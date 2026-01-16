РУС
ВАКС избрал меру пресечения Тимошенко: залог 33,3 млн грн

Тимошенко избрали меру пресечения: подробности

Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко, которую подозревают в подкупе нардепов из других фракций.

Решение суда

Меру пресечения с залогом 33 млн 280 тыс. грн.

Также на Тимошенко возложили процессуальные обязанности, в частности:

  • прибывать по вызову суда, следователя, прокурора,
  • не отлучаться из Киевской области,
  • сообщать об изменении проживания или работы,
  • сдать паспорта для выезда за границу.

Обязанности носить электронный браслет не было.

Также он должен воздерживаться от общения с некоторыми депутатами.

С кем следует воздержаться от общения?

Тимошенко обязана воздерживаться от общения с такими нардепами:

  1. Арсенюк Олег
  2. Бабий Роман
  3. Богданец Андрей
  4. Божик Валерий
  5. Бунин Сергей
  6. Вагнер Виктория
  7. Васильев Игорь
  8. Галушко Николай
  9. Герасименко Игорь
  10. Горенюк Александр
  11. Грищенко Татьяна
  12. Гузенко Максим
  13. Дануца Александр
  14. Диденко Юлия
  15. Дмитриева Оксана
  16. Загоруйко Алина
  17. Задорожный Андрей
  18. Заславский Юрий
  19. Кицак Богдан
  20. Клочко Андрей
  21. Коваль Ольга
  22. Казак Владимир
  23. Колюх Валерий
  24. Копытин Игр
  25. Костюк Дмитрий
  26. Кривошеев Игорь
  27. Кузнецов Алексей
  28. Кузьминых Сергей
  29. Лис Елена
  30. Литвиненко Сергей
  31. Мазурашу Георгию
  32. Мандий Сергий
  33. Марусяк Олег
  34. Марченко Людмила
  35. Мельник Сергий
  36. Микиша Дмитрий
  37. Мокан Василий
  38. Мурдий Игорь
  39. Нагаевский Артем
  40. Никитина Марина
  41. Николаенко Андрей
  42. Новиков Михаил
  43. Остапенко Анатолий
  44. Павлиш Павел
  45. Павлюк Максим
  46. Пасечный Александр
  47. Пашковский Максим
  48. Петруняк Евгений
  49. Припутень Дмитрий
  50. Разумков Дмитрий
  51. Солодуха Ольга
  52. Соломчук Дмитрий
  53. Стернийчук Валерий
  54. Торохтий Богдан
  55. Швея Антон
  56. Шол Маргарита
  57. Скворец Любовь
  58. Черноморов Артем
  59. Юношей Иван
  60. Яковлева Нелли
  61. Якименко Павел
  62. Воробей Александр
  63. Бабий Роман
  64. Сушко Павел
  65. Любота Дмитрий
  66. Шуляк Елена

Подозрение Юлии Тимошенко

  • Напомним, поздно вечером, 14 января, в НАБУ заявили о разоблачении руководителя одной из фракций Верховной Рады Украины на предложении дать взятку ряду нардепов, не принадлежащих к его фракции, за голосование за конкретные законопроекты.
  • Как сообщили источники Цензор.НЕТ, НАБУ и САП проводят обыски в офисе партии "Батькивщина". Обыски проходят в офисе партии "Батькивщина" на Туровской в Киеве.
  • Впоследствии СМИ заявили, что НАБУ и САП разоблачили Юлию Тимошенко в подкупе нардепов в Раде.
  • НАБУ подтвердило, что сообщило нардепу о подозрении.
  • Специализированная антикоррупционная прокуратура будет просить о мере пресечения для Тимошенко в виде залога в 50 миллионов гривен и определенных обязанностей.

