Зеленський про підозру Тимошенко від НАБУ: Я б не порівнював це із часами Януковича
Президент Володимир Зеленський прокоментував справу лідерки "Батьківщини" Юлії Тимошенко, які підозрюють у підкупі нардепів.
Про це він сказав у коментарі журналістам, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
"Я б з часами Януковича не порівнював. Принаймні я не пам'ятаю, щоб там був пакетик з "Нової пошти". А якщо серйозно, то не бачу, як це пов'язано із виборами в Україні", - сказав він.
За словами Зеленського, судячи з того, що він побачив у відео від НАБУ, було бажання, ймовірно, "щось зробити з монобільшістю".
"Це не перший раз, і не останній. Всі хочуть якимось чином впливати на монобільшість", - додав глава держави.
Підозра Юлії Тимошенко
- Нагадаємо, пізно ввечері, 14 січня, у НАБУ заявили про викриття керівника однієї з фракцій Верховної Ради України на пропозиції дати хабар низці нардепам, що не належать до його фракції, за голосування конкретних законопроєктів.
- Як повідомили джерела Цензор.НЕТ, НАБУ та САП проводять обшуки в офісі партії "Батьківщина". Обшуки відбуваються в офісі партії "Батьківщина" на Турівській в Києві.
- Згодом ЗМІ заявили, що НАБУ та САП викрили Юлію Тимошенко на підкупі нардепів у Раді.
- НАБУ підтвердило, що повідомило нардепці про підозру.
- Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила про запобіжний захід для Тимошенко у вигляді застави в 50 мільйонів гривень та певних обов'язків.
- 16 січня ВАКС обрав запобіжний захід Тимошенко –– застава 33,3 млн грн.
Забули пароль або логін? Відновити пароль
жиди повернули вкрадені гроші Україні чи розигрують нову виставу?
Це Рівень Набагато Потужніше.
Бсф врахувало помилки пр у проекті сн.
Монобільшість це ще те лайно на шиї українського народу.Привів це лайно ЗЕленський.