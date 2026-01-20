Зеленський про підозру Тимошенко від НАБУ: Я б не порівнював це із часами Януковича

Зеленський прокоментував підозру Юлії Тимошенко

Президент Володимир Зеленський прокоментував справу лідерки "Батьківщини" Юлії Тимошенко, які підозрюють у підкупі нардепів.

Про це він сказав у коментарі журналістам, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Я б з часами Януковича не порівнював. Принаймні я не пам'ятаю, щоб там був пакетик з "Нової пошти". А якщо серйозно, то не бачу, як це пов'язано із виборами в Україні", - сказав він.

За словами Зеленського, судячи з того, що він побачив у відео від НАБУ, було бажання, ймовірно, "щось зробити з монобільшістю".

"Це не перший раз, і не останній. Всі хочуть якимось чином впливати на монобільшість", - додав глава держави.

Підозра Юлії Тимошенко

  • Нагадаємо, пізно ввечері, 14 січня, у НАБУ заявили про викриття керівника однієї з фракцій Верховної Ради України на пропозиції дати хабар низці нардепам, що не належать до його фракції, за голосування конкретних законопроєктів.
  • Як повідомили джерела Цензор.НЕТ, НАБУ та САП проводять обшуки в офісі партії "Батьківщина". Обшуки відбуваються в офісі партії "Батьківщина" на Турівській в Києві.
  • Згодом ЗМІ заявили, що НАБУ та САП викрили Юлію Тимошенко на підкупі нардепів у Раді.
  • НАБУ підтвердило, що повідомило нардепці про підозру.
  • Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила про запобіжний захід для Тимошенко у вигляді застави в 50 мільйонів гривень та певних обов'язків.
  • 16 січня ВАКС обрав запобіжний захід Тимошенко –– застава 33,3 млн грн.

Топ коментарі
+19
Янукович просто шльопер, порівніючи зі мною
20.01.2026 14:15 Відповісти
20.01.2026 14:15 Відповісти
+12
Звичайно. Навіть Вітя - "Хам" не був такий нахабний.
20.01.2026 14:21 Відповісти
20.01.2026 14:21 Відповісти
+10
Так.
Це Рівень Набагато Потужніше.
20.01.2026 14:16 Відповісти
20.01.2026 14:16 Відповісти
показати весь коментар
так що там з Міндічем і К?
жиди повернули вкрадені гроші Україні чи розигрують нову виставу?
20.01.2026 16:46 Відповісти
20.01.2026 16:46 Відповісти
Тимошенко промахнулась - старієм - тепер буде як хлопчик/дівчинка/ для биття
20.01.2026 14:15 Відповісти
20.01.2026 14:15 Відповісти
Звичайно що нічого порівнювати, за нинішніх репресій плюючи на закон віджимають майно,бізнес,садять в тюрми та навіть вбивають при чому все це безкарно, братва сама в шоці від цих одморозків.
20.01.2026 14:24 Відповісти
20.01.2026 14:24 Відповісти
Цікаво, кого з олігархів (їх не так багато) пощипав режим ЗЕлупи Янелоха ?
20.01.2026 14:30 Відповісти
20.01.2026 14:30 Відповісти
В нашій країні тільки одне не змінюється Юля у всьому винна,усі прези такі потужні ось тільки ВОНА їм заважає
20.01.2026 14:45 Відповісти
20.01.2026 14:45 Відповісти
Чим і скористався ворог:гризнею у середовищі демократів: перед виборами команда ЄС всерйоз сприймала команду Батьківщини,як основного свого конкурента,в той час,як росіяни стрімко нарощували вплив і рейтинг сн через змі по ТБ і соцмережах.Аж поки не стало ясно,тоді зрозуміли.Але вже було пізно.
20.01.2026 16:40 Відповісти
20.01.2026 16:40 Відповісти
Той рідкий випадок коли я погоджуюсь з ЗЕ
20.01.2026 14:47 Відповісти
20.01.2026 14:47 Відповісти
Все правильно: зевлада-покрутіше щось,порівняно з владою пр.Пр-віддихає.
Бсф врахувало помилки пр у проекті сн.
20.01.2026 15:02 Відповісти
20.01.2026 15:02 Відповісти
Зеленський на зустрічі запевнив Тимошенко, що розслідування про її корупційні дії буде блоковано і не перейде в фазу судового переслідування і оголошення вироку. Він закликав її продовжувати політичну діяльність і приймати участь у наступних виборах.
20.01.2026 16:15 Відповісти
20.01.2026 16:15 Відповісти
На вручення підозри зеленський особисто дав дозвіл після доповіді НАБУ і САП і після прослуховування записів, бо та хотіла доламати монобільшість.
20.01.2026 17:44 Відповісти
20.01.2026 17:44 Відповісти
хор примар : юля ,юля - це ж було ! окурок покликав...
20.01.2026 20:05 Відповісти
20.01.2026 20:05 Відповісти
В якому вагоні Юзік їхав ?
20.01.2026 20:49 Відповісти
20.01.2026 20:49 Відповісти
знов зозулі голос чути в лісі.....
20.01.2026 23:24 Відповісти
20.01.2026 23:24 Відповісти
Яка нахєр монобільшість?За всі роки найбільша кількість корупціонерів,хабарників,зрадників.Ну а Юля?Як казав Ляшко це та ще зозуля.
Монобільшість це ще те лайно на шиї українського народу.Привів це лайно ЗЕленський.
21.01.2026 00:55 Відповісти
21.01.2026 00:55 Відповісти
 
 