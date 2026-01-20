За Тимошенко почали вносити заставу, - ЗМІ

За лідерку "Батьківщини" Юлію Тимошенко, яку підозрюють у підкупі нардепів, почали вносити заставу.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє УП із посиланням на джерела.

Відомо, що Тимошенко має внести заставу до 21 січня.

Так, за даними видання, станом на ранок 20 січня внесено 13,65 млн грн. З них 5 млн грн вніс Сергій Віталійович Рабчук, 8,65 млн грн – Оксана Володимирівна Фетісова, які пов'язані з одним з головних спонсорів "Батьківщини", нардепом Костянтином Бондарєвим.

Рабчук є колишнім керівником банку "Велес", ліквідованого у 2020 році. Бенефіціарним власником банку був народний депутат від "Батьківщини" Костянтин Бондарєв.

Також Рабчук разом з Бондарєвим є співвласником благодійного фонду "Добре серце батьківщини".

Оксана Фетісова є засновницею та ексдиректором ТОВ "ТД БОНДАРЕВ", кінцевим бенефіціарним власником якого також є Костянтин Бондарєв.

Адвокат Тимошенко Титаренко наразі не зміг підтвердити чи спростувати цю інформацію.

Підозра Юлії Тимошенко

Нагадаємо, пізно ввечері, 14 січня, у НАБУ заявили про викриття керівника однієї з фракцій Верховної Ради України на пропозиції дати хабар низці нардепам, що не належать до його фракції, за голосування конкретних законопроєктів.

Як повідомили джерела Цензор.НЕТ, НАБУ та САП проводять обшуки в офісі партії "Батьківщина". Обшуки відбуваються в офісі партії "Батьківщина" на Турівській в Києві.

Згодом ЗМІ заявили, що НАБУ та САП викрили Юлію Тимошенко на підкупі нардепів у Раді.

НАБУ підтвердило, що повідомило нардепці про підозру.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила про запобіжний захід для Тимошенко у вигляді застави в 50 мільйонів гривень та певних обов'язків.

16 січня ВАКС обрав запобіжний захід Тимошенко –– застава 33,3 млн грн.

