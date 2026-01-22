РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
9618 посетителей онлайн
Новости Фото Поддержка Украине
1 455 15

Зеленский в Давосе встретился с представителями международного бизнеса, финансовых учреждений и энергетических компаний

В Давосе Президент Украины Владимир Зеленский принял участие в панельном заседании International Advisory Council for Ukraine's Recovery, на котором присутствовали представители международного бизнеса, финансовых учреждений и энергетических компаний.

Об этом сообщается на сайте президента, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Поддержка Украины

Как отмечается, президент поблагодарил за внимание к Украине и поддержку, что особенно важно сейчас, когда россияне, прибегая к таким ударам, хотят уничтожить холодом и людей, и города. Президент подчеркнул, что сейчас все должно работать на устойчивость Украины и силу людей в Украине.

"Надо быть реалистами и воплощать сейчас конкретные вещи, которые люди могут почувствовать. Будем плодотворно работать со всеми, кто с Украиной", – отметил Зеленский.

Зеленский в Давосе

Энергетика

Одна из главных тем обсуждения – пути помощи для преодоления вызовов в энергетическом секторе, вызванных российскими обстрелами.

Гарантии безопасности

Также во время встречи речь шла об увеличении инвестиций в проекты в Украине после достижения достойного мира. Владимир Зеленский убежден: это станет возможным, как только Украина получит надежные гарантии безопасности.

"Что касается гарантий безопасности для наших людей: это очень важно. Но это также важно для инвестиций и для бизнеса. Это важно для всех. И это хорошо. И сейчас мы находимся в том моменте, когда мы понимаем, европейцы понимают и американцы понимают, что всем нам нужны гарантии безопасности, прежде всего от Америки, а затем от Европы. Я надеюсь, что мы сможем завершить пакет реконструкции, пакет процветания, над которым сейчас работают наши команды", - сказал президент.

Работа бизнеса

Кроме того, обсудили работу бизнеса в Украине в условиях полномасштабной войны. Глава государства отметил, что, несмотря на войну, отечественный бизнес работает и развивается, и главное – внедряет современные технологии и инновации.

Участники встречи

В встрече приняли участие еврокомиссар по вопросам расширения Марта Кос, еврокомиссар по экономике Валдис Домбровскис, президент Всемирного банка Аджай Банга, администратор Программы развития ООН Александр Де Кроо, председатель и генеральный директор компании BlackRock Ларри Финк, а также основатели и руководители компаний: Fortescue (Австралия), Vestas (Дания), Schneider Electric (Франция), Siemens Energy (Германия), TenneT (Нидерланды), Equinor (Норвегия), Sonae (Португалия), Vattenfall (Швеция), ABB (Швейцария), Koç Holding (Турция), Bank of America (Великобритания), Arup Group (Великобритания), Henry Schein (США), AES (США), Bunge Global (США), Citi (США), Goldman Sachs.

Автор: 

бизнес (1620) Давос (417) Зеленский Владимир (24072) энергетика (3428)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+4
Я так і не зрозумів, звграв він ім на роялю чи ні?
22.01.2026 22:17
показать весь комментарий
22.01.2026 22:17 Ответить
+2
Щось знову хоче продати, крім уже проданих копалин...?
22.01.2026 21:33
показать весь комментарий
22.01.2026 21:33 Ответить
+2
Зеленскій у Давосі розлякав представників міжнародного бізнесу, фінансових установ та енергетичних компаній.
22.01.2026 22:26
показать весь комментарий
22.01.2026 22:26 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Сюди його і прив'язати в країні мрій 🤬. Випускати депутатів та міністрів тільки з СБУ, не залежно від віку, статі та наявність дітей і інвалідів. Ви ж будуєте країну от і живіт і ній, я коли для себе будую дім ( не для продажу) то з нього не тікаю 🤬
22.01.2026 21:29
показать весь комментарий
22.01.2026 21:29 Ответить
Щось знову хоче продати, крім уже проданих копалин...?
22.01.2026 21:33 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=enfRZpI2yKI
22.01.2026 23:14

Догоджаючи Трампу...зеленський розгромив з трибуни Давосу мляву Європу .

Додам від себе, бо цього у блозі немає - бо тепер вже відкрито всі знають , як Зє наживався у кріслі преза до війни та на на війні , а Трамп таких пацанів поважає...
показать весь комментарий
22.01.2026 23:14 Ответить
Пропонував бізнесменам брати пільгові кредити у Міндича і Баканова?
22.01.2026 22:06
показать весь комментарий
22.01.2026 22:06 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=aA3Wj_QEKUEРазгромная речь Зеленского в Давосе после встречи с Трампом
22.01.2026 22:15

Канал БЮРО - російськомовний канал очима з США - мовлення з Н-Йорку ( тобто деми підсмалюють респів там частенько)
показать весь комментарий
22.01.2026 22:15 Ответить
Я так і не зрозумів, звграв він ім на роялю чи ні?
22.01.2026 22:17 Ответить
Зеленскій у Давосі розлякав представників міжнародного бізнесу, фінансових установ та енергетичних компаній.
22.01.2026 22:26 Ответить
🤣🤣🤣🤣 дякую.
показать весь комментарий
22.01.2026 22:29 Ответить
Разгромная речь? І кого чи що розгромив?
Який результат?
Заберіть його собі, будьласка!
показать весь комментарий
22.01.2026 22:27 Ответить
Та ні треба чути що ллеться з соціалістичного Н-Йрку ...А в українських блогерів хіба заголовки кращі?
Ви здригнетеся... присядьте спочатку... ну. і тд
показать весь комментарий
22.01.2026 22:47 Ответить
А де хоч один комент по темі?
показать весь комментарий
22.01.2026 22:33 Ответить
На зустрічі Зеленський запропонував свої намародерені за війну й за роки до неї кошти вкладати як інвестор в міжнародні компаніі енергетики та міжнародного бізесу на допомогу Україні.
22.01.2026 22:53
показать весь комментарий
22.01.2026 22:53 Ответить
Ото Зешмаркля такі да, добре сказав в Давосі, добре виґлядае, добре презентуе фатерлянд для кастомер сосаіті на заході. Але ти курва не проси ґрошей у монстров, цє банкі бо вони тебе поцика зжеруть.
22.01.2026 22:58
показать весь комментарий
22.01.2026 22:58 Ответить
Володя розповідав всім присутнім, як його міністр енергетики Галущенко та бізнес-дружбан по кварталу Міндіч, систематично п#здил# з Енергоатому гроші 💰 призначені для захисту енергетики.
А ще Кличко погано підготував Київ до обстрілів енергосистеми України.

Представники міжнародного бізнесу слухали Вову, витирали гарячі сльози співчуття та пообіцяли прислати ще більше грошей 💰, щоб було з чого красти.
показать весь комментарий
22.01.2026
 
 