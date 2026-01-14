Відкидаю всі звинувачення. Обшук - грандіозний піар-хід: 30 озброєних чоловіків захопили будівлю, забрали мої заощадження, - Тимошенко

Щойно у партійному офісі "Батьківщини" завершилися невідкладні слідчі дії НАБУ, що тривали всю ніч.

Про це повідомила у фейсбуку лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

Реакція Тимошенко

Втім, вона запевнила, що слідчі дії начебто були незаконними.

"Невідкладні слідчі дії", що до права та закону не мають жодного стосунку. Понад тридцять озброєних до зубів чоловіків без предʼявлення будь-яких документів фактично захопили будівлю та взяли у заручники співробітників. Востаннє таким чином до нас вривалися штурмовики Януковича під час Революції Гідності. Але тоді вони хоч прикривали своє вторгнення якимось папірцем з ручного Печерського суду…Зараз же не було й цього", - переконує вона.

За словами Тимошенко, були лише гучні публічні заяви в інтернеті без будь-яких доказів.

"Обшук - грандіозний піар-хід. Не знайшли нічого, а тому просто забрали мої робочі телефони, парламентські документи та особисті заощадження, інформація про які повністю відображена в офіційній декларації. Я категорично відкидаю всі абсурдні звинувачення. Схоже, вибори набагато ближче, ніж здавалося. І хтось вирішив почати зачистку конкурентів", - йдеться у повідомленні.

"Це не перше політичне замовлення проти мене. Переслідування і терор - мої будні впродовж багатьох років. Я вже давно нічого не боюся, бо знаю, що чесна перед собою, перед людьми й Україною. Мене нікому не зламати й не зупинити. І цього разу ми знову доведемо правду", - резюмує вона.

Що передувало?

Нагадаємо, пізно ввечері, 14 січня, у НАБУ заявили про викриття керівника однієї з фракцій Верховної Ради України на пропозиції дати хабар низці нардепів, що не належать до його фракції, за голосування конкретних законопроєктів.

Як повідомили джерела Цензор.НЕТ, НАБУ та САП проводять обшуки в офісі партії "Батьківщина". Обшуки відбуваються в офісі партії "Батьківщина" на Турівській в Києві.

Згодом ЗМІ заявили, що НАБУ та САП викрили Юлію Тимошенко на підкупі нардепів у Раді.

Хабарі за голосування у Раді

29 грудня НАБУ та САП повідомили про підозру п'ятьом нардепам "Слуги народу", як брали хабарі за "потрібне" голосування.

За даними ЦПК, підозри отримали: Юрій Кісєль, Євген Пивоваров, Ігор Негулевський, Ольга Савченко та Михайло Лаба.

Раніше ЗМІ повідомляли, що "слугам народу" видавали конверти з грошима в офісі, де НАБУ встановило прослушку.

30 грудня 2025 року обрали запобіжний захід "слузі народу" Кісєлю.

31 грудня 2025 року Євгену Пивоварову також обрали запобіжний, проте, що саме суд вирішив застосувати до "слуги народу" — невідомо.

1 січня 2026 року ВАКС розглянув питання про обрання запобіжного заходу підозрюваній народній депутатці від "Слуги народу" Ользі Савченко.

За даними "Схем", за Савченко та Пивоварова внесли загалом майже 36,7 мільйона гривень застави.

