ЦПК попросил НАБУ проверить экс-руководителя БЭБ Кутергу после расследования СМИ о имуществе его семьи

Экс-руководитель БЭБ Максим Кутерга и его жена Анастасия

Центр противодействия коррупции написал заявление в Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) о проверке бывшего руководителя Бюро экономической безопасности (БЭБ) Максима Кутерги. Ранее издание hromadske выяснило, что его семья в 2024 году приобрела имущество на сумму более 13 миллионов гривен.

Как сообщает Цензор.НЕТ, об этом сообщает Центр противодействия коррупции.

Заявление ЦПК

В ЦПК считают, что в действиях экс-чиновника БЭБ есть признаки незаконного обогащения и декларирования недостоверной информации.

  • Учитывая это, активисты направили в НАБУ заявление о возможном совершении преступления Кутергой. По состоянию на вечер 12 января реакции от НАБУ не поступало.

Что узнали расследователи hromadske?

  • Максим Кутерга присоединился к БЭБ в 2022 году, а уже через год возглавил территориальное управление в Киевской области, затем стал заместителем директора Бюро, а весной 2025-го менее месяца исполнял обязанности директора учреждения.
  • С 18 сентября 2025 года Кутерга занимает должность заместителя руководителя Хмельницкой областной прокуратуры.

Журналисты-расследователи hromadske выяснили, что Кутерга и его жена Анастасия приобрели имущество на сумму более 13 млн гривен, что на более чем 5 млн гривен превышает доходы и сбережения супругов.

В частности, дом в коттеджном городке под Киевом, который принадлежит жене Анастасии. Его приобрели всего за 239 тысяч гривен, или чуть менее 6 тысяч долларов. В то же время сейчас одна сотка в этом селе может обойтись в 1500 долларов и выше. Впоследствии на этом участке выросли 170 квадратов элитной недвижимости.

Также мать Анастасии с ноября 2019 года стала владелицей трех объектов недвижимости, ориентировочная стоимость которых могла составлять 9,4 млн грн. Однако ни женщина, ни ее дочь не имели сбережений или доходов для этого.

+6
***** ..хто ці люди ..звідки zельоні гниди цю ******* набирають
показать весь комментарий
12.01.2026 20:22 Ответить
+5
Хоч хтось є при владі, що не *изде??? Як же все осточортіло. Ви сидіть під тривогами, в темряві, донатьте бо тільки вас будуть гвалтувати буряти 🤬🤬🤬
показать весь комментарий
12.01.2026 20:25 Ответить
+1
Ще одна казанська сирота )
показать весь комментарий
12.01.2026 20:22 Ответить
По об'явив у Порнохабі
показать весь комментарий
12.01.2026 20:27 Ответить
" його родина у 2024 році набула майна на понад 13 мільйонів гривень" А ще на 130 нічого не набула...
показать весь комментарий
12.01.2026 20:50 Ответить
Кращі з кращих) Дефіцит кадрів)
показать весь комментарий
12.01.2026 20:27 Ответить
А для чего он там работал,грошики намывать,,проверьте действующего тоже.
показать весь комментарий
12.01.2026 20:24 Ответить
Н а рахунок бурят.Пропаганда сильна штука при умові тупого населення.Висновки с цього факту невтішні.
показать весь комментарий
12.01.2026 20:34 Ответить
Негуйово він собі наБЕБебав!
показать весь комментарий
12.01.2026 20:25 Ответить
Що ви від нього хочете, він же 100% інвалід!
Крупа не дасть збрехати!
показать весь комментарий
12.01.2026 20:26 Ответить
Дніще,змі проводять розслідування замість тих хто має це робити за своїми прямими обов'язками.
показать весь комментарий
12.01.2026 20:27 Ответить
Всі в темі і в долі.
показать весь комментарий
12.01.2026 20:35 Ответить
І за оцю п***оду охренівшу воювати? Вже коли одні додаються від грошви і розкішного життя а інших як худобу тягнуть на вірну смерть, Майдан три буде я думаю в будь якому випадку, ця влада заходить надто далеко
показать весь комментарий
12.01.2026 20:32 Ответить
А чого розслідувати?? Просто приїхати до "Буковелі"...там ЩОДНЯ знімають номери по 30 тисяч гривень за сутки....живуть родинами, тижнями, ВІДПОЧИВАЮТЬ! Ціни вище ніж у Куршавелі! Місця замовляють за місяць наперед! Черги! Елітні автомобілі в Україні накупили на 65 відсотків більше ніж до війни....В казино онлайн спустили мільярди!!! Перевіряйте хто "відпочиває" - готові кримінальні провадження для НАБУ!
Може там і "розвідника " Єрмака побачите та інших "талановитих менеджерів"....з "робочими соснами" з Ради та кабміну...
показать весь комментарий
12.01.2026 20:43 Ответить
 
 