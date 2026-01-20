Зеленський про підозру Тимошенко від НАБУ: Я б не порівнював це із часами Януковича

Президент Володимир Зеленський прокоментував справу лідерки "Батьківщини" Юлії Тимошенко, які підозрюють у підкупі нардепів.

Про це він сказав у коментарі журналістам, передає Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Що відомо?

"Я б з часами Януковича не порівнював. Принаймні я не пам'ятаю, щоб там був пакетик з "Нової пошти". А якщо серйозно, то не бачу, як це пов'язано із виборами в Україні", - сказав він.

За словами Зеленського, судячи з того, що він побачив у відео від НАБУ, було бажання, ймовірно, "щось зробити з монобільшістю".

"Це не перший раз, і не останній. Всі хочуть якимось чином впливати на монобільшість", - додав глава держави.

Підозра Юлії Тимошенко

Нагадаємо, пізно ввечері, 14 січня, у НАБУ заявили про викриття керівника однієї з фракцій Верховної Ради України на пропозиції дати хабар низці нардепам, що не належать до його фракції, за голосування конкретних законопроєктів.

Як повідомили джерела Цензор.НЕТ, НАБУ та САП проводять обшуки в офісі партії "Батьківщина". Обшуки відбуваються в офісі партії "Батьківщина" на Турівській в Києві.

Згодом ЗМІ заявили, що НАБУ та САП викрили Юлію Тимошенко на підкупі нардепів у Раді.

НАБУ підтвердило, що повідомило нардепці про підозру.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила про запобіжний захід для Тимошенко у вигляді застави в 50 мільйонів гривень та певних обов'язків.

16 січня ВАКС обрав запобіжний захід Тимошенко –– застава 33,3 млн грн.

