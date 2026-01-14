РУС
Отвергаю все обвинения. Обыск - грандиозный пиар-ход: 30 вооруженных мужчин захватили здание, забрали мои сбережения, - Тимошенко

председатель партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко

Только что в партийном офисе "Батькивщины" завершились неотложные следственные действия НАБУ, которые продолжались всю ночь.

Об этом сообщила в Facebook лидер "Батькивщины" Юлия Тимошенко, информирует Цензор.НЕТ.

Реакция Тимошенко

Впрочем, она заверила, что следственные действия якобы были незаконными.

"Неотложные следственные действия", которые к праву и закону не имеют никакого отношения. Более тридцати вооруженных до зубов мужчин без предъявления каких-либо документов фактически захватили здание и взяли в заложники сотрудников. Последний раз таким образом к нам врывались штурмовики Януковича во время Революции Достоинства. Но тогда они хоть прикрывали свое вторжение какой-то бумажкой из ручного Печерского суда... Сейчас же не было и этого", - убеждает она.

По словам Тимошенко, были только громкие публичные заявления в интернете без каких-либо доказательств.

"Обыск - грандиозный пиар-ход. Ничего не нашли, поэтому просто забрали мои рабочие телефоны, парламентские документы и личные сбережения, информация о которых полностью отражена в официальной декларации. Я категорически отвергаю все абсурдные обвинения. Похоже, выборы гораздо ближе, чем казалось. И кто-то решил начать зачистку конкурентов", - говорится в сообщении.

"Это не первый политический заказ против меня. Преследования и террор - мои будни на протяжении многих лет. Я уже давно ничего не боюсь, потому что знаю, что честна перед собой, перед людьми и Украиной. Меня никому не сломать и не остановить. И на этот раз мы снова докажем правду", - резюмирует она.

Что предшествовало?

  • Напомним, поздно вечером, 14 января, в НАБУ заявили о разоблачении руководителя одной из фракций Верховной Рады Украины на предложении дать взятку ряду нардепов, не принадлежащих к его фракции, за голосование за конкретные законопроекты.
  • Как сообщили источники Цензор.НЕТ, НАБУ и САП проводят обыски в офисе партии "Батькивщина". Обыски проходят в офисе партии "Батькивщина" на Туровской в Киеве.
  • Впоследствии СМИ заявили, что НАБУ и САП разоблачили Юлию Тимошенко в подкупе нардепов в Раде.

Взятки за голосование в Раде

  • 29 декабря НАБУ и САП сообщили о подозрении пяти нардепам "Слуги народа", которые брали взятки за "нужное" голосование.
  • По данным ЦПК, подозрения получили: Юрий Кисель, Евгений Пивоваров, Игорь Негулевский, Ольга Савченко и Михаил Лаба.
  • Ранее СМИ сообщали, что "слугам народа" выдавали конверты с деньгами в офисе, где НАБУ установило прослушку.
  • 30 декабря 2025 года избрали меру пресечения "слуге народа" Киселю.
  • 31 декабря 2025 года Евгению Пивоварову также избрали меру пресечения, однако, что именно суд решил применить к "слуге народа" — неизвестно.
  • 1 января 2026 года ВАКС рассмотрел вопрос об избрании меры пресечения подозреваемой народной депутату от "Слуги народа" Ольге Савченко.
  • По данным "Схем", за Савченко и Пивоварова внесли в общей сложности почти 36,7 миллиона гривен залога.

Пенсию хоть не забрали за Декабрь? Вязание, кроссворды на месте?
ні - тільки особисті заощадження які випадково зберігалися в партійному офісі
Ця підстаркувата, ботоксна істота давно має відбувати покарання. Ще в 90ті вона була одним з лідерів відомого ОЗУ, яке працювало у зв'язці з московськими бандитами.
А хто здогадається що Юля тримає свої заощадження в партійному офісі?
Крадії точно не здогадались би.
14.01.2026 10:13 Ответить
Всє што нажита нєпасільним трудом, всє прапала! Трі магнітафона, трі партсігара, трі камєри, імпартниє! Што ж ви дєлаєтє, зєльониє нєлюді!
14.01.2026 10:59 Ответить
Головне щоб інвалідний візок не забрали.
А то як Далі?!?!
14.01.2026 10:21 Ответить
да, для другої ходки на Качанівку якраз знадобиться.

"твой дом - тюрма", жЮля !

.
14.01.2026 10:31 Ответить
помста НАБУ за продаж бабою жЮлею голосів при голосуванні за Малюка.

чудні діла твої, Господи !

.
14.01.2026 10:29 Ответить
Bicko
Депутат - пенс не може отримувати пенсію. Лише з.п.
14.01.2026 10:41 Ответить
... усьо прапало ,забрали все...
14.01.2026 10:00 Ответить
Та ні, лише залишки "чорної каси".
14.01.2026 10:02 Ответить
...КИШШШ-БЕК
14.01.2026 10:04 Ответить
коля котлєта поділиться досвідом, як повернути "кишенькові кошти" ...
14.01.2026 10:11 Ответить
черговий бек-офіс закрився?
скільки там лярдів налом знайшли - хто в курсах?
14.01.2026 10:00 Ответить
🤣🤣та не лями шукали ж...Треба було голосувати Жульці правильно...
14.01.2026 10:17 Ответить
голосувала для влади правильно - особливо вчорашній день показав злиття голосів фракції Юлі із Зе і ОПЗЖ за відставку Малюка...
14.01.2026 10:20 Ответить
А от за шмигла та Федорова не проголосувала..і тепер лідор без міністрів і дуже сердитий🤣🤣🤣
14.01.2026 10:22 Ответить
всі на бабу жЮлю сердиті !

і люди теж - забембала її продажність !

.
14.01.2026 10:36 Ответить
мабудь, мріяла про крісло прем'єра ... адже дуже досвідчена...
14.01.2026 10:47 Ответить
Вона голосувала "правильно". Влітку разом із зеленими голосувала за знищення НАБУ.
14.01.2026 10:36 Ответить
І шо те набу дало ?? Міндіча?? Так народ до цих пір не знає всих фігурантів...
14.01.2026 10:38 Ответить
А ggh jggh - це інший нік Івана Суліми?
14.01.2026 11:32 Ответить
Слідак з тебе нівпізду🤣🤣
14.01.2026 11:33 Ответить
Цікаво, це яка вже , за її політичну та бізнесову діятельность, частина марлезонського балету?
14.01.2026 10:46 Ответить
Пропало всьо...
14.01.2026 10:01 Ответить
Все нажите непосильною працею пішло з 30 - ма чоловіками - Тимошенко
14.01.2026 10:02 Ответить
Юля! Юля! В Качанівку на візку! Zаїbала брехуха всесвітня!
14.01.2026 10:02 Ответить
Гвалт!! Бабу Жюлю пограбували,гопники зелені !!))
14.01.2026 10:02 Ответить
"Это как его, волюнтаризм!"
14.01.2026 10:20 Ответить
Главное, чтобы коляску не забрали и туфли на каблуках.
14.01.2026 10:03 Ответить
баба Юля пійшла б на пенсію, та й годі. Але ж ні рука сама у кішеню потягнулася
14.01.2026 10:03 Ответить
Мені це чомусь нагадує:-"...нє вінаватая я,он сам прішьол..."(с)
14.01.2026 10:03 Ответить
Або - вони самі прийшли і силоміць забрали гроші.
14.01.2026 11:37 Ответить
"Востаннє таким чином до нас вривалися штурмовики Януковича" - тоді було трохи інакше, зараз вже народ радісно приймає багато з того самого, проти чого тоді був)
14.01.2026 10:03 Ответить
жЮля !
жЮля !
... назад !
в тюрму !
Арсеній Яценюк

показать весь комментарий
14.01.2026 10:39 Ответить
Тут важлива не особистість, а загальна атмосфера. По якій видно, а чи не хочеться часом народним масам своєї затишної маленької росії)
14.01.2026 11:03 Ответить
пів вареника забрали чи залишили? гнида с косою!
показать весь комментарий
14.01.2026 10:13 Ответить
Думаю це буде для народу чергове кіно як і з міндечем .На вихлопі буде пшик 100%..Хіба шо Жулька тепер буде голосувати як комусь потрібно
14.01.2026 10:05 Ответить
А зараз вона типу полум'яна опозиціонерка?
ТЮ лежить під ЗЄ плотно і вже давно.
14.01.2026 10:33 Ответить
Ну з шмигалем то прокинула зелю
14.01.2026 10:35 Ответить
Пенсіонерку пограбували😱🤣
показать весь комментарий
14.01.2026 10:07 Ответить
Йде війна між чистим ев....м та полукровкою.
14.01.2026 10:08 Ответить
14.01.2026 10:08 Ответить
У хитродупій газовой принцеси підгорає. Останні заощадженнчюя вилучили. За шо ж жити буде нещасна.
14.01.2026 10:09 Ответить
Який жах, всі заощадження забрали. Надіюсь що хоч «пів вареника» залишили
14.01.2026 10:09 Ответить
Ця підстаркувата, ботоксна істота давно має відбувати покарання. Ще в 90ті вона була одним з лідерів відомого ОЗУ, яке працювало у зв'язці з московськими бандитами.
14.01.2026 10:10 Ответить
Візок не забрали ?
14.01.2026 10:10 Ответить
Мабудь вже "розконсервовує" інвалідний візок...
14.01.2026 10:10 Ответить
Забрали всі заощадження, лабутени, інвалідний візок - це ГЕНАЦИД!
14.01.2026 10:11 Ответить
суму давай
14.01.2026 10:12 Ответить
Скільки часу у політиці, стільки часу всі на ней наговорюють, і все що має нажито непосильним трудом на благо своєї кишені. Одне їй пощастило, якщо зараз посадять, то буде вже носити заслуженої звання рецідівіста. Хоча це скоріше гра зелених, довести що не потрібно рипатись
14.01.2026 10:12 Ответить
Може партачки набивати))
14.01.2026 10:18 Ответить
14.01.2026 10:13 Ответить
14.01.2026 10:20 Ответить
...саме їй ющ мусить завдячувати, що його обрали саме завдяки її палким промовам з Майдану... і вона казала, що згодна білизну прати для юща...і що було далі? любі друзі і войнушка з ющом...і невищначенність халепа доя країни, яка закінчується вторим пришестям янук

чи вона, така вся в білому, не знала хто чим дихає і на яких потоках сидить в тому оточенні юща?
непересчити її "соратників",яких вона підняла, а ті її кинули... то що це?

Правий був Степан Хмара, світла йому пам'ять і ріспект, що її методи і відсутність моральних засад при виборі попутчиків, ще ганьба. До речи, саме її креатура очільника держ.адміністрації фактично капітулювала перед гіркіним на донбасі...

Чисто по людські можна поспівчувати цій, вже в почтенному віці жінці, непроста в неї судьба і мужності їй не позичати...але але але дякувати їй нема за що, уви
14.01.2026 11:06 Ответить
Шеф, усьо пропало!
14.01.2026 11:40 Ответить
Трамп забрал Мадуру, Зеленский Юльку. С кем теперь путену дружить?
14.01.2026 10:15 Ответить
набу сап, на підстановці у зе!поца?
то, зе!гніда від міндіча красиво здихався....
14.01.2026 10:18 Ответить
Перефразовуючи: "Ну, що? Допомогли тобі зелені?"
14.01.2026 10:16 Ответить
Сулима-твій вихід .
14.01.2026 10:16 Ответить
14.01.2026 10:17 Ответить
Все, що нажито...
14.01.2026 10:18 Ответить
14.01.2026 10:21 Ответить
..."Схоже, вибори набагато ближче, ніж здавалося. І хтось вирішив почати зачистку конкурентів" Цей нафталін думає що вона ще на щось спроможна? Що вона може стати президентом?
14.01.2026 10:21 Ответить
"Порошенко був поганий. Поганий був Порошенко!"
14.01.2026 10:21 Ответить
Юлі подобаються озброєні чоловіки
14.01.2026 10:21 Ответить
14.01.2026 10:21 Ответить
мати української корупції, яке ти потвора маєш відношення до Революції Гідності?
14.01.2026 10:23 Ответить
Щоб вивезти особисті заощадження Тімошенчихи треба 5-6 фур з причепами. Тож,хай не ниє!
14.01.2026 10:23 Ответить
14.01.2026 10:26 Ответить
14.01.2026 10:33 Ответить
"- дєньгі, дєньгі там! под половицей лєжат!
- старуху, старуху дєржітє!" (жєнтєльмєнка удачі)
14.01.2026 10:28 Ответить
«Помните, Воробьянинов, наступает последний акт комедии "Сокровище моей тещи". Приближается финита-ля- комедия, Воробьянинов! Не дышите, мой старый друг!».
14.01.2026 10:41 Ответить
заробить "другу ходку" ? )) так це їй буде тільки на руку! буде балатуватись в президенти, причому з гарними видами на перемогу )))
14.01.2026 10:48 Ответить
"Все, что нажито честным трудом"
14.01.2026 10:34 Ответить
Тимошенко: «Я хочу подякувати у твій день народження за все. І за те, що ти можеш бути справжнім другом і справжнім партнером у всіх найважливіших справах». Бажаю тобі спокою, щоб тебе залишили в спокої, щоб ти міг спокійно жити, працювати і насолоджуватися взагалі всім цим. Щоб усе найгірше залишилося позаду в новому році».
Відповідь Коломойського про цілі:
Коломойський: «Дякую. Але ми, поки наших цілей не доб'ємося, ми ж не заспокоїмося». Тимошенко: «Ні, ну це однозначно!»
14.01.2026 10:36 Ответить
он як. а невже ти така дурна, щоб тримати вдома "власні заощадження" (читай намиті корупційними оборудками кошти українських та закордонних платників податків). не хочеш розказати про свої "заощадження" на Британських Віргінських островах, острові Мен та інших офшорах, про які писали ще у кінці 90-х та на початку 00-х років в газеті"Україна молода"? )
14.01.2026 10:37 Ответить
Знав хлопця. Працював у неї кур'єром свого часу: носив чумайдани з грошима, в різні міністерства
14.01.2026 10:38 Ответить
Так заніс би один собі додому! Ото телепко!
14.01.2026 11:38 Ответить
рецедивістка
14.01.2026 10:38 Ответить
Невже тепер зубожіння)
14.01.2026 10:39 Ответить
. Переговори 2009 року (Широка коаліція)
Наприкінці весни та на початку літа 2009 року країна активно обговорювала можливе об'єднання двох найбільших парламентських сил.
Мета: Внесення змін до Конституції, щоб обирати президента в парламенті (це фактично гарантувало б Януковичу посаду президента, а Тимошенко - крісло прем'єра з розширеними повноваженнями).
Результат: 7 червня 2009 року Віктор Янукович неочікувано вийшов з переговорів, заявивши, що президент має обиратися всенародно. Тимошенко у вечірньому телезверненні заявила: «Пропало все!» (цей момент став відомим через технічну помилку, коли її слова в ефірі почули глядачі).

2. «Межигірський архів» та угода на 20 років
Після втечі Януковича у 2014 році в його резиденції «Межигір'я» було знайдено документи, які журналісти (зокрема Сергій Лещенко) назвали проектом таємного договору між ним і Тимошенко.
Суть угоди: Повний розподіл влади в Україні до 2029 року.
Деталі:
Почергове перебування на посадах президента і прем'єр-міністра (по два терміни для кожного).
Спільна участь у виборах єдиним списком.
Розподіл посад у Кабінеті Міністрів, обласних та районних адміністраціях за квотами (приблизно 50/50).
У документах навіть фігурував поділ населення: зазначалося, під чий контроль відходить скільки «мільйонів душ» (населення областей).
14.01.2026 10:40 Ответить
Поміщики почали ділити души кріпаків, а вийшло - МАЙДАН!
14.01.2026 11:36 Ответить
Десь я вже чув про заощадження ))
14.01.2026 10:50 Ответить
Наколядувала!!!
14.01.2026 11:45 Ответить
Я зараз заплачу. 🤣
14.01.2026 10:50 Ответить
Залишилось тіко мобілізуватися, можно до одного підрозділу з єрмаком...Тігрюля, як так? Розумію тепер вислів -і на старуху буває проруха...
14.01.2026 10:56 Ответить
Смерть с косой, которая набрала кредитов и подсадила Украину на долги и лишила независимости, которая с путиным целовалась и обещала русский язык защищать и газовые контракты с РФ подписала, и сделала зависимость и от Западных кредитов и от российских ресурсов и на олигархов все имущество Украинского народа переписала проведя приватизацию бандитами имущества народа - уничтожителька Украины. Она заслуживает смертной кары!
14.01.2026 11:04 Ответить
Всі депутати 9-го скликання винні у геноциді українського народу, незалежно від партії.
Одні безпосередньо приймали участь, інші цьому не завадили.
14.01.2026 11:10 Ответить
У ході Юля на другу ходку напрацювала.
діставайте Сеню з нори, з його коронною фразою: "Юля, Юля.....
14.01.2026 11:10 Ответить
-Ну чому досі мовчить Яценюк??
14.01.2026 11:12 Ответить
..та усе нормально.. - то Зєля Найвеличнівшива та стрьомне НАБУ граються у велику паноптіклітику.. зе- та бют- жлоби аж бігом захавають ліворуціонерство та багатоход-овочку усих борцунів та борцух... у той чамий час коли подєльники дермаки-міндичі та прочі вересксучки й досі на волі і продовжують мародерити згвалтовану зеленськими зайдами-какаразніцами Україну...
14.01.2026 11:18 Ответить
Піздаболка. Тому вона за розформування НАБУ і топтала влітку.,
14.01.2026 11:31 Ответить
Ох же ти бідненька *****!
Десятиліттями ти, курва з косою, грабувала Україну, знищувала армію будучи Прим'єр-міністеркою, сиділа з чоловічком та Фірташем на газовій трубі, не платила комірне та податки, руцялася та т*ахалася з пуйлом у кремльові, а тепер - великомичениця!?
Тож здохни, зрадниця, хабарниця та гнида маскви!
14.01.2026 11:34 Ответить
потрібно провести закон про лобіювання як в США. бабки заніс от тобі і проголосували, що потрібно, і законно і налоги заплатив.
14.01.2026 11:40 Ответить
 
 