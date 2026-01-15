Тимошенко розуміла, що "слугам" доведеться робити з нею коаліцію через брак голосів, - депутат

На оприлюднених НАБУ Юлія Тимошенко каже, що хоче "убити" більшість, проте вона вела при цьому мудрішу політичну гру.

Про це пише журналістка Тетяна Ніколаєнко у своїй статті, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

Як зазначає авторка матеріалу, забираючи собі в прикорм навіть невелику групу "Слуг", вона автоматом підвищувала свої ж ставки у торгах за голоси.

"Вона розуміла, що їм з нею доведеться робити коаліцію, а це вже зовсім інші масштаби (торгів)", - каже один із народних депутатів.

Інший співрозмовник-парламентар каже, що протягом останніх кількох тижнів від Тимошенко чули розмови, що вона планує не просто обмінювати голоси, а претендувати на посади.

"Я такого вже невідомо скільки років не пам’ятаю. Тобто, вона не ворогувала з владою, вона вела з нею перемовини. І от тут для мене питання, чи дійсно її випадково вивели з цієї гри", - додав він.

Що передувало?

Нагадаємо, пізно ввечері, 14 січня, у НАБУ заявили про викриття керівника однієї з фракцій Верховної Ради України на пропозиції дати хабар низці нардепів, що не належать до його фракції, за голосування конкретних законопроєктів.

Як повідомили джерела Цензор.НЕТ, НАБУ та САП проводять обшуки в офісі партії "Батьківщина". Обшуки відбуваються в офісі партії "Батьківщина" на Турівській в Києві.

Згодом ЗМІ заявили, що НАБУ та САП викрили Юлію Тимошенко на підкупі нардепів у Раді.

НАБУ підтвердило, що повідомило нардепці про підозру.

