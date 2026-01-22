Зеленський у Давосі зустрівся з представниками міжнародного бізнесу, фінансових установ та енергетичних компаній

У Давосі Президент України Володимир Зеленський узяв участь у панельному засіданні International Advisory Council for Ukraine's Recovery, на якому були присутні представники міжнародного бізнесу, фінансових установ та енергетичних компаній.

Як зазначається, президент подякував за увагу до України та підтримку, що особливо важливо зараз, коли росіяни, вдаючись до таких ударів, хочуть знищити холодом і людей, і міста. Президент наголосив, що зараз усе має працювати на стійкість України та силу людей в Україні.

"Треба бути реалістами і втілювати зараз конкретні речі, які люди можуть відчути. Будемо плідно працювати з усіма, хто з Україною", – зазначив Зеленський.

Енергетика

Одна з головних тем обговорення – шляхи допомоги для подолання викликів в енергетичному секторі, спричинених російськими обстрілами.

Гарантії безпеки

Також під час зустрічі йшлося про збільшення інвестицій у проєкти в Україні після досягнення достойного миру. Володимир Зеленський переконаний: це стане можливим, щойно Україна отримає надійні гарантії безпеки.

"Щодо гарантій безпеки для наших людей: це дуже важливо. Але це також для інвестицій та для бізнесу. Це для всіх. І це добре. І зараз ми перебуваємо в тому моменті, коли ми розуміємо, європейці розуміють і американці розуміють, що всім нам потрібні гарантії безпеки, перш за все від Америки, а потім від Європи. Я сподіваюся, що ми зможемо завершити пакет реконструкції, пакет процвітання, над яким зараз працюють наші команди", – сказав президент.

Робота бізнесу

Крім того, обговорили роботу бізнесу в Україні в умовах повномасштабної війни. Глава держави зазначив, що попри війну вітчизняний бізнес працює та розвивається, і головне – втілює сучасні технології та інновації.

Учасники зустрічі

Участь у зустрічі взяли єврокомісарка з питань розширення Марта Кос, єврокомісар з економіки Валдіс Домбровскіс, президент Світового банку Аджай Банга, адміністратор Програми розвитку ООН Александр Де Кроо, голова і генеральний директор компанії BlackRock Ларрі Фінк, а також засновники та керівники компаній: Fortescue (Австралія), Vestas (Данія), Schneider Electric (Франція), Siemens Energy (Німеччина), TenneT (Нідерланди), Equinor (Норвегія), Sonae (Португалія), Vattenfall (Швеція), ABB (Швейцарія), Koç Holding (Туреччина), Bank of America (Велика Британія), Arup Group (Велика Британія), Henry Schein (США), AES (США), Bunge Global (США), Citi (США), Goldman Sachs.

Топ коментарі
+4
Я так і не зрозумів, звграв він ім на роялю чи ні?
22.01.2026 22:17 Відповісти
+2
Щось знову хоче продати, крім уже проданих копалин...?
22.01.2026 21:33 Відповісти
+2
Зеленскій у Давосі розлякав представників міжнародного бізнесу, фінансових установ та енергетичних компаній.
22.01.2026 22:26 Відповісти
Сюди його і прив'язати в країні мрій 🤬. Випускати депутатів та міністрів тільки з СБУ, не залежно від віку, статі та наявність дітей і інвалідів. Ви ж будуєте країну от і живіт і ній, я коли для себе будую дім ( не для продажу) то з нього не тікаю 🤬
22.01.2026 21:29 Відповісти
Щось знову хоче продати, крім уже проданих копалин...?
22.01.2026 21:33 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=enfRZpI2yKI

Догоджаючи Трампу...зеленський розгромив з трибуни Давосу мляву Європу .

Додам від себе, бо цього у блозі немає - бо тепер вже відкрито всі знають , як Зє наживався у кріслі преза до війни та на на війні , а Трамп таких пацанів поважає...
22.01.2026 23:14 Відповісти
Пропонував бізнесменам брати пільгові кредити у Міндича і Баканова?
22.01.2026 22:06 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=aA3Wj_QEKUEРазгромная речь Зеленского в Давосе после встречи с Трампом

Канал БЮРО - російськомовний канал очима з США - мовлення з Н-Йорку ( тобто деми підсмалюють респів там частенько)
22.01.2026 22:15 Відповісти
Я так і не зрозумів, звграв він ім на роялю чи ні?
22.01.2026 22:17 Відповісти
Зеленскій у Давосі розлякав представників міжнародного бізнесу, фінансових установ та енергетичних компаній.
22.01.2026 22:26 Відповісти
🤣🤣🤣🤣 дякую.
22.01.2026 22:29 Відповісти
Разгромная речь? І кого чи що розгромив?
Який результат?
Заберіть його собі, будьласка!
22.01.2026 22:27 Відповісти
Та ні треба чути що ллеться з соціалістичного Н-Йрку ...А в українських блогерів хіба заголовки кращі?
Ви здригнетеся... присядьте спочатку... ну. і тд
22.01.2026 22:47 Відповісти
А де хоч один комент по темі?
22.01.2026 22:33 Відповісти
На зустрічі Зеленський запропонував свої намародерені за війну й за роки до неї кошти вкладати як інвестор в міжнародні компаніі енергетики та міжнародного бізесу на допомогу Україні.
22.01.2026 22:53 Відповісти
Ото Зешмаркля такі да, добре сказав в Давосі, добре виґлядае, добре презентуе фатерлянд для кастомер сосаіті на заході. Але ти курва не проси ґрошей у монстров, цє банкі бо вони тебе поцика зжеруть.
22.01.2026 22:58 Відповісти
Володя розповідав всім присутнім, як його міністр енергетики Галущенко та бізнес-дружбан по кварталу Міндіч, систематично п#здил# з Енергоатому гроші 💰 призначені для захисту енергетики.
А ще Кличко погано підготував Київ до обстрілів енергосистеми України.

Представники міжнародного бізнесу слухали Вову, витирали гарячі сльози співчуття та пообіцяли прислати ще більше грошей 💰, щоб було з чого красти.
23.01.2026 02:04 Відповісти
 
 