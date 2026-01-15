РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
13642 посетителя онлайн
Новости
3 370 33

Тимошенко понимала, что "слугам" придется создать с ней коалицию из-за нехватки голосов, - депутат

Подозрение Тимошенко: почему нардепам платили за голосование?

На обнародованных НАБУ аудиозаписях Юлия Тимошенко говорит, что хочет "убить" большинство, однако она вела при этом более мудрую политическую игру.

Об этом пишет журналистка Татьяна Николаенко в своей статье, передает Цензор.НЕТ.

Больше новостей в Telegram-канале Цензор.НЕТ

Что известно

Как отмечает автор материала, забирая себе в прикорм даже небольшую группу "Слуг", она автоматически повышала свои ставки в торгах за голоса.

"Она понимала, что им с ней придется создавать коалицию, а это уже совсем другие масштабы (торгов)", - говорит один из народных депутатов.

Другой собеседник-парламентарий говорит, что в течение последних нескольких недель от Тимошенко слышали разговоры, что она планирует не просто обменивать голоса, а претендовать на должности.

"Я такого уже неизвестно сколько лет не помню. То есть, она не враждовала с властью, она вела с ней переговоры. И вот здесь для меня вопрос, действительно ли ее случайно вывели из этой игры", - добавил он.

Читайте также: Обнародованные НАБУ аудиозаписи не имеют ко мне никакого отношения, - Тимошенко

Что предшествовало?

  • Напомним, поздно вечером, 14 января, в НАБУ заявили о разоблачении руководителя одной из фракций Верховной Рады Украины на предложении дать взятку ряду нардепов, не принадлежащих к его фракции, за голосование за конкретные законопроекты.
  • Как сообщили источники Цензор.НЕТ, НАБУ и САП проводят обыски в офисе партии "Батькивщина". Обыски проходят в офисе партии "Батькивщина" на Туровской в Киеве.
  • Впоследствии СМИ заявили, что НАБУ и САП разоблачили Юлию Тимошенко в подкупе нардепов в Раде.
  • НАБУ подтвердило, что сообщило нардепу о подозрении.

Смотрите: Подозрение Юле / Элитные уклонисты Банковой / Энергоужас БЕЗ ЦЕНЗУРЫ. ВИДЕО

Автор: 

ВР (29545) Тимошенко Юлия (24604) Батькивщина (2022) Слуга народа (2713)
Поделиться:
Подытожить:
Топ комментарии
+6
тимошенко це стара лярва
показать весь комментарий
15.01.2026 09:36 Ответить
+5
Ті, хто загинули в бою за майбутнє цієї країни, певно засмутилися би, дізнавшись що "двушечка " на москву це лише айсберг того зашкорублого пізддєц@, який вже четвертий десяток років засів у державному управлінні...
показать весь комментарий
15.01.2026 09:43 Ответить
+4
Вже сказала і повторю ще. Зараз треба терміново розшукати суддю Кірєєва, вибачитись перед людиною, нагородити і повернути у судову систему. Бо схоже у нього є багато роботи.
показать весь комментарий
15.01.2026 09:40 Ответить
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
тимошенко це стара лярва
показать весь комментарий
15.01.2026 09:36 Ответить
показать весь комментарий
15.01.2026 09:49 Ответить
Там вся рада з гнид складається які всі роки незалежності там сидять та допомагають грабувати олігархам і самі грабують.
показать весь комментарий
15.01.2026 09:50 Ответить
але самі визначні це голодні зелені служки
показать весь комментарий
15.01.2026 09:55 Ответить
ВР,це кубла гельмінтів,які час від часу мімікрують та мігрують з одного кубла до іншого,як ближче до державної годівниці !!))
показать весь комментарий
15.01.2026 10:09 Ответить
Ну так українці обрали кращих з поміж себбе в вру
показать весь комментарий
15.01.2026 10:22 Ответить
шахраї наіпали шахраїв
старе як світ
показать весь комментарий
15.01.2026 09:38 Ответить
Загралася
показать весь комментарий
15.01.2026 09:38 Ответить
Жадібна бабця. Ох і жадібна ж.
показать весь комментарий
15.01.2026 10:08 Ответить
Гадюшня..
показать весь комментарий
15.01.2026 09:38 Ответить
То виходить Янукович її правильно посадив?
показать весь комментарий
15.01.2026 09:39 Ответить
То виходить, що зелені наступають на ті ж граблі, що і Яник...

От я не фанат Юльки і голосував за неї лише в 2010 в 2 турі (аби не яник), але вважаю, що влада собі в ногу стріляє такими діями. Бо Юлька їм тепер мосх винесе!
показать весь комментарий
15.01.2026 09:45 Ответить
А в першому турі 2010 за кого голосував?
показать весь комментарий
15.01.2026 10:05 Ответить
У юльки немає жодної краплини української крові. Вона навіть не манкурт. Відвертий ворог. Була ним завжди і головна її зброя проти українців це корупція.
показать весь комментарий
15.01.2026 10:31 Ответить
Та й погані тітушки стали хорошими добровільними помічниками поліції при затриманні порушників закону. Так воно все непомітно й відбувається, нарід штука гнучка і придатна до ліплення)
показать весь комментарий
15.01.2026 09:47 Ответить
саме так , для них це гра і торги .
показать весь комментарий
15.01.2026 09:40 Ответить
Пікі точьони, чи *** дрочьони?
Обирай стара воровка жюля.
показать весь комментарий
15.01.2026 09:40 Ответить
Вже сказала і повторю ще. Зараз треба терміново розшукати суддю Кірєєва, вибачитись перед людиною, нагородити і повернути у судову систему. Бо схоже у нього є багато роботи.
показать весь комментарий
15.01.2026 09:40 Ответить
Терміново вколіть собі галоперідолу.
показать весь комментарий
15.01.2026 09:46 Ответить
Ті, хто загинули в бою за майбутнє цієї країни, певно засмутилися би, дізнавшись що "двушечка " на москву це лише айсберг того зашкорублого пізддєц@, який вже четвертий десяток років засів у державному управлінні...
показать весь комментарий
15.01.2026 09:43 Ответить
Ну якби Юля дійсно хотіла "вбити кааліцію", то я б сказав, що вона свята)))
показать весь комментарий
15.01.2026 09:44 Ответить
Вбити коаліцію заради отримання посади для себе коханої це не святість, і не політична мудрість, як написано в статті, а традиційна хитрожопість Тимошенко-Григян.

"співрозмовник-парламентар каже, що протягом останніх кількох тижнів від Тимошенко чули розмови, що вона планує не просто обмінювати голоси, а претендувати на посади."

Джерело: https://censor.net/ua/n3595556
показать весь комментарий
15.01.2026 10:41 Ответить
баба Юля коли лежатиме у домовині то навіть тоді триматиме у закляклих липких рученятах 100 доларові банкноти які так і не зможуть з них видрати...
показать весь комментарий
15.01.2026 09:49 Ответить
ця ***** ще з 2009 все створює з кимось ширку...то з яником то зараз з зеленими потворами...
показать весь комментарий
15.01.2026 09:57 Ответить
У політиці всі методи годяться.
Але за деякі методи можуть взяти декого за стару цилюлітну дупу. 😁
показать весь комментарий
15.01.2026 09:58 Ответить
Тю, уся Одеса вже заклєєна виборчими обіцянками жульки- вона знає, де її виборець(
показать весь комментарий
15.01.2026 09:58 Ответить
Вона помиляється. Її виборці вже давно виїхали з України...
показать весь комментарий
15.01.2026 10:32 Ответить
Дембельський акорд Юлі.
Жуля вирішило посмоктати відразу у двох. Хитра бабця. Але на хитру візочницю знайшовся гвинт з резьбою.
показать весь комментарий
15.01.2026 09:58 Ответить
Зебіли не цього чекають від НАБУ. Зебіли чекають коли щось нариють під Цього
показать весь комментарий
15.01.2026 10:00 Ответить
я одного досі не розумію. 2007 рік, дострокові вибори у парламент:

що було в головах у людей, хто ставив галочку за бют, а не за Нашу Україну? Вже ж тоді було ясно, що юлька - аферистка і хижачка політикуму.

p.s. Про людей, хто голосував тоді за ригів, взагалі мовчу.
показать весь комментарий
15.01.2026 10:14 Ответить
Ні чого вам не нагадує???
В нижньому кутку
показать весь комментарий
15.01.2026 10:24 Ответить
у неї завжди були гарні стосунки із ******
за це її овоч і садив, бо сам хтів мати такі стосунки
показать весь комментарий
15.01.2026 10:33 Ответить
Випадкового в політиці нічого нема.Випадковість що до влади прийшло абсолютне лайно,починаючи з ЗЕленського.Ху...ло розумів,що до влади прийшли барани тому і розв'язав широкомасштабну війну.Він не зрозумів що завдяки не владі , а симбіозу українського народу і ЗСУ,Нацгвардії,ДПСУ,СБУ ми встояли.Болоту не дано зрозуміти що вирішальна роль в Україні не ЗЕленського,Єрмака,Арахамії, і всяких подоляків з арестовичами,а народу.Тільки тому бункерне чмо не взяв Київ за три дні.І взагалі зуби обламає.
показать весь комментарий
15.01.2026 10:44 Ответить
 
 