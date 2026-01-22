Европа может и должна быть глобальной силой: Никакие интеллектуальные дискуссии не способны остановить войну, - Зеленский

Во время специального заседания Всемирного экономического форума в Давосе президент Владимир Зеленский обратился к его участникам.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на выступление президента.

Когда мы едины — мы непобедимы

"Мы не должны сводить себя к второстепенным ролям – не тогда, когда у нас есть шанс вместе быть большой силой. Мы не должны соглашаться с тем, что Европа – это только "салат" из малых и средних государств, приправленный врагами Европы. Когда мы едины, мы действительно непобедимы", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Европа может и должна быть глобальной силой.

"Не той, которая реагирует слишком поздно, а той, которая определяет будущее. Это помогло бы всем - от Ближнего Востока до каждого другого региона. Это помогло бы и самой Европе, ведь вызовы, с которыми мы сталкиваемся сейчас, - это вызовы европейскому образу жизни, в котором имеют значение люди и имеют значение нации", - сказал он.

Нужно иметь мужество действовать

По словам Зеленского, Европа может и должна помочь построить лучший мир.

"Мир без войны. Но для этого Европе нужна сила. Для этого мы должны действовать вместе – и действовать вовремя. И прежде всего мы должны иметь мужество действовать. Никакие интеллектуальные дискуссии не способны остановить войны. Нам нужны действия. Мировой порядок возникает из действий. Нам просто нужна смелость действовать. Без действий сегодня нет завтра", - подчеркнул президент.