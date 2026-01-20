Європі слід мати озброєну армію, але не альтернативу НАТО, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський погодився з думкою, що Європа має мати власну добре озброєну армію, але підкреслив, що це не повинно створювати альтернативу НАТО.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на "Європейську правду".
"Європа - окремий континент, яка має мати свою окрему сильну армію. Це не значить, що можна руйнувати або треба НАТО. В жодному разі. Збройні сили Європи - це окремо. А Україна, безумовно, може стати одним із фундаментальних внесків у посилення такої армії, якщо лідери підтримають цю ідею", - заявив Зеленський під час онлайн-спілкування з журналістами.
Президент також наголосив на важливості обміну досвідом і технологіями із західними партнерами.
"Без нашого досвіду під час війни деякі країни навіть не знали б, як їхня зброя реально працює. Не вся працює дуже добре, але вони її перероблюють завдяки нашим процесам і нашим інженерам. Ми їм дуже допомагаємо", - додав він.
Європі поради дає!...
Якщо до масштабної війни дійде, все це ще побачимо.
Як побачили штурми Верхнього Ларса руснявими ухилянтами у 2022-му.
Як же воно всіх задовбало(
Майже Моше Даян!
Ааааа, ні, майже срарь Леонід!
Сьогодні - 4 роки найвідомішому номеру Зеленського - «Травневі шашлики».
Озираючись назад, щоразу задаєш собі купу питань, і кожне з них починається зі слова… «якби ж».
- Якби ж Зеленський не поперся в січні 2022 року кататися на лижах в Буковелі, а навпаки, вирішив перевірити стан справ на кордоні із тимчасово окупованим Кримом, то…
- Якби ж він не свистів на всю країну про ті довбані травневі шашлики (блювати ними будемо ще багато поколінь), а вніс у Верховну Раду затверджену власним підписом пропозицію про запровадження воєнного положення в окремих областях, то…
- Якби ж він послухав слова Голови ЦРУ, який особисто прилетів тоді в Київ, аби ознайомити президента України із трагедією, яка насувається. І не просто послухав, а порадився б із власними військовими про певний перелік дій на… випередження, то… Бо якщо тобі кажуть, що по вулиці начебто їздить банда грабіжників, то не зайвим буде дістати карабін з сейфу та докупити ще набоїв. Знадобиться чи ні, Бог зна, але якщо що… ти готовий.
І ще напевне ще з десяток інших «якби ж».
Але для всього цього, потрібно було лише одне. А саме, згадати, що ти президент країни, а не шоумен. На жаль, друга маска перемогла. На шоу ума вистачило, а на те, аби «дістати карабін з сейфу та спорядити всі магазини набоями», ні…
Який результат тієї політичної імпотенції? Аби отримати відповідь на це питання, варто прийти на будь-який цвинтар та подивиться на власні очі. Тут (на фото) похований мій бойовий побратим, Жека «Олівер» А ще десятки тих, кого я не знав і ніколи вже не узнаю. Так, їх вбили окупанти. Але якби ж тоді, у січні 2022 року, дехто згадав, що він Верховний Головнокомандувач країни, а не шоумен який вміє гарно читати написаний текст, то всі вони… і ще десятки (якщо вже не сотні) тисяч українців напевне б мали додатковий ШАНС залишитись в живих.