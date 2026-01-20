Європі слід мати озброєну армію, але не альтернативу НАТО, - Зеленський

Президент України Володимир Зеленський погодився з думкою, що Європа має мати власну добре озброєну армію, але підкреслив, що це не повинно створювати альтернативу НАТО.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

"Європа - окремий континент, яка має мати свою окрему сильну армію. Це не значить, що можна руйнувати або треба НАТО. В жодному разі. Збройні сили Європи - це окремо. А Україна, безумовно, може стати одним із фундаментальних внесків у посилення такої армії, якщо лідери підтримають цю ідею", - заявив Зеленський під час онлайн-спілкування з журналістами.

Президент також наголосив на важливості обміну досвідом і технологіями із західними партнерами.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Зеленський про підозру Тимошенко від НАБУ: Я б не порівнював це із часами Януковича

"Без нашого досвіду під час війни деякі країни навіть не знали б, як їхня зброя реально працює. Не вся працює дуже добре, але вони її перероблюють завдяки нашим процесам і нашим інженерам. Ми їм дуже допомагаємо", - додав він.