Тимошенко понимала, что "слугам" придется создать с ней коалицию из-за нехватки голосов, - депутат

На обнародованных НАБУ аудиозаписях Юлия Тимошенко говорит, что хочет "убить" большинство, однако она вела при этом более мудрую политическую игру.

Об этом пишет журналистка Татьяна Николаенко в своей статье, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

Как отмечает автор материала, забирая себе в прикорм даже небольшую группу "Слуг", она автоматически повышала свои ставки в торгах за голоса.

"Она понимала, что им с ней придется создавать коалицию, а это уже совсем другие масштабы (торгов)", - говорит один из народных депутатов.

Другой собеседник-парламентарий говорит, что в течение последних нескольких недель от Тимошенко слышали разговоры, что она планирует не просто обменивать голоса, а претендовать на должности.

"Я такого уже неизвестно сколько лет не помню. То есть, она не враждовала с властью, она вела с ней переговоры. И вот здесь для меня вопрос, действительно ли ее случайно вывели из этой игры", - добавил он.

Что предшествовало?

Напомним, поздно вечером, 14 января, в НАБУ заявили о разоблачении руководителя одной из фракций Верховной Рады Украины на предложении дать взятку ряду нардепов, не принадлежащих к его фракции, за голосование за конкретные законопроекты.

Как сообщили источники Цензор.НЕТ, НАБУ и САП проводят обыски в офисе партии "Батькивщина". Обыски проходят в офисе партии "Батькивщина" на Туровской в Киеве.

Впоследствии СМИ заявили, что НАБУ и САП разоблачили Юлию Тимошенко в подкупе нардепов в Раде.

НАБУ подтвердило, что сообщило нардепу о подозрении.

