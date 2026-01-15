Тимошенко розуміла, що "слугам" доведеться робити з нею коаліцію через брак голосів, - депутат
На оприлюднених НАБУ Юлія Тимошенко каже, що хоче "убити" більшість, проте вона вела при цьому мудрішу політичну гру.
Про це пише журналістка Тетяна Ніколаєнко у своїй статті, передає Цензор.НЕТ.
Що відомо?
Як зазначає авторка матеріалу, забираючи собі в прикорм навіть невелику групу "Слуг", вона автоматом підвищувала свої ж ставки у торгах за голоси.
"Вона розуміла, що їм з нею доведеться робити коаліцію, а це вже зовсім інші масштаби (торгів)", - каже один із народних депутатів.
Інший співрозмовник-парламентар каже, що протягом останніх кількох тижнів від Тимошенко чули розмови, що вона планує не просто обмінювати голоси, а претендувати на посади.
"Я такого вже невідомо скільки років не пам’ятаю. Тобто, вона не ворогувала з владою, вона вела з нею перемовини. І от тут для мене питання, чи дійсно її випадково вивели з цієї гри", - додав він.
Що передувало?
- Нагадаємо, пізно ввечері, 14 січня, у НАБУ заявили про викриття керівника однієї з фракцій Верховної Ради України на пропозиції дати хабар низці нардепів, що не належать до його фракції, за голосування конкретних законопроєктів.
- Як повідомили джерела Цензор.НЕТ, НАБУ та САП проводять обшуки в офісі партії "Батьківщина". Обшуки відбуваються в офісі партії "Батьківщина" на Турівській в Києві.
- Згодом ЗМІ заявили, що НАБУ та САП викрили Юлію Тимошенко на підкупі нардепів у Раді.
- НАБУ підтвердило, що повідомило нардепці про підозру.
старе як світ
От я не фанат Юльки і голосував за неї лише в 2010 в 2 турі (аби не яник), але вважаю, що влада собі в ногу стріляє такими діями. Бо Юлька їм тепер мосх винесе!
Обирай стара воровка жюля.
"співрозмовник-парламентар каже, що протягом останніх кількох тижнів від Тимошенко чули розмови, що вона планує не просто обмінювати голоси, а претендувати на посади."
Джерело: https://censor.net/ua/n3595556
Але так, я за розформування монобільшості!
Але за деякі методи можуть взяти декого за стару цилюлітну дупу. 😁
Жуля вирішило посмоктати відразу у двох. Хитра бабця. Але на хитру візочницю знайшовся гвинт з резьбою.
що було в головах у людей, хто ставив галочку за бют, а не за Нашу Україну? Вже ж тоді було ясно, що юлька - аферистка і хижачка політикуму.
p.s. Про людей, хто голосував тоді за ригів, взагалі мовчу.
за це її овоч і садив, бо сам хтів мати такі стосунки
