1 458 27
Тимошенко выбирают меру пресечения в ВАКС. ПРЯМАЯ ТРАНСЛЯЦИЯ
Высший антикоррупционный суд начал заседание, на котором выбирает меру пресечения лидеру "Батькивщины" Юлии Тимошенко, которую подозревают в подкупе нардепов из других фракций.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Что известно
Прокурор САП Виталий Гречишкин не просил о закрытом судебном разбирательстве.
Защитник Александр Готин также поддержал проведение судебного разбирательства в открытом режиме.
Тимошенко также настаивала на публичности процесса, поскольку НАБУ "устроило информационный шабаш".
Следственный судья разрешил открытое рассмотрение.
Подозрение Юлии Тимошенко
- Напомним, поздно вечером, 14 января, в НАБУ заявили о разоблачении руководителя одной из фракций Верховной Рады Украины на предложении дать взятку ряду нардепов, не принадлежащих к его фракции, за голосование за конкретные законопроекты.
- Как сообщили источники Цензор.НЕТ, НАБУ и САП проводят обыски в офисе партии "Батькивщина". Обыски проходят в офисе партии "Батькивщина" на Туровской в Киеве.
- Впоследствии СМИ заявили, что НАБУ и САП разоблачили Юлию Тимошенко в подкупе нардепов в Раде.
- НАБУ подтвердило, что сообщило нардепу о подозрении.
- Специализированная антикоррупционная прокуратура будет просить о мере пресечения для Тимошенко в виде залога в 50 миллионов гривен и определенных обязанностей.
