Отвергаю все обвинения. Обыск - грандиозный пиар-ход: 30 вооруженных мужчин захватили здание, забрали мои сбережения, - Тимошенко
Только что в партийном офисе "Батькивщины" завершились неотложные следственные действия НАБУ, которые продолжались всю ночь.
Об этом сообщила в Facebook лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, информирует Цензор.НЕТ.
Реакция Тимошенко
Впрочем, она заверила, что следственные действия якобы были незаконными.
"Неотложные следственные действия", которые к праву и закону не имеют никакого отношения. Более тридцати вооруженных до зубов мужчин без предъявления каких-либо документов фактически захватили здание и взяли в заложники сотрудников. Последний раз таким образом к нам врывались штурмовики Януковича во время Революции Достоинства. Но тогда они хоть прикрывали свое вторжение какой-то бумажкой из ручного Печерского суда... Сейчас же не было и этого", - убеждает она.
По словам Тимошенко, были только громкие публичные заявления в интернете без каких-либо доказательств.
"Обыск - грандиозный пиар-ход. Ничего не нашли, поэтому просто забрали мои рабочие телефоны, парламентские документы и личные сбережения, информация о которых полностью отражена в официальной декларации. Я категорически отвергаю все абсурдные обвинения. Похоже, выборы гораздо ближе, чем казалось. И кто-то решил начать зачистку конкурентов", - говорится в сообщении.
"Это не первый политический заказ против меня. Преследования и террор - мои будни на протяжении многих лет. Я уже давно ничего не боюсь, потому что знаю, что честна перед собой, перед людьми и Украиной. Меня никому не сломать и не остановить. И на этот раз мы снова докажем правду", - резюмирует она.
Что предшествовало?
- Напомним, поздно вечером, 14 января, в НАБУ заявили о разоблачении руководителя одной из фракций Верховной Рады Украины на предложении дать взятку ряду нардепов, не принадлежащих к его фракции, за голосование за конкретные законопроекты.
- Как сообщили источники Цензор.НЕТ, НАБУ и САП проводят обыски в офисе партии "Батькивщина". Обыски проходят в офисе партии "Батькивщина" на Туровской в Киеве.
- Впоследствии СМИ заявили, что НАБУ и САП разоблачили Юлию Тимошенко в подкупе нардепов в Раде.
Взятки за голосование в Раде
- 29 декабря НАБУ и САП сообщили о подозрении пяти нардепам "Слуги народа", которые брали взятки за "нужное" голосование.
- По данным ЦПК, подозрения получили: Юрий Кисель, Евгений Пивоваров, Игорь Негулевский, Ольга Савченко и Михаил Лаба.
- Ранее СМИ сообщали, что "слугам народа" выдавали конверты с деньгами в офисе, где НАБУ установило прослушку.
- 30 декабря 2025 года избрали меру пресечения "слуге народа" Киселю.
- 31 декабря 2025 года Евгению Пивоварову также избрали меру пресечения, однако, что именно суд решил применить к "слуге народа" — неизвестно.
- 1 января 2026 года ВАКС рассмотрел вопрос об избрании меры пресечения подозреваемой народной депутату от "Слуги народа" Ольге Савченко.
- По данным "Схем", за Савченко и Пивоварова внесли в общей сложности почти 36,7 миллиона гривен залога.
Відповідь Коломойського про цілі:
Коломойський: «Дякую. Але ми, поки наших цілей не доб'ємося, ми ж не заспокоїмося». Тимошенко: «Ні, ну це однозначно!»
Наприкінці весни та на початку літа 2009 року країна активно обговорювала можливе об'єднання двох найбільших парламентських сил.
Мета: Внесення змін до Конституції, щоб обирати президента в парламенті (це фактично гарантувало б Януковичу посаду президента, а Тимошенко - крісло прем'єра з розширеними повноваженнями).
Результат: 7 червня 2009 року Віктор Янукович неочікувано вийшов з переговорів, заявивши, що президент має обиратися всенародно. Тимошенко у вечірньому телезверненні заявила: «Пропало все!» (цей момент став відомим через технічну помилку, коли її слова в ефірі почули глядачі).
2. «Межигірський архів» та угода на 20 років
Після втечі Януковича у 2014 році в його резиденції «Межигір'я» було знайдено документи, які журналісти (зокрема Сергій Лещенко) назвали проектом таємного договору між ним і Тимошенко.
Суть угоди: Повний розподіл влади в Україні до 2029 року.
Деталі:
Почергове перебування на посадах президента і прем'єр-міністра (по два терміни для кожного).
Спільна участь у виборах єдиним списком.
Розподіл посад у Кабінеті Міністрів, обласних та районних адміністраціях за квотами (приблизно 50/50).
У документах навіть фігурував поділ населення: зазначалося, під чий контроль відходить скільки «мільйонів душ» (населення областей).
