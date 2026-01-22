1 243 11

Европа может и должна быть глобальной силой: Никакие интеллектуальные дискуссии не способны остановить войну, - Зеленский

Зеленский в Давосе

Во время специального заседания Всемирного экономического форума в Давосе президент Владимир Зеленский обратился к его участникам.

Когда мы едины — мы непобедимы

"Мы не должны сводить себя к второстепенным ролям – не тогда, когда у нас есть шанс вместе быть большой силой. Мы не должны соглашаться с тем, что Европа – это только "салат" из малых и средних государств, приправленный врагами Европы. Когда мы едины, мы действительно непобедимы", - сказал Зеленский.

Президент подчеркнул, что Европа может и должна быть глобальной силой.

"Не той, которая реагирует слишком поздно, а той, которая определяет будущее. Это помогло бы всем - от Ближнего Востока до каждого другого региона. Это помогло бы и самой Европе, ведь вызовы, с которыми мы сталкиваемся сейчас, - это вызовы европейскому образу жизни, в котором имеют значение люди и имеют значение нации", - сказал он.

Нужно иметь мужество действовать

По словам Зеленского, Европа может и должна помочь построить лучший мир.

"Мир без войны. Но для этого Европе нужна сила. Для этого мы должны действовать вместе – и действовать вовремя. И прежде всего мы должны иметь мужество действовать. Никакие интеллектуальные дискуссии не способны остановить войны. Нам нужны действия. Мировой порядок возникает из действий. Нам просто нужна смелость действовать. Без действий сегодня нет завтра", - подчеркнул президент.

Топ комментарии
+10
уявив інтелектуальні дискусії між зе, кошовим та сівохою
22.01.2026 19:04 Ответить
+7
Мільони безпекових угод, сотні кушнерів та вітьков, зелені балаболістичні ракети та марафон не в змозі зупинити РФ.
22.01.2026 19:03 Ответить
+5
Спічрайтери у ЗЄ дійсно професійні. Цікаво, змогли б вони щось таку душевну промову для Луки чи ***** створити...

Але балаканина та дії у ЗЄ діаметрально протилежні.
22.01.2026 18:57 Ответить
22.01.2026 18:57 Ответить
22.01.2026 19:03 Ответить
22.01.2026 19:04 Ответить
Чим швидше ці дискусії почнуться між зегеварою та сівохою,тим легше буде Україні.
22.01.2026 19:13 Ответить
Ойойой,що це робиться,невже ************* янелобонетряпка брехав своїм виборьцям коли казав їм перед виборами що " надо просто перестать стрелять" ," посмотреть в глаза путина", " сойтись где то по середине"?
22.01.2026 19:08 Ответить
А що можуть тупі відосики?
22.01.2026 19:16 Ответить
Всем поставил задачи и ждет доклады. Все как обычно.
22.01.2026 19:18 Ответить
Робить вже спільну армію з ЄС - досить сопли жувати
22.01.2026 19:24 Ответить
Как бы кто к Зе не относился и что было и что Есть внутри страны,но когда он за рубежом и представляет интересы Украины;то нужно именно из этого исходить и поэтому речь была сильная, пусть это и не его заслуга И ему аплодировали стоя, больше чем Трампу и я смотрю это на немецком и читаю посты под Видио Это впечатлило!
22.01.2026 19:43 Ответить
А асфальт?
22.01.2026 19:56 Ответить
 
 