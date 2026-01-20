Європі слід мати озброєну армію, але не альтернативу НАТО, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський погодився з думкою, що Європа має мати власну добре озброєну армію, але підкреслив, що це не повинно створювати альтернативу НАТО.

"Європа - окремий континент, яка має мати свою окрему сильну армію. Це не значить, що можна руйнувати або треба НАТО. В жодному разі. Збройні сили Європи - це окремо. А Україна, безумовно, може стати одним із фундаментальних внесків у посилення такої армії, якщо лідери підтримають цю ідею", - заявив Зеленський під час онлайн-спілкування з журналістами.

Президент також наголосив на важливості обміну досвідом і технологіями із західними партнерами.

"Без нашого досвіду під час війни деякі країни навіть не знали б, як їхня зброя реально працює. Не вся працює дуже добре, але вони її перероблюють завдяки нашим процесам і нашим інженерам. Ми їм дуже допомагаємо", - додав він.

Нахрена українцям проблеми Європи, члєнограй? Де фламінги,падло?
20.01.2026 14:25
" Розумний!... Аж страшно!"...
Європі поради дає!...
20.01.2026 14:24
Зєленскій презідент міііра! (©)

Як же воно всіх задовбало(
20.01.2026 14:34
20.01.2026 14:24
Європейську армію а НАТО/США\ відійде на другий план - Зеля
20.01.2026 14:24
Нахрена українцям проблеми Європи, члєнограй? Де фламінги,падло?
20.01.2026 14:25
З набором особового складу будуть проблеми 🤔
20.01.2026 14:25
Вся зброя світу безглузда, якщо немає яєць натиснути на гачок.
20.01.2026 14:25
Вооруженные Силы Европы , состоящие на 80+% из мобилизованных. Зеленский поделится, как там и шо, с его то опытом.
20.01.2026 14:28
Якщо на Європу по-дорослому кинеться щось на кшталт русні (+ китайські "добровольці"), однією професійною армією не обійдешся. І ми побачимо аналоги наших "бусіков" на вулицях Берліну та Варшави.
20.01.2026 14:34
Кого там в том Берлине бусифицировать будут?) Арабов и африканцев? Так они местным тцкашниках такое Аллах Акбар устроят, что руснявая оккупация им раем покажется. Я там 10лет назад немцев найти на улице не мог, слиневаюсь что сейчас из стало больше)
20.01.2026 15:08
І будуть у них свої "недоторкані", і будуть німці волати "а чому це нас, а не тих чорнодупих?"
Якщо до масштабної війни дійде, все це ще побачимо.
Як побачили штурми Верхнього Ларса руснявими ухилянтами у 2022-му.
20.01.2026 15:15
20.01.2026 14:34
Полководцю!
Майже Моше Даян!
Ааааа, ні, майже срарь Леонід!

https://nmsk.org.ua/uploads/2014/08/1398149889_300.evriycev-kopiya.jpg
20.01.2026 14:39
В тебе в армії 500+ тисяч сзч і ти щось радиш Європі?! Чи нанюханий чи просто вареник..
20.01.2026 14:44
В Україні вже накерував, тепер пішов Європі вуха асфальтом закладати.
20.01.2026 14:48
Яке воно дебільне і мерзотне зелене непорозуміння
20.01.2026 14:49
Найвеличніший професіонал в геополітичній сфері, "нєсравнєнньій"
20.01.2026 14:51
Хералісімус зеленський її очолить!
20.01.2026 14:54
https://t.me/spravagromad/50649 Майор ЗСУ, комбат Олексій ПЕТРОВ (Шалений Кіт):
Сьогодні - 4 роки найвідомішому номеру Зеленського - «Травневі шашлики».
Озираючись назад, щоразу задаєш собі купу питань, і кожне з них починається зі слова… «якби ж».
- Якби ж Зеленський не поперся в січні 2022 року кататися на лижах в Буковелі, а навпаки, вирішив перевірити стан справ на кордоні із тимчасово окупованим Кримом, то…
- Якби ж він не свистів на всю країну про ті довбані травневі шашлики (блювати ними будемо ще багато поколінь), а вніс у Верховну Раду затверджену власним підписом пропозицію про запровадження воєнного положення в окремих областях, то…
- Якби ж він послухав слова Голови ЦРУ, який особисто прилетів тоді в Київ, аби ознайомити президента України із трагедією, яка насувається. І не просто послухав, а порадився б із власними військовими про певний перелік дій на… випередження, то… Бо якщо тобі кажуть, що по вулиці начебто їздить банда грабіжників, то не зайвим буде дістати карабін з сейфу та докупити ще набоїв. Знадобиться чи ні, Бог зна, але якщо що… ти готовий.
І ще напевне ще з десяток інших «якби ж».
Але для всього цього, потрібно було лише одне. А саме, згадати, що ти президент країни, а не шоумен. На жаль, друга маска перемогла. На шоу ума вистачило, а на те, аби «дістати карабін з сейфу та спорядити всі магазини набоями», ні…
Який результат тієї політичної імпотенції? Аби отримати відповідь на це питання, варто прийти на будь-який цвинтар та подивиться на власні очі. Тут (на фото) похований мій бойовий побратим, Жека «Олівер» А ще десятки тих, кого я не знав і ніколи вже не узнаю. Так, їх вбили окупанти. Але якби ж тоді, у січні 2022 року, дехто згадав, що він Верховний Головнокомандувач країни, а не шоумен який вміє гарно читати написаний текст, то всі вони… і ще десятки (якщо вже не сотні) тисяч українців напевне б мали додатковий ШАНС залишитись в живих.
20.01.2026 15:01
Ты с этой войной разберись. Ещё Европу собрался защищать. Они не идиоты в отличии от тебя шашлычника. Договоряться быстрее чем ты успеешь сказать патужно.
20.01.2026 15:02
Мабуть скоро Мерц, Макрон, Стармер будуть стояти по стійці струнко і доповідатимуть "самому" Зеленському.)
20.01.2026 15:27
Ніфіга та Європа не тямить. Беріть приклад з Найпотужнішого і починайте врешті стелити асфальт до білозасрашки, щоб не погрузили кцапські танки.
20.01.2026 15:54
Видно добре натрамбував волохатого носа перед Давосом, коксові сухарики вистукують об зелені шмаркаки на морозному повітрі як буси у аборигена
20.01.2026 18:59
Та хто ще у світі звертає увагу на цього безтолкового олуха!
20.01.2026 20:43
Порадіст
20.01.2026 20:47
 
 