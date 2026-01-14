УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Застосунок для Android Застосунок для iOS RSS
13533 відвідувача онлайн
Новини Підозра Тимошенко
14 563 130

Відкидаю всі звинувачення. Обшук - грандіозний піар-хід: 30 озброєних чоловіків захопили будівлю, забрали мої заощадження, - Тимошенко

голова партії "Батьківщина" Юлія Тимошенко

Щойно у партійному офісі "Батьківщини" завершилися невідкладні слідчі дії НАБУ, що тривали всю ніч.

Про це повідомила у фейсбуку лідерка "Батьківщини" Юлія Тимошенко, інформує Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Реакція Тимошенко

Втім, вона запевнила, що слідчі дії начебто були незаконними.

"Невідкладні слідчі дії", що до права та закону не мають жодного стосунку. Понад тридцять озброєних до зубів чоловіків без предʼявлення будь-яких документів фактично захопили будівлю та взяли у заручники співробітників. Востаннє таким чином до нас вривалися штурмовики Януковича під час Революції Гідності. Але тоді вони хоч прикривали своє вторгнення якимось папірцем з ручного Печерського суду…Зараз же не було й цього", - переконує вона.

За словами Тимошенко, були лише гучні публічні заяви в інтернеті без будь-яких доказів.

"Обшук - грандіозний піар-хід. Не знайшли нічого, а тому просто забрали мої робочі телефони, парламентські документи та особисті заощадження, інформація про які повністю відображена в офіційній декларації. Я категорично відкидаю всі абсурдні звинувачення. Схоже, вибори набагато ближче, ніж здавалося. І хтось вирішив почати зачистку конкурентів", - йдеться у повідомленні.

"Це не перше політичне замовлення проти мене. Переслідування і терор - мої будні впродовж багатьох років. Я вже давно нічого не боюся, бо знаю, що чесна перед собою, перед людьми й Україною. Мене нікому не зламати й не зупинити. І цього разу ми знову доведемо правду", - резюмує вона.

Що передувало?

  • Нагадаємо, пізно ввечері, 14 січня, у НАБУ заявили про викриття керівника однієї з фракцій Верховної Ради України на пропозиції дати хабар низці нардепів, що не належать до його фракції, за голосування конкретних законопроєктів.
  • Як повідомили джерела Цензор.НЕТ, НАБУ та САП проводять обшуки в офісі партії "Батьківщина". Обшуки відбуваються в офісі партії "Батьківщина" на Турівській в Києві.
  • Згодом ЗМІ заявили, що НАБУ та САП викрили Юлію Тимошенко на підкупі нардепів у Раді.

Хабарі за голосування у Раді

  • 29 грудня НАБУ та САП повідомили про підозру п'ятьом нардепам "Слуги народу", як брали хабарі за "потрібне" голосування.
  • За даними ЦПК, підозри отримали: Юрій Кісєль, Євген Пивоваров, Ігор Негулевський, Ольга Савченко та Михайло Лаба.
  • Раніше ЗМІ повідомляли, що "слугам народу" видавали конверти з грошима в офісі, де НАБУ встановило прослушку.
  • 30 грудня 2025 року обрали запобіжний захід "слузі народу" Кісєлю.
  • 31 грудня 2025 року Євгену Пивоварову також обрали запобіжний, проте, що саме суд вирішив застосувати до "слуги народу" — невідомо.
  • 1 січня 2026 року ВАКС розглянув питання про обрання запобіжного заходу підозрюваній народній депутатці від "Слуги народу" Ользі Савченко.
  • За даними "Схем", за Савченко та Пивоварова внесли загалом майже 36,7 мільйона гривень застави.

Тимошенко скрін

Автор: 

НАБУ (5694) Тимошенко Юлія (4713) Батьківщина (584)
Поділитися:
Підсумувати:
Топ коментарі
+57
Пенсию хоть не забрали за Декабрь? Вязание, кроссворды на месте?
показати весь коментар
14.01.2026 10:00 Відповісти
+35
ні - тільки особисті заощадження які випадково зберігалися в партійному офісі
показати весь коментар
14.01.2026 10:10 Відповісти
+26
Головне щоб інвалідний візок не забрали.
А то як Далі?!?!
показати весь коментар
14.01.2026 10:21 Відповісти
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Сторінка 2 з 2
потрібно провести закон про лобіювання як в США. бабки заніс от тобі і проголосували, що потрібно, і законно і налоги заплатив.
показати весь коментар
14.01.2026 11:40 Відповісти
показати весь коментар
14.01.2026 12:04 Відповісти
Баба юля нікому не конкурент,вона непотопляєма.
показати весь коментар
14.01.2026 12:17 Відповісти
як шмат лайна
показати весь коментар
14.01.2026 14:20 Відповісти
Ну і нахабна тварина! Сподіваюсь на цей раз завершиться тривалим ув'язненням, але ж бруду на детективів і прокурорів виллє гори
показати весь коментар
14.01.2026 12:19 Відповісти
це все тому, що в Качанівці недосиділа. та і не за всі свої злочина ще відсиділа.
показати весь коментар
14.01.2026 14:24 Відповісти
****** і Лазаренко сміються з своєї тьотки, що чудить стільки років у ВРУ стефанчуків-корнієнка за гроші Українців!!!
показати весь коментар
14.01.2026 12:33 Відповісти
Ми уважно читаємо книги Дмитра Чобота , картинки пропускаєм , в суть внікаєм.
«Монолітне болото, або ЗАТ БЮТ» (2006),
«Фарисеї, або Неоголошена війна Україні» (2006),
"Макуха. Штрихи до політичного портрету БлокуЮлії Тимошенко"2008).
Дмитро Чобіт.
показати весь коментар
14.01.2026 12:44 Відповісти
так, він ще тоді писав, і на кожному кроці говорив, але нажаль ніхто не чув, він ще про Мертвечука написав, книжку, але що зробиш, як і нас люди вірять телевізору.
показати весь коментар
14.01.2026 14:30 Відповісти
На Порошенко санкции, на Тимошенко пидозру. Их избиратели могут взаимно позлорадствовать тыкая в них и друг в друга пальцем. Но витоге на троне снова окажется Зе. Опять развели народ, как котят.😎
показати весь коментар
14.01.2026 12:49 Відповісти
В НАБУ не існє "чукчєй читатєлєй" -- вони виключно "чукчі пісатєлі" ... Тобто вони елементарно рахувать не вміют , якщо не розуміють , що скуповувати ситуативне голосування (а не голоси) фракція з 24-22 мандатів фізично не має жодного сенсу !!!
показати весь коментар
14.01.2026 13:00 Відповісти
ну не скажи, фракція прислуг, на межі і дуже часто голосування купувалось, в т.ч. у тімашонки, вона собі зробила групу, щоб більше заробляти або саботувати. Але цікаво, а хто це фінансує, при її жадібності, я н едумаю, що вОна з власної кишені, я думаю тут є третя зацікавлена сторона.
показати весь коментар
14.01.2026 17:43 Відповісти
Невиноватая , я , Они сами мне бабки предложили.
показати весь коментар
14.01.2026 12:55 Відповісти
А мені подобається, посадіть цю курву на років 30 з конфіскацією майна.
показати весь коментар
14.01.2026 12:56 Відповісти
Я уж было подумал, что вы неплохо соображаете...
показати весь коментар
14.01.2026 14:32 Відповісти
Бідна ненька Україна.
Читаю і дивуюсь. Бог з ним не юристи.
Та хоч у когось мізки повинні бути.
Ніхто не задумався, насправді
юридично доведеного факту підкупу немає.
Раз знали про змову потрібно зловити на гарячому.
Запис може тільки підтвердити,
що репетировали аматорську п'есу.
Можу з ким завгодно закластися,
на пляшку бренді Гурджі проти дохлого таргана,
що справа лопне як мильна бульбашка.
Якщо обере адвокатом не Власенко.

P.S. Чесно признаюсь був модератором нік S_1.
Пояснював тоді всим: я не поганий, а дуже поганий.
Та справа не в мені.
показати весь коментар
14.01.2026 12:59 Відповісти
Ще один багаторічний паразит на тілі української нації рознився. Фу!
показати весь коментар
14.01.2026 13:12 Відповісти
Якщо уже добрались до "юность комсомольская моя.." - то це хороший знак. Може, дійсно, почнуть цих вічних крадіїв трясти трохи..
показати весь коментар
14.01.2026 13:20 Відповісти
показати весь коментар
14.01.2026 13:53 Відповісти
..
показати весь коментар
14.01.2026 13:54 Відповісти
Мені Аднакава чи буду,я жить в Україні чи ні Аднаківясінька мені.А чи згадають, чи забудуть.А як без мене красти будуть,то не Аднакава мені.
показати весь коментар
14.01.2026 14:01 Відповісти
Строк з конфіскацією, обов'язково!!!
показати весь коментар
14.01.2026 14:10 Відповісти
Людина колядує в чому проблеми, кожен день, що я зроблю, вони несуть і несуть.
показати весь коментар
14.01.2026 15:03 Відповісти
Яка сумна новина
показати весь коментар
14.01.2026 15:04 Відповісти
жюляяя!!! жюляяяя!!! жюляяя!!! давай швиденько в інвалідний візок і придурюйся на другу групу інвалідності бо хтозна як карта ляже загреміш под панфари в качановку і киздець ..любі моі хі-хі.. і швиденько потрібно шукати нову дядю надю савченко якщо сердешна партія до виборів ще буде існувати . пашка лазаренко в штатах і за тебе матню тягав 10 років в буцигарні а ти хоч би раз передачку послала як тобі не соромно жюля . яка ти невдячна
показати весь коментар
14.01.2026 15:39 Відповісти
Сторінка 2 з 2
 
 