоді воно є щорічним державним святом (Днем Соборності)."
показать весь комментарий
22.01.2026 19:31 Ответить
Зеленський назвав умову участі України у Раді миру Трампа

Думаю, волохатий зюзік в кращих традиціях криворізько-єврейської дипломатичної школи умовою участі України у Раді миру назвав виплату особисто йому 1 млрд. доларів
показать весь комментарий
22.01.2026 19:21 Ответить
Ні , тількі після арешту ***** в Гаагу .
показать весь комментарий
22.01.2026 19:21 Ответить
Взагалі-то, умовою участи має бути міжнародний суд над агресором, і засудження цього агресора на міжнародному рівні. Не занепокоєностями, а довічним увʼязненням.

....а натомість агресорові руді уйобки червоний килим стелять. І в якусь дебільну "дошку миру" запрошують.
показать весь комментарий
22.01.2026 20:12 Ответить
Трамп має заплатити Зеленскому за участь Найвеличнішого в корпоративі "Рада миру"
показать весь комментарий
22.01.2026 21:18 Ответить
 
 