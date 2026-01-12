ЦПК попросил НАБУ проверить экс-руководителя БЭБ Кутергу после расследования СМИ о имуществе его семьи

Центр противодействия коррупции написал заявление в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) о проверке бывшего руководителя Бюро экономической безопасности (БЭБ) Максима Кутерги. Ранее издание hromadske выяснило, что его семья в 2024 году приобрела имущество на сумму более 13 миллионов гривен.

об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

Заявление ЦПК

В ЦПК считают, что в действиях экс-чиновника БЭБ есть признаки незаконного обогащения и декларирования недостоверной информации.

Учитывая это, активисты направили в НАБУ заявление о возможном совершении преступления Кутергой. По состоянию на вечер 12 января реакции от НАБУ не поступало.

Что узнали расследователи hromadske?

Максим Кутерга присоединился к БЭБ в 2022 году, а уже через год возглавил территориальное управление в Киевской области, затем стал заместителем директора Бюро, а весной 2025-го менее месяца исполнял обязанности директора учреждения.

С 18 сентября 2025 года Кутерга занимает должность заместителя руководителя Хмельницкой областной прокуратуры.

Журналисты-расследователи hromadske выяснили, что Кутерга и его жена Анастасия приобрели имущество на сумму более 13 млн гривен, что на более чем 5 млн гривен превышает доходы и сбережения супругов.

В частности, дом в коттеджном городке под Киевом, который принадлежит жене Анастасии. Его приобрели всего за 239 тысяч гривен, или чуть менее 6 тысяч долларов. В то же время сейчас одна сотка в этом селе может обойтись в 1500 долларов и выше. Впоследствии на этом участке выросли 170 квадратов элитной недвижимости.

Также мать Анастасии с ноября 2019 года стала владелицей трех объектов недвижимости, ориентировочная стоимость которых могла составлять 9,4 млн грн. Однако ни женщина, ни ее дочь не имели сбережений или доходов для этого.

