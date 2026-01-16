ВАКС обрав запобіжний захід Тимошенко: застава 33,3 млн грн. ВIДЕО
Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід лідерці "Батьківщини" Юлії Тимошенко, яку підозрюють у підкупі нардепів з інших фракцій.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Рішення суду
Запобіжний захід із заставою 33 млн 280 тис. грн.
Також на Тимошенко поклали процесуальні обов'язки, зокрема:
- прибувати за викликом суду, слідчого, прокурора,
- не відлучатися з Київської області,
- повідомляти про зміну проживання або роботи,
- здати паспорти для виїзду за кордон.
Обовʼязку носити електронний браслет не було.
Також вона має утримуватися від спілкування із деякими депутатами.
Із ким потрібно утриматися від спілкування?
Тимошенко має зобов'язання утримуватися від спілкування з такими нардепами:
- Арсенюк Олег
- Бабій Роман
- Богданець Андрій
- Божик Валерій
- Бунін Сергій
- Вагнєр Вікторія
- Васильєв Ігор
- Галушко Микола
- Герасименко Ігор
- Горенюк Олександр
- Грищенко Тетяна
- Гузенко Максим
- Дануца Олександр
- Діденко Юлія
- Дмитрієва Оксана
- Загоруйко Аліна
- Задорожний Андрій
- Заславський Юрій
- Кицак Богдан
- Клочко Андрій
- Коваль Ольга
- Козак Володимир
- Колюх Валерій
- Копитін Ігор
- Костюк Дмитро
- Кривошеєв Ігор
- Кузнєцов Олексій
- Кузьміних Сергій
- Лис Олена
- Литвиненко Сергій
- Мазурашу Георгій
- Мандзій Сергій
- Марусяк Олег
- Марченко Людмила
- Мельнік Сергій
- Микиша Дмитро
- Мокан Василь
- Мурдій Ігор
- Нагаєвський Артем
- Нікітіна Марина
- Ніколаєнко Андрій
- Новіков Михайло
- Остапенко Анатолій
- Павліш Павло
- Павлюк Максим
- Пасічний Олександр
- Пашковський Максим
- Петруняк Євген
- Припутень Дмитро
- Разумков Дмитро
- Саладуха Ольга
- Соломчук Дмитро
- Стернійчук Валерій
- Торохтій Богдан
- Швачко Антон
- Шол Маргарита
- Шпак Любов
- Чорноморов Артем
- Юнаков Іван
- Яковлєва Неллі
- Якименко Павло
- Горобець Олександр
- Сушко Павло
- Любота Дмитро
- Шуляк Олена
Про перебіг судового засідання читайте за посиланням.
Підозра Юлії Тимошенко
- Нагадаємо, пізно ввечері, 14 січня, у НАБУ заявили про викриття керівника однієї з фракцій Верховної Ради України на пропозиції дати хабар низці нардепів, що не належать до його фракції, за голосування конкретних законопроєктів.
- Як повідомили джерела Цензор.НЕТ, НАБУ та САП проводять обшуки в офісі партії "Батьківщина". Обшуки відбуваються в офісі партії "Батьківщина" на Турівській в Києві.
- Згодом ЗМІ заявили, що НАБУ та САП викрили Юлію Тимошенко на підкупі нардепів у Раді.
- НАБУ підтвердило, що повідомило нардепці про підозру.
- Спеціалізована антикорупційна прокуратура проситиме про запобіжний захід для Тимошенко у вигляді застави в 50 мільйонів гривень та певних обов'язків.
Чом знов заплетена коса ?
Чом на щоці бринить сльоза ?
І в бєлоє пальто одєта ?
.
военном коммунизмея, правда, совсем не сидел(а), исчезла чистая коммерция, не было работы. Но зато как я сидел(а) при нэпе) Как я сидел(а) при нэпе! Это были лучшие дни моей жизни. За четыре года я провел(а) на свободе не больше трех месяцев.
щоб відмінності смаку та смердіння розпізнавати
Дякую за увагу.
а я одна у білому пальту стою тута!