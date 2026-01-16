РУС
Новости Подозрение Тимошенко
Тимошенко выбирают меру пресечения в ВАКС. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ

Высший антикоррупционный суд начал заседание, на котором выбирает меру пресечения лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко, которую подозревают в подкупе нардепов из других фракций.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ.

Что известно

Прокурор САП Виталий Гречишкин не просил о закрытом судебном разбирательстве. 

Защитник Александр Готин также поддержал проведение судебного разбирательства в открытом режиме. 

Тимошенко также настаивала на публичности процесса, поскольку НАБУ "устроило информационный шабаш".

Следственный судья разрешил открытое рассмотрение. 

Читайте: Тимошенко заявила, что ее счета заблокировали: из-за этого она не сможет внести 50 млн грн залога

Подозрение Юлии Тимошенко

  • Напомним, поздно вечером, 14 января, в НАБУ заявили о разоблачении руководителя одной из фракций Верховной Рады Украины на предложении дать взятку ряду нардепов, не принадлежащих к его фракции, за голосование за конкретные законопроекты.
  • Как сообщили источники Цензор.НЕТ, НАБУ и САП проводят обыски в офисе партии "Батькивщина". Обыски проходят в офисе партии "Батькивщина" на Туровской в Киеве.
  • Впоследствии СМИ заявили, что НАБУ и САП разоблачили Юлию Тимошенко в подкупе нардепов в Раде.
  • НАБУ подтвердило, что сообщило нардепу о подозрении.
  • Специализированная антикоррупционная прокуратура будет просить о мере пресечения для Тимошенко в виде залога в 50 миллионов гривен и определенных обязанностей.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тимошенко понимала, что "слугам" придется создать с ней коалицию из-за нехватки голосов, - депутат

Тимошенко Юлия (24609) Антикоррупционный суд (1344) мера пресечения (594)
+1
двічі в одну Качановку увійти неможиво.
16.01.2026 09:59 Ответить
Комментировать
йууля!
16.01.2026 09:54 Ответить
падшая женщіна
16.01.2026 09:58 Ответить
"пажілая" (с) Беня
16.01.2026 09:59 Ответить
Пожілая падшая женщіна.

А мінє нравіцца (с) Іван Суліма
16.01.2026 10:01 Ответить
Сьогодні Юля буде у інвалідній колязці?
16.01.2026 09:55 Ответить
Прикують до інвалідної коляски, щоб не втекла.
16.01.2026 09:57 Ответить
16.01.2026 09:59 Ответить
І в шахмати грати можна...
16.01.2026 10:00 Ответить
майже всі партії в шахматах закінчуються матом.
16.01.2026 10:03 Ответить
Та воно практично все мат і матіка...
16.01.2026 10:06 Ответить
І в лабутенах))
16.01.2026 10:00 Ответить
...на босу ногу, бо скрута і зубожіння.
16.01.2026 10:01 Ответить
піввареника і таблєтка Пропердіна одна на двох.

Пропердин (https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D0%BD%D0%B3%D0%BB%D0%B8%D0%B9%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA англ. properdin, от https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%8F%D0%B7%D1%8B%D0%BA лат. perdere «уничтожать»), или фактор P, - https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%93%D0%BB%D0%BE%D0%B1%D1%83%D0%BB%D1%8F%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B9_%D0%B1%D0%B5%D0%BB%D0%BE%D0%BA глобулярный белок, обнаруженный в https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BB%D0%B0%D0%B7%D0%BC%D0%B0_%D0%BA%D1%80%D0%BE%D0%B2%D0%B8 сыворотке крови высших животных. Представляет собой несколько растворённых в кровотоке проферментов, относящихся к https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0_%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0 системе комплемента, которая обеспечивает врождённый иммунитет.
16.01.2026 10:06 Ответить
Шо, апять?(с).
16.01.2026 09:55 Ответить
Питання в тому для чого Юлії це було треба. Бо розвалювати українську державність це путінський привілей.
16.01.2026 09:55 Ответить
Просто цій курві треба більше грошей і рибне місце в державі. Бо вона задовбалась жити в однокімнатній квартирі.
16.01.2026 09:59 Ответить
За гроші ВОНА продасть все.
16.01.2026 10:00 Ответить
Видайте їй ще швейну машинку щоб стара лярва не сумувала.
16.01.2026 09:56 Ответить
двічі в одну Качановку увійти неможиво.
16.01.2026 09:59 Ответить
Юля = Антиющенко + Антипорошенко.
16.01.2026 09:59 Ответить
Тільки б спину не прихопило .
16.01.2026 10:03 Ответить
Юлі-волю! Юлі-волю!
16.01.2026 10:04 Ответить
- А на черной скамье, на скамье подсудимых.. -
- Волки позорные!.. Не хочу!.. Не хочу!.. Волки...… -
16.01.2026 10:04 Ответить
Згадався анекдот. Сидять троє. Питають одне одного - а за шо сидиш? Одна каже - я за те що в 2016 році казала, шо Савченко зрадниця. Друга - а я за те що в 2018 казала що Савченко героїня. Третя - а я Савченко.
16.01.2026 10:05 Ответить
Поки торгівля в самому розпалі
16.01.2026 10:06 Ответить
А корешки лідора міндічі шефіри юзіки відпочивають на морях країна мрії лідора
16.01.2026 10:08 Ответить
⚡️В результаті обшуку у Юлії Тимошенко, детективами НАБУ було вилучено 45-кілограмове крісло колісне зроблене з золота 99 проби

Депутатка вже назвала інформацію ганебним фейком та заявила, що крісло важило мінімум 52 кг і 7 кіло кудись "прикрисили" детективи.
16.01.2026 10:11 Ответить
 
 