Європа може й повинна бути глобальною силою: Жодні інтелектуальні дискусії не здатні зупинити війни, - Зеленський
Під час спеціального засідання Всесвітнього економічного форуму у Давосі президент Володимир Зеленський звернувся до його учасників.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на виступ президента.
Коли ми єдині - ми непереможні
Ми не повинні зводити себе до другорядних ролей – не тоді, коли маємо шанс разом бути великою силою. Ми не повинні погоджуватися з тим, що Європа – це лише "салат" із малих і середніх держав, приправлений ворогами Європи. Коли ми єдині, ми справді непереможні", - сказав Зеленський.
Президент наголосив, що Європа може й повинна бути глобальною силою.
"Не тією, що запізно реагує, а тією, що визначає майбутнє. Це допомогло б усім – від Близького Сходу до кожного іншого регіону. Це допомогло б і самій Європі, адже виклики, з якими ми стикаємося зараз, – це виклики європейському способу життя, у якому мають значення люди і мають значення нації", - сказав він.
Потрібно мати мужність діяти
За словами Зеленського, Європа може і повинна допомогти збудувати кращий світ.
"Світ без війни. Але для цього Європі потрібна сила. Для цього ми маємо діяти разом – і діяти вчасно. І понад усе ми повинні мати мужність діяти. Жодні інтелектуальні дискусії не здатні зупинити війни. Нам потрібні дії. Світовий порядок постає з дій. Нам просто потрібна мужність діяти. Без дій сьогодні немає завтра", - наголосив президент.
Але балаканина та дії у ЗЄ діаметрально протилежні.