Європа може й повинна бути глобальною силою: Жодні інтелектуальні дискусії не здатні зупинити війни, - Зеленський

Зеленський у Давосі

Під час спеціального засідання Всесвітнього економічного форуму у Давосі президент Володимир Зеленський звернувся до його учасників.

Коли ми єдині - ми непереможні

Ми не повинні зводити себе до другорядних ролей – не тоді, коли маємо шанс разом бути великою силою. Ми не повинні погоджуватися з тим, що Європа – це лише "салат" із малих і середніх держав, приправлений ворогами Європи. Коли ми єдині, ми справді непереможні", - сказав Зеленський.

Президент наголосив, що Європа може й повинна бути глобальною силою.

"Не тією, що запізно реагує, а тією, що визначає майбутнє. Це допомогло б усім – від Близького Сходу до кожного іншого регіону. Це допомогло б і самій Європі, адже виклики, з якими ми стикаємося зараз, – це виклики європейському способу життя, у якому мають значення люди і мають значення нації", - сказав він.

Потрібно мати мужність діяти

За словами Зеленського, Європа може і повинна допомогти збудувати кращий світ.

"Світ без війни. Але для цього Європі потрібна сила. Для цього ми маємо діяти разом – і діяти вчасно. І понад усе ми повинні мати мужність діяти. Жодні інтелектуальні дискусії не здатні зупинити війни. Нам потрібні дії. Світовий порядок постає з дій. Нам просто потрібна мужність діяти. Без дій сьогодні немає завтра", - наголосив президент.

уявив інтелектуальні дискусії між зе, кошовим та сівохою
Мільони безпекових угод, сотні кушнерів та вітьков, зелені балаболістичні ракети та марафон не в змозі зупинити РФ.
Спічрайтери у ЗЄ дійсно професійні. Цікаво, змогли б вони щось таку душевну промову для Луки чи ***** створити...

Але балаканина та дії у ЗЄ діаметрально протилежні.
Чим швидше ці дискусії почнуться між зегеварою та сівохою,тим легше буде Україні.
Ойойой,що це робиться,невже ************* янелобонетряпка брехав своїм виборьцям коли казав їм перед виборами що " надо просто перестать стрелять" ," посмотреть в глаза путина", " сойтись где то по середине"?
А що можуть тупі відосики?
Всем поставил задачи и ждет доклады. Все как обычно.
Робить вже спільну армію з ЄС - досить сопли жувати
Как бы кто к Зе не относился и что было и что Есть внутри страны,но когда он за рубежом и представляет интересы Украины;то нужно именно из этого исходить и поэтому речь была сильная, пусть это и не его заслуга И ему аплодировали стоя, больше чем Трампу и я смотрю это на немецком и читаю посты под Видио Это впечатлило!
А асфальт?
