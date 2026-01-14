РУС
Тимошенко утром сообщили о подозрении, - СМИ

Юлии Тимошенко сообщили о подозрении: что известно?

Главе фракции "Батькивщина" Юлии Тимошенко сообщили о подозрении.

Об этом информирует журналист УП Михаил Ткач, передает Цензор.НЕТ.

Что известно

"Юлия Тимошенко утром получила подозрение от НАБУ и САП. Сообщают источники Украинской правды в политических кругах", - говорится в сообщении.

Что предшествовало?

  • Напомним, поздно вечером, 14 января, в НАБУ заявили о разоблачении руководителя одной из фракций Верховной Рады Украины на предложении дать взятку ряду нардепов, не принадлежащих к его фракции, за голосование за конкретные законопроекты.
  • Как сообщили источники Цензор.НЕТ, НАБУ и САП проводят обыски в офисе партии "Батькивщина". Обыски проходят в офисе партии "Батькивщина" на Туровской в Киеве.
  • Впоследствии СМИ заявили, что НАБУ и САП разоблачили Юлию Тимошенко в подкупе нардепов в Раде.

Взятки за голосование в Раде

  • 29 декабря НАБУ и САП сообщили о подозрении пяти нардепам "Слуги народа", которые брали взятки за "нужное" голосование.
  • По данным ЦПК, подозрения получили: Юрий Кисель, Евгений Пивоваров, Игорь Негулевский, Ольга Савченко и Михаил Лаба.
  • Ранее СМИ сообщали, что "слугам народа" выдавали конверты с деньгами в офисе, где НАБУ установило прослушку.
  • 30 декабря 2025 года избрали меру пресечения "слуге народа" Киселю.
  • 31 декабря 2025 года Евгению Пивоварову также избрали меру пресечения, однако, что именно суд решил применить к "слуге народа" — неизвестно.
  • 1 января 2026 года ВАКС рассмотрел вопрос об избрании меры пресечения подозреваемой народной депутату от "Слуги народа" Ольге Савченко.
  • По данным "Схем", за Савченко и Пивоварова внесли в общей сложности почти 36,7 миллиона гривен залога.

НАБУ (4814) Тимошенко Юлия (24594) подозрение (624)
Топ комментарии
+3
час вдягати лабутени та сідати в інвалідне крісло
14.01.2026 09:51 Ответить
14.01.2026 09:51 Ответить
+2
нарешті і Вана дачекалася
14.01.2026 09:50 Ответить
14.01.2026 09:50 Ответить
+1
Заваді каляску 😸.
14.01.2026 09:51 Ответить
14.01.2026 09:51 Ответить
нарешті і Вана дачекалася
14.01.2026 09:50 Ответить
14.01.2026 09:50 Ответить
що це НАБУ і САП з ЗЕ-слуг народу перемкнумися на ВАНУ
Невже вже всіх попідозрували
14.01.2026 09:55 Ответить
14.01.2026 09:55 Ответить
там абсолютно всі однакові - до кого дотягнулися того і ухватили
14.01.2026 10:06 Ответить
14.01.2026 10:06 Ответить
Нууу, не варто туди пхати ЄС і Голос, які все ж не голосують зі слугами і ригами.
14.01.2026 10:12 Ответить
14.01.2026 10:12 Ответить
Заваді каляску 😸.
14.01.2026 09:51 Ответить
14.01.2026 09:51 Ответить
час вдягати лабутени та сідати в інвалідне крісло
14.01.2026 09:51 Ответить
14.01.2026 09:51 Ответить
Юлі- волю!!!
14.01.2026 10:12 Ответить
14.01.2026 10:12 Ответить
так Вона ж на волі )
14.01.2026 10:12 Ответить
14.01.2026 10:12 Ответить
Набила вже другий купол?
14.01.2026 09:52 Ответить
14.01.2026 09:52 Ответить
Это коляска
14.01.2026 09:52 Ответить
14.01.2026 09:52 Ответить
Який жаль, а так все гарно йшло
14.01.2026 09:52 Ответить
14.01.2026 09:52 Ответить
Рецидивістка?
14.01.2026 09:53 Ответить
14.01.2026 09:53 Ответить
сподіваюсь вона свій візок ще не продала.
"Юля! Юля!"
14.01.2026 09:53 Ответить
14.01.2026 09:53 Ответить
Давно пора...тварина з бубліком.... Слава Україні !!!
14.01.2026 09:53 Ответить
14.01.2026 09:53 Ответить
Настав час розкуркулити бабу жулю - гроші в зельоних скінчилися
14.01.2026 09:54 Ответить
14.01.2026 09:54 Ответить
Така підкована тітка і так проколотися - старієм
14.01.2026 09:54 Ответить
14.01.2026 09:54 Ответить
втратила почуття самозбереженості - літа уже не ті...
14.01.2026 09:57 Ответить
14.01.2026 09:57 Ответить
Так - за цей час мало хто помолодів
14.01.2026 09:59 Ответить
14.01.2026 09:59 Ответить
пластична хірургія і підтяжка обличчя роблять із людей депутатів ВР корупціонерів ... Не вистачало на чергову операцію!
14.01.2026 10:04 Ответить
14.01.2026 10:04 Ответить
Та це ше й так, якби наприклад теоретично були вибори, то й голосувати нема за кого крім як за Володимира Олександровича і його молоду команду. Той під санкціями, та з підозрою, ті з посадами.
14.01.2026 09:55 Ответить
14.01.2026 09:55 Ответить
Все ж таки досвід дав збій.
14.01.2026 09:56 Ответить
14.01.2026 09:56 Ответить
14.01.2026 09:56 Ответить
14.01.2026 09:56 Ответить
Ожидаемо,наверно часто говорила что войну пора заканчивать и спасать то что осталось.А такой поворот не выгоден ЗЕ.
14.01.2026 09:57 Ответить
14.01.2026 09:57 Ответить
Проффесор теж посадив ВАНУ в тюрячку. Очікуємо що буде далі теж по сценарію.
14.01.2026 09:58 Ответить
14.01.2026 09:58 Ответить
14.01.2026 10:00 Ответить
14.01.2026 10:00 Ответить
От ***! Така гарна чесна та душевна людина- і на тобі! Хто б міг подумати.....
14.01.2026 10:03 Ответить
14.01.2026 10:03 Ответить
Це добре. А чому маючи докази, НАБУ не вручило підозри Єрмаку і Чебуреку?
14.01.2026 10:07 Ответить
14.01.2026 10:07 Ответить
У Пороха тих підозр...
14.01.2026 10:08 Ответить
14.01.2026 10:08 Ответить
Всё пропало . Конец иЮля.
14.01.2026 10:10 Ответить
14.01.2026 10:10 Ответить
 
 