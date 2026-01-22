Зеленский в Давосе встретился с представителями международного бизнеса, финансовых учреждений и энергетических компаний

В Давосе Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в панельном заседании International Advisory Council for Ukraine's Recovery, на котором присутствовали представители международного бизнеса, финансовых учреждений и энергетических компаний.

Поддержка Украины

Как отмечается, президент поблагодарил за внимание к Украине и поддержку, что особенно важно сейчас, когда россияне, прибегая к таким ударам, хотят уничтожить холодом и людей, и города. Президент подчеркнул, что сейчас все должно работать на устойчивость Украины и силу людей в Украине.

"Надо быть реалистами и воплощать сейчас конкретные вещи, которые люди могут почувствовать. Будем плодотворно работать со всеми, кто с Украиной", – отметил Зеленский.

Энергетика

Одна из главных тем обсуждения – пути помощи для преодоления вызовов в энергетическом секторе, вызванных российскими обстрелами.

Гарантии безопасности

Также во время встречи речь шла об увеличении инвестиций в проекты в Украине после достижения достойного мира. Владимир Зеленский убежден: это станет возможным, как только Украина получит надежные гарантии безопасности.

"Что касается гарантий безопасности для наших людей: это очень важно. Но это также важно для инвестиций и для бизнеса. Это важно для всех. И это хорошо. И сейчас мы находимся в том моменте, когда мы понимаем, европейцы понимают и американцы понимают, что всем нам нужны гарантии безопасности, прежде всего от Америки, а затем от Европы. Я надеюсь, что мы сможем завершить пакет реконструкции, пакет процветания, над которым сейчас работают наши команды", - сказал президент.

Работа бизнеса

Кроме того, обсудили работу бизнеса в Украине в условиях полномасштабной войны. Глава государства отметил, что, несмотря на войну, отечественный бизнес работает и развивается, и главное – внедряет современные технологии и инновации.

Участники встречи

В встрече приняли участие еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, президент Всемирного банка Аджай Банга, администратор Программы развития ООН Александр Де Кроо, председатель и генеральный директор компании BlackRock Ларри Финк, а также основатели и руководители компаний: Fortescue (Австралия), Vestas (Дания), Schneider Electric (Франция), Siemens Energy (Германия), TenneT (Нидерланды), Equinor (Норвегия), Sonae (Португалия), Vattenfall (Швеция), ABB (Швейцария), Koç Holding (Турция), Bank of America (Великобритания), Arup Group (Великобритания), Henry Schein (США), AES (США), Bunge Global (США), Citi (США), Goldman Sachs.