ВАКС избрал меру пресечения Тимошенко: залог 33,3 млн грн
Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко, которую подозревают в подкупе нардепов из других фракций.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Решение суда
Меру пресечения с залогом 33 млн 280 тыс. грн.
Также на Тимошенко возложили процессуальные обязанности, в частности:
- прибывать по вызову суда, следователя, прокурора,
- не отлучаться из Киевской области,
- сообщать об изменении проживания или работы,
- сдать паспорта для выезда за границу.
Обязанности носить электронный браслет не было.
Также он должен воздерживаться от общения с некоторыми депутатами.
С кем следует воздержаться от общения?
Тимошенко обязана воздерживаться от общения с такими нардепами:
- Арсенюк Олег
- Бабий Роман
- Богданец Андрей
- Божик Валерий
- Бунин Сергей
- Вагнер Виктория
- Васильев Игорь
- Галушко Николай
- Герасименко Игорь
- Горенюк Александр
- Грищенко Татьяна
- Гузенко Максим
- Дануца Александр
- Диденко Юлия
- Дмитриева Оксана
- Загоруйко Алина
- Задорожный Андрей
- Заславский Юрий
- Кицак Богдан
- Клочко Андрей
- Коваль Ольга
- Казак Владимир
- Колюх Валерий
- Копытин Игр
- Костюк Дмитрий
- Кривошеев Игорь
- Кузнецов Алексей
- Кузьминых Сергей
- Лис Елена
- Литвиненко Сергей
- Мазурашу Георгию
- Мандий Сергий
- Марусяк Олег
- Марченко Людмила
- Мельник Сергий
- Микиша Дмитрий
- Мокан Василий
- Мурдий Игорь
- Нагаевский Артем
- Никитина Марина
- Николаенко Андрей
- Новиков Михаил
- Остапенко Анатолий
- Павлиш Павел
- Павлюк Максим
- Пасечный Александр
- Пашковский Максим
- Петруняк Евгений
- Припутень Дмитрий
- Разумков Дмитрий
- Солодуха Ольга
- Соломчук Дмитрий
- Стернийчук Валерий
- Торохтий Богдан
- Швея Антон
- Шол Маргарита
- Скворец Любовь
- Черноморов Артем
- Юношей Иван
- Яковлева Нелли
- Якименко Павел
- Воробей Александр
- Сушко Павел
- Любота Дмитрий
- Шуляк Елена
О ходе судебного заседания читайте по ссылке.
Подозрение Юлии Тимошенко
- Напомним, поздно вечером, 14 января, в НАБУ заявили о разоблачении руководителя одной из фракций Верховной Рады Украины на предложении дать взятку ряду нардепов, не принадлежащих к его фракции, за голосование за конкретные законопроекты.
- Как сообщили источники Цензор.НЕТ, НАБУ и САП проводят обыски в офисе партии "Батькивщина". Обыски проходят в офисе партии "Батькивщина" на Туровской в Киеве.
- Впоследствии СМИ заявили, что НАБУ и САП разоблачили Юлию Тимошенко в подкупе нардепов в Раде.
- НАБУ подтвердило, что сообщило нардепу о подозрении.
- Специализированная антикоррупционная прокуратура будет просить о мере пресечения для Тимошенко в виде залога в 50 миллионов гривен и определенных обязанностей.
Т. Путін вважав її -"нашу Юлю"- за абсолютну фаворитку у порівнянні з "легітимним президентом у екзилі" Януковичем, кумом Медведчуком та іншими суперполєзними ідіотами Кремля.
Мир народу, землю селянам, фабрика робочим - готові передвиборні лозунги...
які вкрали , які залишили Україну сам на сам !
Я не виправдовую Тимошенко , так як не знаю всіх нюансів
цієї справи , але вмправдовую ії заяви про нашу владу бездарів
і злодюг!!🙁
НАБУ заявили про викриття керівника однієї з фракцій Верховної Ради України на пропозиції дати хабар суддям ВАКС
Казали ж про 50 млн.
Що це за ніщебродські 333? Кожному!
Народний депутат Ігор Копитін, який наприкінці серпня 2024 року, втрапив у ДТП, має посвідчення Головного управління розвідки Міноборони та водія-військовослужбовця. А на авто, яким користується посадовець, видано оперативний талон. На ці обставини звернув увагу розслідувач «Української правди» Михайло Ткач.
Як зазначається, водій Копитіна представлявся поліцейським співробітником Головного управління розвідки Міністерства оборони України. При цьому Ткач звернув увагу, що в соцмережах депутата є багато фото з очільником ГУР Кирилом Будановим.
«На момент ДТП авто вартістю більше мільйона гривень має номерні знаки із дніпровською реєстрацією, а у матеріалах правоохоронців зазначається справжній номерний знак авто вже з київською реєстрацією», - зауважив журналіст.
Разповідаю свої спостереження. Наїзд на Тимошенку то є спроба рейдерського захоплення "Батьківщини" через зміну багаторічного лідора. Якщо Юлю запакують , то головою "Батьківщини" скоріш стане Олена Кондратюк, віце-спікер нинішньої Верховної Ради. А її чоловік Сашко Богуцький є одним з топ-менеджерів медіа-імперії Віктора Пінчука , улюбленого олігарха Зеленського і прихильника родини Соросів та глобалістів.
А нерозумний нарід ведеться на цей ЗЕсеріал - "Посадити ЮлькуЖульку", зовсім не розуміючи , що пересічних знов "роблять" , як в 2019 році , коли одним з ляльководів по усуненню від влади Папєрєдніка і недопущенню до Президентства Тимошенкі був той самий Віктор Пінчук та його тесть Кучма.
Не треба дурних емоцій, панове читачі новин ... добре вивчайте матчасть !
У нас большинство партий и блоков именные. Кому сдалась партия "Батьківщина" под руководством Олени Кондратюк? За видных политиков Гончаренко и Федун не вспомнят без сияния ПАП.
На теоретически возможных парламентских выборах победит партия без названия, более того её ещё нет этой партии но принадлежать она будет Залужному. Как, впрочем, и слуги родились под Зеленского. С ним я, надеюсь, и помрут
- Сєржант подимєт, как чєлавєка! -
Это про вытрезвитель.
Там панибратское обращение к
собутыльникудругу Серега
Їй ти 33 лями це ніщо з їх статками за стільки років крадівництва, внесуть полюбому рахуйне дні, а може і години.
Всі знають, що баба юля ще та схематозниця і є і відео і за руку і за ногу зловили а баба юля як обично: це не я, це фашисти, чи кремль чи хтось інший.
Вони настільки низькі створіння, що інших душать на мораль, на Конституцію, на обов'язок, а самі на це все виклали гвинт розміром з місяць.
Крім того, "наша Юля" опитний маніпулятор і взагалі "казанська сирота"
Вона ніколи не боялася йти на жорсткі конфлікти: Вона часто-густо була в опозиції. З Кучмою, наприклад, вона ж могла домовитись, там з олігархами, з самим Кучмою. Ні, вона пішла на конфлікт. І тоді, до речі, вона відстоювала правильні позиції - реформи у сфері енергетики.
Її посадили, тому що вона була в війні з тодішніми олігархами, зокрема з Медведчуком.
Її покарали.
Коли посадили при Януковичі, це теж була особиста помста Януковича.
Під час вильоту до Росії у сумці Тимошенко знайшли 26 тисяч доларів та запідозрили у контрабанді валюти.
Але у камері слідчого ізолятору вона тоді пробула недовго - півтори доби: із СІЗО Юлії Володимирівні тоді допоміг вийти її тодішній бізнес-партнер, Віктор Пінчук.
Усе через події все того ж 1995 року, коли за кілька місяців після першого інциденту з Тимошенко знову повторилась подібна історія: тоді у московському аеропорту "Внуково" в її сумці знайшли вже 100 тисяч доларів.
У 1997-му розслідування про можливу контрабанду коштів Тимошенко поновили і, якби її провину довели, Тимошенко міг загрожувати реальний термін. Але у неї вже був мандат.
Y 98-му вона знову проходить до Ради: спочатку Тимошенко - у фракції Лазаренка, але вже невдовзі - після його втечі за кордон та арешту в США, - пішла у самостійне плавання.
Так з'являється "Батьківщина": спершу - як депутатська група, за кілька місяців - як політична партія.