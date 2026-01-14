Отвергаю все обвинения. Обыск - грандиозный пиар-ход: 30 вооруженных мужчин захватили здание, забрали мои сбережения, - Тимошенко

Только что в партийном офисе "Батькивщины" завершились неотложные следственные действия НАБУ, которые продолжались всю ночь.

Об этом сообщила в Facebook лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, информирует Цензор.НЕТ.

Подробнее читайте в нашем Telegram-канале

Реакция Тимошенко

Впрочем, она заверила, что следственные действия якобы были незаконными.

"Неотложные следственные действия", которые к праву и закону не имеют никакого отношения. Более тридцати вооруженных до зубов мужчин без предъявления каких-либо документов фактически захватили здание и взяли в заложники сотрудников. Последний раз таким образом к нам врывались штурмовики Януковича во время Революции Достоинства. Но тогда они хоть прикрывали свое вторжение какой-то бумажкой из ручного Печерского суда... Сейчас же не было и этого", - убеждает она.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Тимошенко утром сообщили о подозрении, - СМИ

По словам Тимошенко, были только громкие публичные заявления в интернете без каких-либо доказательств.

"Обыск - грандиозный пиар-ход. Ничего не нашли, поэтому просто забрали мои рабочие телефоны, парламентские документы и личные сбережения, информация о которых полностью отражена в официальной декларации. Я категорически отвергаю все абсурдные обвинения. Похоже, выборы гораздо ближе, чем казалось. И кто-то решил начать зачистку конкурентов", - говорится в сообщении.

"Это не первый политический заказ против меня. Преследования и террор - мои будни на протяжении многих лет. Я уже давно ничего не боюсь, потому что знаю, что честна перед собой, перед людьми и Украиной. Меня никому не сломать и не остановить. И на этот раз мы снова докажем правду", - резюмирует она.

Что предшествовало?

Напомним, поздно вечером, 14 января, в НАБУ заявили о разоблачении руководителя одной из фракций Верховной Рады Украины на предложении дать взятку ряду нардепов, не принадлежащих к его фракции, за голосование за конкретные законопроекты.

Как сообщили источники Цензор.НЕТ, НАБУ и САП проводят обыски в офисе партии "Батькивщина". Обыски проходят в офисе партии "Батькивщина" на Туровской в Киеве.

Впоследствии СМИ заявили, что НАБУ и САП разоблачили Юлию Тимошенко в подкупе нардепов в Раде.

Читайте также: НАБУ провело обыски у водителя экс-главы ОП Ермака, изъяты телефоны и другие электронные носители, - СМИ

Взятки за голосование в Раде

29 декабря НАБУ и САП сообщили о подозрении пяти нардепам "Слуги народа", которые брали взятки за "нужное" голосование.

По данным ЦПК, подозрения получили: Юрий Кисель, Евгений Пивоваров, Игорь Негулевский, Ольга Савченко и Михаил Лаба.

Ранее СМИ сообщали, что "слугам народа" выдавали конверты с деньгами в офисе, где НАБУ установило прослушку.

30 декабря 2025 года избрали меру пресечения "слуге народа" Киселю.

31 декабря 2025 года Евгению Пивоварову также избрали меру пресечения, однако, что именно суд решил применить к "слуге народа" — неизвестно.

1 января 2026 года ВАКС рассмотрел вопрос об избрании меры пресечения подозреваемой народной депутату от "Слуги народа" Ольге Савченко.

По данным "Схем", за Савченко и Пивоварова внесли в общей сложности почти 36,7 миллиона гривен залога.

Читайте: ЦПК попросил НАБУ проверить экс-руководителя БЭБ Кутергу после расследования СМИ о имуществе его семьи