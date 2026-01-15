Тимошенко понимала, что "слугам" придется создать с ней коалицию из-за нехватки голосов, - депутат
На обнародованных НАБУ аудиозаписях Юлия Тимошенко говорит, что хочет "убить" большинство, однако она вела при этом более мудрую политическую игру.
Об этом пишет журналистка Татьяна Николаенко в своей статье, передает Цензор.НЕТ.
Что известно
Как отмечает автор материала, забирая себе в прикорм даже небольшую группу "Слуг", она автоматически повышала свои ставки в торгах за голоса.
"Она понимала, что им с ней придется создавать коалицию, а это уже совсем другие масштабы (торгов)", - говорит один из народных депутатов.
Другой собеседник-парламентарий говорит, что в течение последних нескольких недель от Тимошенко слышали разговоры, что она планирует не просто обменивать голоса, а претендовать на должности.
"Я такого уже неизвестно сколько лет не помню. То есть, она не враждовала с властью, она вела с ней переговоры. И вот здесь для меня вопрос, действительно ли ее случайно вывели из этой игры", - добавил он.
Что предшествовало?
- Напомним, поздно вечером, 14 января, в НАБУ заявили о разоблачении руководителя одной из фракций Верховной Рады Украины на предложении дать взятку ряду нардепов, не принадлежащих к его фракции, за голосование за конкретные законопроекты.
- Как сообщили источники Цензор.НЕТ, НАБУ и САП проводят обыски в офисе партии "Батькивщина". Обыски проходят в офисе партии "Батькивщина" на Туровской в Киеве.
- Впоследствии СМИ заявили, что НАБУ и САП разоблачили Юлию Тимошенко в подкупе нардепов в Раде.
- НАБУ подтвердило, что сообщило нардепу о подозрении.
старе як світ
От я не фанат Юльки і голосував за неї лише в 2010 в 2 турі (аби не яник), але вважаю, що влада собі в ногу стріляє такими діями. Бо Юлька їм тепер мосх винесе!
Обирай стара воровка жюля.
"співрозмовник-парламентар каже, що протягом останніх кількох тижнів від Тимошенко чули розмови, що вона планує не просто обмінювати голоси, а претендувати на посади."
Джерело: https://censor.net/ua/n3595556
Але за деякі методи можуть взяти декого за стару цилюлітну дупу. 😁
Жуля вирішило посмоктати відразу у двох. Хитра бабця. Але на хитру візочницю знайшовся гвинт з резьбою.
що було в головах у людей, хто ставив галочку за бют, а не за Нашу Україну? Вже ж тоді було ясно, що юлька - аферистка і хижачка політикуму.
p.s. Про людей, хто голосував тоді за ригів, взагалі мовчу.
В нижньому кутку
за це її овоч і садив, бо сам хтів мати такі стосунки