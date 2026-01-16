Тимошенко обрали запобіжний захід у ВАКС. ВIДЕО

Вищий антикорупційний суд провів засідання, на якому обрав запобіжний захід лідерці "Батьківщини" Юлії Тимошенко, яку підозрюють у підкупі нардепів з інших фракцій.

Що відомо?

Прокурор САП Віталій Гречишкін не просив про закритий судовий розгляд.

Захисник Олександр Готін також підтримав проведення судового розгляду у відкритому режимі.

Тимошенко також наполягала на публічності процесу, оскільки НАБУ "влаштувало інформаційний шабаш".

Слідчий суддя Віталій Дубас дозволив відкритий розгляд.

На засіданні також присутні нардепи "Батьківщини".

Парламентарку прийшли підтримати члени фракції "Батьківщина" та її чоловік Тимошенко Олександр.

Що каже прокурор?

За даними сторони обвинувачення, один із нардепів був запрошений на зустріч до Тимошенко, де вона йому розповіла про існування схеми "систематичного надання неправомірної вигоди" за голосування в Раді та запропонувала йому "приєднатися до вказаної злочинної діяльності".

Свідок також розповів, каже прокурор, що Тимошенко запропонувала йому надати $10 тис. за голосування в парламенті.

"Сумарно було запропоновано надати $30 тис. Допитом зафіксовано, що спілкування мало відбуватися в месенджерах з метою приховування та маскування... Обговорювалося питання залучення посередників для передачу неправомірної вигоди. Було визначено, що передача здійснюватиметься наступного дня, 13 січня, коли було проведено обшук", - зазначив прокурор САП Гречишкін.

Також він зазначив, що провадження щодо Тимошенко зареєстрував генпрокурор Кравченко.

За словами Гречишкіна, Тимошенко вживає певних заходів конспірації та використовує техніку, щоб виявити "прослушку" в її кабінеті, що свідчить про те, що нардепка "усвідомлює злочинний характер своїх дій і пропозицій".

Прокурор заявив, що Тимошенка просила зустрічатися не в публічних місцях, а десь вдома, щоб туди "не могли дістатися".

Крім трьох депутатів, Тимошенко розглядала можливість залучення до злочинної діяльності ще й інших парламентарів, каже Гречишкін.

З одним із абонентів у телефоні, який було вилучено під час обшуку, каже прокурор, виявлено листування щодо голосування за кадрові призначення.

Також, зазначає сторона обвинувачення, у приймальні Тимошенко на компʼютері виявлено "касу" - табличку в ексель щодо виплат за 2022-2026 роки.

Тимошенко відповіла, що це були витрати на каву, на чай, цукерки і печиво, тому це "фарс" поєднати витрати на каву і цукерки з аналітикою голосування нардепів у Раді.

З ким розмовляла Тимошенко?

Тимошенко каже, що ця зустріч, зафіксована на записах, була із нардепом "Слуги народу" Копитіним.

За її словами, у НАБУ є провадження щодо нього та на нього здійснюється тиск.

"Пан Копитін напросився до мене на кілька зустрічей та сказав про те, що не хоче бути у фракції "Слуга народу" та не хоче працювати з більшістю і президентом. Він багато разів пропонував співпрацювати. ...

Абсолютно точно Копитін був зацікавлений в тому, щоб закрити свою справу. ... Я абсолютно жорстко заявляю, що Копитін, щоб себе звільнити від відповідальності, передав НАБУ, щоб це було компільовано та не відповідало дійсності та показати свою заслугу перед НАБУ", - зазначила вона.

Тимошенко наполягає на проведені експертизи, щоб довести, що запис розмови був "скомпільованим" НАБУ та Копитіним.

Ризики

Прокурор стверджує, що є ризик переховування Тимошенко від суду та органів досудового розслідування, оскільки вона має можливість виїжджати за кордон, а також має великі фінансові спроможності.

Він також згадав про методи конспірації та вважає, що підозрювана також може знищити, спотворити та сховати будь-які речі та документи.

"Після початку обшуку в одному з телефонів було видалено повідомлення вже після того як розпочався обшук", - сказав прокурор.

Тимошенко відповіла, що це телефон особи, яка "займається господарством в офісі".

Гречишкін вважає, що Тимошенко може використати свої зв'язки, щоб вплинути на експертів у справі.

Сторона обвинувачення готова призначити експертизу записів розмов, водночас є ризики, що на хід експертиз може бути позапроцесуальний вплив.

Позиція захисту

Адвокат Микола Титаренко стверджує, що не велося розшифровки фрагмента запису розмови Тимошенко протягом години.

Захист просить витребувати повний запис розмови.

Адвокат Готін просить відмовити у задоволенні клопотання про запобіжний захід в повному обсязі.

Також захисник виступив проти обов'язку носіння електронного браслета, бо взимку на морозі буде складно носити відповідне взуття.

Адвокат просить викликати та допитати нардепа Ігоря Копитіна, щоб той дав покази щодо викриття ним можливого злочину. Суд у задоволенні клопотання відмовив.

Захист вважає наведені прокуратурою ризики необґрунтованими.

Запобіжний захід

Прокурор просить про запобіжний захід у вигляді застави, який "не є непомірним для пані Тимошенко":

"Її особисті заощадження становлять 15 млн. Заощадження чоловіка станом на 2024 рік - 28 млн. Є відомості по позичення 4 млн доларів США своїй доньці".

Тому сторона обвинувачення просить про 50 млн грн застави для Тимошенко.

Також обвинувачення просить покласти на неї низку інших процесуальних обов'язків, зокрема не виїжджати за межі Києва та Київської області, повідомляти про зміну місця проживання та роботи, утримуватися від спілкування із низкою осіб.

"Застосування менш суворих заходів - особисте зобов'язання та порука - є недоцільним та не гарантуватиме належної процесуальної поведінки", - сказав прокурор.

Заява Тимошенко

Тимошенко просить суд не обмежувати її можливості спілкуватися із народними депутатами, оскільки це "унеможливить роботу".

Також вона просить не застосовувати запобіжний захід та обіцяє приходити на всі судові засідання. Парламентарка просить не обмежувати її пересування.

Частина записів НАБУ, каже Тимошенко, скомпільовані та частково сфальшовані.

"Прошу вас зрозуміти, що тут немає події злочину. Не обирати запобіжний захід, або дати мені можливість під особисті зобов'язання, я їх жодного разу не порушу. Також беру зобов'язання, що я крім як на парламентську тему з жодним депутатом не спілкуватимуся", - сказала лідерка "Батьківщини".

Що вирішив суд?

Слідчий суддя обрав запобіжний захід у вигляді застави 33,3 млн грн.

Також на Тимошенко поклали низку процесуальних обов'язків.

Підозра Юлії Тимошенко

Нагадаємо, пізно ввечері, 14 січня, у НАБУ заявили про викриття керівника однієї з фракцій Верховної Ради України на пропозиції дати хабар низці нардепів, що не належать до його фракції, за голосування конкретних законопроєктів.

Як повідомили джерела Цензор.НЕТ, НАБУ та САП проводять обшуки в офісі партії "Батьківщина". Обшуки відбуваються в офісі партії "Батьківщина" на Турівській в Києві.

Згодом ЗМІ заявили, що НАБУ та САП викрили Юлію Тимошенко на підкупі нардепів у Раді.

НАБУ підтвердило, що повідомило нардепці про підозру.

Спеціалізована антикорупційна прокуратура проситиме про запобіжний захід для Тимошенко у вигляді застави в 50 мільйонів гривень та певних обов'язків.

