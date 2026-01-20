За Тимошенко почали вносити заставу, - ЗМІ
За лідерку "Батьківщини" Юлію Тимошенко, яку підозрюють у підкупі нардепів, почали вносити заставу.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє УП із посиланням на джерела.
Відомо, що Тимошенко має внести заставу до 21 січня.
Так, за даними видання, станом на ранок 20 січня внесено 13,65 млн грн. З них 5 млн грн вніс Сергій Віталійович Рабчук, 8,65 млн грн – Оксана Володимирівна Фетісова, які пов'язані з одним з головних спонсорів "Батьківщини", нардепом Костянтином Бондарєвим.
Рабчук є колишнім керівником банку "Велес", ліквідованого у 2020 році. Бенефіціарним власником банку був народний депутат від "Батьківщини" Костянтин Бондарєв.
Також Рабчук разом з Бондарєвим є співвласником благодійного фонду "Добре серце батьківщини".
Оксана Фетісова є засновницею та ексдиректором ТОВ "ТД БОНДАРЕВ", кінцевим бенефіціарним власником якого також є Костянтин Бондарєв.
Адвокат Тимошенко Титаренко наразі не зміг підтвердити чи спростувати цю інформацію.
Підозра Юлії Тимошенко
- Нагадаємо, пізно ввечері, 14 січня, у НАБУ заявили про викриття керівника однієї з фракцій Верховної Ради України на пропозиції дати хабар низці нардепам, що не належать до його фракції, за голосування конкретних законопроєктів.
- Як повідомили джерела Цензор.НЕТ, НАБУ та САП проводять обшуки в офісі партії "Батьківщина". Обшуки відбуваються в офісі партії "Батьківщина" на Турівській в Києві.
- Згодом ЗМІ заявили, що НАБУ та САП викрили Юлію Тимошенко на підкупі нардепів у Раді.
- НАБУ підтвердило, що повідомило нардепці про підозру.
- Спеціалізована антикорупційна прокуратура просила про запобіжний захід для Тимошенко у вигляді застави в 50 мільйонів гривень та певних обов'язків.
- 16 січня ВАКС обрав запобіжний захід Тимошенко –– застава 33,3 млн грн.
носять мішками...
«Внутреннее кубло: начнем с Тимошенко. Высший антикоррупционный суд перенес рассмотрение ходатайства САП об аресте имущества народного депутата и главы фракции «Батькивщина» Юлии Тимошенко. Суд также отказал защите в открытом заседании дела. Следующее заседание состоится 20 января в 13:30. Важно отметить, что до конца среды Тимошенко должна внести залог в 33 млн грн. Я не могу без слез смотреть на видео, где Тимошенко плачет о том, что у нее нет 770 тыс долларов. Напомню вам, что на Западе ее называют Мисс 11 миллиардов долларов - это примерно ее состояние, учитывая, что западные разведки считают, что она получала процент-долю все 10 лет действия своего преступного газового контракта с Россией. Источник: https://www.ponomaroleg.com/evening-review-2026-01-19/»
1. Шукають серед знайомих людей, які можуть мати легальні доходи...
2. Пропонують внести заставу - хто скільки може...
3. За це передають готівку + % за транзакцію...
І всі задоволені: Юлька не показує свої статки, а ті хто вносив - отримують певний відсоток і готівку у сумі застави...
Бо вОна .....
І є за що , і вже не "перша ходка"