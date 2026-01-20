За Тимошенко почали вносити заставу, - ЗМІ

За Тимошенко почали вносити заставу: що відомо?

За лідерку "Батьківщини" Юлію Тимошенко, яку підозрюють у підкупі нардепів, почали вносити заставу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє УП із посиланням на джерела.

Відомо, що Тимошенко має внести заставу до 21 січня.

Так, за даними видання, станом на ранок 20 січня внесено 13,65 млн грн. З них 5 млн грн вніс Сергій Віталійович Рабчук, 8,65 млн грн – Оксана Володимирівна Фетісова, які пов'язані з одним з головних спонсорів "Батьківщини", нардепом Костянтином Бондарєвим.

Рабчук є колишнім керівником банку "Велес", ліквідованого у 2020 році. Бенефіціарним власником банку був народний депутат від "Батьківщини" Костянтин Бондарєв.

Також Рабчук разом з Бондарєвим є співвласником благодійного фонду "Добре серце батьківщини".

Оксана Фетісова є засновницею та ексдиректором ТОВ "ТД БОНДАРЕВ", кінцевим бенефіціарним власником якого також є Костянтин Бондарєв.

Адвокат Тимошенко Титаренко наразі не зміг підтвердити чи спростувати цю інформацію.

Підозра Юлії Тимошенко

  • Нагадаємо, пізно ввечері, 14 січня, у НАБУ заявили про викриття керівника однієї з фракцій Верховної Ради України на пропозиції дати хабар низці нардепам, що не належать до його фракції, за голосування конкретних законопроєктів.
  • Як повідомили джерела Цензор.НЕТ, НАБУ та САП проводять обшуки в офісі партії "Батьківщина". Обшуки відбуваються в офісі партії "Батьківщина" на Турівській в Києві.
  • Згодом ЗМІ заявили, що НАБУ та САП викрили Юлію Тимошенко на підкупі нардепів у Раді.
  • НАБУ підтвердило, що повідомило нардепці про підозру.
  • Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила про запобіжний захід для Тимошенко у вигляді застави в 50 мільйонів гривень та певних обов'язків.
  • 16 січня ВАКС обрав запобіжний захід Тимошенко –– застава 33,3 млн грн.

почали вносити..
носять мішками...
20.01.2026 12:47 Відповісти
А скільки вніс її чоловік?
20.01.2026 12:44 Відповісти
Мертвечук і деркач за наказом ******, дали команду своїм агентам дати грошей з ОБЩАКА, на жульку тиМошенницю!!
«Внутреннее кубло: начнем с Тимошенко. Высший антикоррупционный суд перенес рассмотрение ходатайства САП об аресте имущества народного депутата и главы фракции «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Суд также отказал защите в открытом заседании дела. Следующее заседание состоится 20 января в 13:30. Важно отметить, что до конца среды Тимошенко должна внести залог в 33 млн грн. Я не могу без слез смотреть на видео, где Тимошенко плачет о том, что у нее нет 770 тыс долларов. Напомню вам, что на Западе ее называют Мисс 11 миллиардов долларов - это примерно ее состояние, учитывая, что западные разведки считают, что она получала процент-долю все 10 лет действия своего преступного газового контракта с Россией. Источник: https://www.ponomaroleg.com/evening-review-2026-01-19/»
20.01.2026 12:50 Відповісти
стара скнара разкупорила кубишку
20.01.2026 12:41 Відповісти
Чого це ти так? Вона колись не дала тобі милостиню на чекушку?
20.01.2026 14:24 Відповісти
"Добрі" люди вже несуть - світ не без добрих людей
20.01.2026 12:46 Відповісти
Звісно, не всі ж клінічні юлєфоби.
20.01.2026 14:01 Відповісти
почали вносити..
носять мішками...
20.01.2026 12:47 Відповісти
Вагонами
20.01.2026 14:02 Відповісти
возками возять
20.01.2026 16:15 Відповісти
Збираємо на отаку "Заставу" і на гонорар виконавцю? Давайте вже номер карти!
20.01.2026 12:47 Відповісти
Кому з олігархів? Можеш назвати, розумнику? Мільярдерів в країні не так багато.
20.01.2026 14:04 Відповісти
Про кого новина, розумнику?
20.01.2026 14:30 Відповісти
20.01.2026 12:50 Відповісти
Суцільна пропагандонська брехня, розрахована на осіб з відсутністю мозку
20.01.2026 14:05 Відповісти
на зміну "заставі ілліча" прийшла "застава тімошонки" )) хоч нове кіно знімай ))
20.01.2026 12:55 Відповісти
Верениця людей з мішками грошей перекрила Хрещатик. Зашибісь в нас країна. За корупцію чи підкуп можна відкупитися грошима. А за вбивство чи згвалтування потрібно вбити чи згвалтувати когось? Зате якщо відправив поштою комусь труси чи банку вареня відчитайся обов'язково перед податковою і заплати податок зі 100 гривень бо влада визнає тебе злосним злочинцем. А ще влада вводить проти українців нові правила і побори за користування автомобілями від введення ТО і заміни водійських прав до підвищення страховки до європейського рівня. Мовляв цього вимагає Європа. А ще Європа вимагає щоб корупціонерів відпускали під заставу вкрадених же грошей. А чи потрібна нам така Європа де мільярдерам можна все а з голого обстрижуть волосся і шкіру здеруть?
20.01.2026 12:56 Відповісти
Який же ти смішний з своїми претензіями
20.01.2026 14:07 Відповісти
Яйценюх -Юля, Юля, але грошіків не дам, сам поізносився, не так багато і з того паркану отримав...А збирають усім світом, сам януковощ отримав смс-ку...збираємо на лабутени, Вітюха треба чутка грошиків...
20.01.2026 13:00 Відповісти
Як вноситься застава?
1. Шукають серед знайомих людей, які можуть мати легальні доходи...
2. Пропонують внести заставу - хто скільки може...
3. За це передають готівку + % за транзакцію...

І всі задоволені: Юлька не показує свої статки, а ті хто вносив - отримують певний відсоток і готівку у сумі застави...
20.01.2026 13:01 Відповісти
Ти бачив її декларацію про статки? Перевірену, до речі, під мікроскопом. Якщо ні, то не звизди
20.01.2026 14:09 Відповісти
ща бабульки понесуть вовину тисячу )))
20.01.2026 13:11 Відповісти
Ось це і є посилання - Джерело: співрозмовники "Української правди" у правоохоронних органах, адвокат Тимошенко Микола Титаренко та канцелярія ВАКС у коментарі "УП"? 🤓👀
20.01.2026 13:21 Відповісти
Якби ішак потрапив у в'язницю, то б скільки за нього внесли застави мені цікаво?
20.01.2026 13:37 Відповісти
Призначати заставу, чи ні, вирішує суд. А які в країни "суди" та "судді", люди з розумом добре знають.
20.01.2026 14:11 Відповісти
І понесли зубажілі свої по пів вареники за свою багіню!
Бо вОна .....
20.01.2026 14:13 Відповісти
А тобі не все рівно? Готувався б краще вносити за свого "бога"
20.01.2026 14:18 Відповісти
Як на мене - ней би сиділа
І є за що , і вже не "перша ходка"
20.01.2026 14:43 Відповісти
 
 