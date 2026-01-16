УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
14277 відвідувачів онлайн
Новини Підозра Тимошенко
12 027 136

ВАКС обрав запобіжний захід Тимошенко: застава 33,3 млн грн. ВIДЕО

Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід лідерці "Батьківщини" Юлії Тимошенко, яку підозрюють у підкупі нардепів з інших фракцій.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

Більше новин у Telegram-каналі Цензор.НЕТ

Рішення суду

Запобіжний захід із заставою 33 млн 280 тис. грн.

Також на Тимошенко поклали процесуальні обов'язки, зокрема:

  • прибувати за викликом суду, слідчого, прокурора,
  • не відлучатися з Київської області,
  • повідомляти про зміну проживання або роботи,
  • здати паспорти для виїзду за кордон.

Обовʼязку носити електронний браслет не було.

Також вона має утримуватися від спілкування із деякими депутатами.

Із ким потрібно утриматися від спілкування?

Тимошенко має зобов'язання утримуватися від спілкування з такими нардепами:

  1.  Арсенюк Олег
  2. Бабій Роман
  3. Богданець Андрій
  4. Божик Валерій
  5. Бунін Сергій
  6. Вагнєр Вікторія
  7. Васильєв Ігор
  8. Галушко Микола 
  9.  Герасименко Ігор
  10. Горенюк Олександр
  11. Грищенко Тетяна
  12. Гузенко Максим 
  13. Дануца Олександр
  14. Діденко Юлія
  15. Дмитрієва Оксана
  16. Загоруйко Аліна
  17. Задорожний Андрій
  18. Заславський Юрій
  19. Кицак Богдан
  20. Клочко Андрій
  21. Коваль Ольга
  22. Козак Володимир
  23. Колюх Валерій 
  24. Копитін Ігор
  25. Костюк Дмитро
  26. Кривошеєв Ігор
  27. Кузнєцов Олексій
  28. Кузьміних Сергій
  29. Лис Олена
  30. Литвиненко Сергій
  31. Мазурашу Георгій 
  32. Мандзій Сергій
  33. Марусяк Олег
  34. Марченко Людмила
  35. Мельнік Сергій
  36. Микиша Дмитро
  37. Мокан Василь
  38. Мурдій Ігор
  39. Нагаєвський Артем
  40. Нікітіна Марина
  41. Ніколаєнко Андрій
  42. Новіков Михайло
  43. Остапенко Анатолій
  44. Павліш Павло
  45. Павлюк Максим
  46. Пасічний Олександр
  47. Пашковський Максим
  48. Петруняк Євген
  49. Припутень Дмитро
  50. Разумков Дмитро
  51. Саладуха Ольга
  52. Соломчук Дмитро
  53. Стернійчук Валерій 
  54. Торохтій Богдан
  55. Швачко Антон
  56. Шол Маргарита
  57. Шпак Любов
  58. Чорноморов Артем
  59. Юнаков Іван
  60. Яковлєва Неллі
  61. Якименко Павло
  62. Горобець Олександр
  63. Сушко Павло
  64. Любота Дмитро
  65. Шуляк Олена

Підозра Юлії Тимошенко

  • Нагадаємо, пізно ввечері, 14 січня, у НАБУ заявили про викриття керівника однієї з фракцій Верховної Ради України на пропозиції дати хабар низці нардепів, що не належать до його фракції, за голосування конкретних законопроєктів.
  • Як повідомили джерела Цензор.НЕТ, НАБУ та САП проводять обшуки в офісі партії "Батьківщина". Обшуки відбуваються в офісі партії "Батьківщина" на Турівській в Києві.
  • Згодом ЗМІ заявили, що НАБУ та САП викрили Юлію Тимошенко на підкупі нардепів у Раді.
  • НАБУ підтвердило, що повідомило нардепці про підозру.
  • Спеціалізована антикорупційна прокуратура проситиме про запобіжний захід для Тимошенко у вигляді застави в 50 мільйонів гривень та певних обов'язків.

Автор: 

Тимошенко Юлія (4713) ВАКС Антикорупційний суд (2175) запобіжний захід (657)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+25
А Зе влада як називала Порошенка і його команду? Прямо в унісон з пуйлом.
показати весь коментар
16.01.2026 14:46 Відповісти
+20
Я не виправдовую Зе-владу, але на цьому засіданні жюля обізвала її фашистською - прямо в унісон з пуйлом. Совпадєніє ілі нє думаю?
показати весь коментар
16.01.2026 14:36 Відповісти
+20
хочеться щоб ця жуля була засуджена ! дуже багато горя вона принесла укр народу
показати весь коментар
16.01.2026 14:46 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
Зразу видно,що ви пишете з дурки.
показати весь коментар
16.01.2026 17:37 Відповісти
Це менше ніж коштує іх коляска !
показати весь коментар
16.01.2026 17:34 Відповісти
За Тимошенку проголосують ті ж самі 73%.
показати весь коментар
16.01.2026 18:51 Відповісти
Знову Юлі треба каталку інвалідну купляти. ...такі розтрати ...такі клопоти ...
показати весь коментар
16.01.2026 18:13 Відповісти
ЗА ЩО ? 40000 долярів нормального мерседеса не купиш , а ти про каляску з підігрівом .
показати весь коментар
16.01.2026 19:18 Відповісти
Якби доларів,то нехай,навіть як втече то хоч на дрони б було.А це на сміх курям((
показати весь коментар
16.01.2026 18:30 Відповісти
жЮля,

Чом знов заплетена коса ?
Чом на щоці бринить сльоза ?
І в бєлоє пальто одєта ?

.
показати весь коментар
16.01.2026 18:32 Відповісти
Тільки бракує червоне серце .
показати весь коментар
16.01.2026 19:15 Відповісти
тобі регіоналці цього ніколи не зрозуміти.
показати весь коментар
20.01.2026 15:15 Відповісти
Весь інформаційний простір забитий забутою Тимошенкою. Вибори тут ні до чого?
показати весь коментар
16.01.2026 18:48 Відповісти
А що з Петром Порошенком може спілкуватись , яке неподобство та та це зрада всіх зрад .
показати весь коментар
16.01.2026 19:13 Відповісти
Ну й сума застави - 333.уже б 7.40 назначили,чого боялись.
показати весь коментар
16.01.2026 19:18 Відповісти
Я сидел(а) при Александре Втором «Освободителе», при Александре Третьем «Миротворце», при Николае Втором «Кровавом». При Керенском я сидел(а) тоже. При военном коммунизме я, правда, совсем не сидел(а), исчезла чистая коммерция, не было работы. Но зато как я сидел(а) при нэпе) Как я сидел(а) при нэпе! Это были лучшие дни моей жизни. За четыре года я провел(а) на свободе не больше трех месяцев.
показати весь коментар
16.01.2026 19:23 Відповісти
показати весь коментар
16.01.2026 21:50 Відповісти
Просто пристрелити буде дешевше.
показати весь коментар
16.01.2026 21:24 Відповісти
а родичам вислати заказним листом рахунок на вартість 1(одного) патрону.
показати весь коментар
16.01.2026 21:51 Відповісти
більш як 30 років ця мафіозна особа обманює та грабує українців. на неї вина за загибель сотен тисяч громадян України.
показати весь коментар
16.01.2026 21:26 Відповісти
шо, навіть більше вина ніж на гундосому чмі?
показати весь коментар
17.01.2026 00:28 Відповісти
ви дійсно хочете копирсатись у лайні
щоб відмінності смаку та смердіння розпізнавати
показати весь коментар
17.01.2026 10:50 Відповісти
Тю.... для Юлії це дрібнички, це навіть не лимон баксів.
показати весь коментар
17.01.2026 00:22 Відповісти
МИНДИЧА С ТИМОШЕНКО В ОДНУ КАМЕРУ !)
показати весь коментар
17.01.2026 01:48 Відповісти
а якщо діти будуть???? та ви шо!!!
показати весь коментар
17.01.2026 10:48 Відповісти
Що за перелік зелених прізвищ? 65 потенційних запроданців? Давно потрібно використовувати справжні назви ворогів України. Не УПЦ МП, а РПЦвУ (ФСБ). Не "СЛУГИ НАРОДА", а."СЛУГИ ТОВСТИХ КОНВЕРТІВ"
показати весь коментар
17.01.2026 01:56 Відповісти
Дє поруч продавці бракованих снарядів, міндічіви, ермак?
показати весь коментар
17.01.2026 02:32 Відповісти
Ось таким чином відволікають народ від справи Міндіча і Ко. Юля - найбільша корупціонерка за всі часи незалежності ! Браво !
показати весь коментар
17.01.2026 04:05 Відповісти
Тільки що вона вкрала,де вирок хочаб один за вкрадене у України і у розумних українських виборців?оце і є стоп запитання для брехунів регіоналів і різних шмакодявок.Якщо у вас є якісь докази прошу скиньте посилання
Дякую за увагу.
показати весь коментар
20.01.2026 15:24 Відповісти
коли євросоюз вставив кіздюлєй за закон проти набу і сап увесь зелений шапітолій і вся подтанцовка зеленим хробакам дружно перевзулися і мигом переголосували --- тільки жюлька з своєю кодлою не переголосувала і визжала як свиня недорізана про ..зовнішнє управління.. вона вже тоді як ..вор в законі.. знала що висить на гачку у набу і що скоро прийдуть за нею
показати весь коментар
17.01.2026 07:08 Відповісти
А чому вони за єрмаком,татаровим,умєровим, резніком не приходять,оте твоє героїчне набу і сап, а яку держ.посаду займає самий-самий головний "корупціонер" України міндич, де це твоє сапонабу здулося з підозрами для топпосадовців які надали йому держ.ресурси? Що щезли як роса на сонці? Оце тобі і є зовнішнє управління, для тебе банду корупціонерів на шию щоб ти годував їх вічно, собі дійну ,покірну корову під постійним шантажем кримінальної відповідальності, і срати вони хотіли на Україну.
показати весь коментар
17.01.2026 12:29 Відповісти
жюлька це істота двунога яка срала на всіх коли підписала з ****** контракт газовий по 450 долл. за 1000 кубов ..бери або плати.. а в європу ***** продавав тоді по 250 долл за 1000 кубов от і підра-хуй скільки ця тварь наварила разом з ****** . називалась ота фірма рога і копита ..РОСУКРЕНЕРГО.. а ще раніше жюлька мутила газові схеми з павлом лазаренком який тянув срок в сша за себе і тую ..дєвочку.. з косою і тепер вся ***** біла і пушиста не знає сердешна де взяти 33 лімона гривень на заставу . та з рахунків за кордоном і візьме а соратнікі-подєльнікі скажуть шо то члени партіі скинулись
показати весь коментар
17.01.2026 14:54 Відповісти
Навіщо мені твоя жюлька, що вона зараз вирішує,чого оце героїчне сапонабу покриває нинішніх злодіїв при владі,нахєра мені оцю жюльку замість банди зелених феесбешних мародерів підсовують,толку з неї.
показати весь коментар
17.01.2026 20:59 Відповісти
Юля завжди йшла до кінця коли знала,що вона права і це на користь Україні,а не панам фіалі,соросу і транснаціональним корпораціям.
показати весь коментар
20.01.2026 15:31 Відповісти
ви усі дурні та не лікуєтесь!
а я одна у білому пальту стою тута!
показати весь коментар
17.01.2026 10:47 Відповісти
Така в нас влада, а Юлю просто чомусь висмикнули з цієї шеренги з мізерними 40 тисячами. Підкуп депутатів існує навіть на рівні ОТГ. Схоже хтось із "святош" дав команду брати Юлю.
показати весь коментар
17.01.2026 11:46 Відповісти
Кожемякін гггенерал традиційно в комуфляжі..Веселий генерал... Як тільки починається щось у ВРаді, він одягав мундир... Перед виборами, в зону АТО відвіз казенного БМП військовим, чи мо свій з гаража вигнав..Виступив перед військовими і учхав..Ну справжній генерал
показати весь коментар
17.01.2026 14:27 Відповісти
Юлька вже бойовий бублік накрутила . Подивіться на хвото, збоку ніби фуйло в косі. Надуті щоки і покосєвші очі калмика
показати весь коментар
17.01.2026 19:08 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 