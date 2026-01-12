ЦПК попросив НАБУ перевірити екскерівника БЕБ Кутергу після розслідування ЗМІ про майно його родини

Екскерівник БЕБ Максим Кутерга та його дружина Анастасія

Центр протидії корупції написав заяву в Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) щодо перевірки колишнього керівника Бюро економічної безпеки (БЕБ) Максима Кутерги. Раніше видання hromadske з’ясувало, що його родина у 2024 році набула майна на понад 13 мільйонів гривень.

Заява ЦПК

У ЦПК вважають, що у діях експосадовця БЕБ є ознаки незаконного збагачення та декларування недостовірної інформації.

  • З огляду на це активісти спрямували до НАБУ заяву про можливе вчинення злочину Кутергою. Станом на вечір 12 січня реакції від НАБУ не надходило.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": У родини топпосадовця СБУ Семенюка знайшли елітне майно: Служба безпеки заперечила незаконне збагачення

Що дізналися розслідувачі hromadske?

  • Максим Кутерга долучився до БЕБ у 2022 році, а вже за рік очолив територіальне управління у Київській області, потім став заступником директора Бюро, а навесні 2025-го менш як місяць виконував обов’язки директора установи.
  • З 18 вересня 2025 року Кутерга обіймає посаду заступника керівника Хмельницької обласної прокуратури.

Журналісти-розслідувачі hromadske зʼясували, що Кутерга та його дружина, Анастасія, набули майна на понад 13 млн гривень, що на понад 5 млн гривень перевищує доходи й заощадження подружжя.

Зокрема, будинок в котеджному містечку під Києвом, який належить дружині Анастасії. Його придбали усього за 239 тисяч гривень, або трохи менш як 6 тисяч доларів. Водночас зараз одна сотка в цьому селі може обійтись у 1500 доларів і вище. Згодом на цій ділянці виросли 170 квадратів елітної нерухомості.

Також мати Анастасії з листопада 2019 року стала власницею трьох обʼєктів нерухомості, орієнтовна вартість яких могла становити 9,4 млн грн. Проте ні жінка, ні її донька не мали заощаджень чи доходів для цього.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Елітні авто та готівка: експосадовець ДСНС підозрюється у незаконному збагаченні на 13 мільйонів гривень

***** ..хто ці люди ..звідки zельоні гниди цю ******* набирають
Хоч хтось є при владі, що не *изде??? Як же все осточортіло. Ви сидіть під тривогами, в темряві, донатьте бо тільки вас будуть гвалтувати буряти 🤬🤬🤬
Дніще,змі проводять розслідування замість тих хто має це робити за своїми прямими обов'язками.
По об'явив у Порнохабі
" його родина у 2024 році набула майна на понад 13 мільйонів гривень" А ще на 130 нічого не набула...
тільки ге мвндічі з зеленським ,татаровим ...
Кращі з кращих) Дефіцит кадрів)
ЦПК | Центр Протидії Корупції
https://x.com/zer0corruption_ @zer0corruption_
Знайомтесь, заступник керівника Хмельницької обласної прокуратури Максим Кутерга.
Це для розуміння яких кадрів призначає генпрокурор Кравченко.

У 2019 році Кутерга не пройшов атестацію і був звільнений з прокуратури
2020 році поновився через ОАСК і вибив понад 300 тисяч грн компенсації
Отримав посвідчення адвоката, працюючи у структурі з явним татарівським слідом
2022 році долучився до Бюро економічної безпеки України (БЕБ)
Навесні 2025 року менш як місяць виконував обов'язки директора БЕБ. Якби не прозорий конкурс за участі міжнародників, впевнені, Кутерга, а не Цивінський, і надалі б очолював БЕБ
Все на відкритих конкурсах. Все вирішує лише фах а не те що разом хрестили дітей.
Ще одна казанська сирота )
А для чего он там работал,грошики намывать,,проверьте действующего тоже.
Н а рахунок бурят.Пропаганда сильна штука при умові тупого населення.Висновки с цього факту невтішні.
Негуйово він собі наБЕБебав!
Що ви від нього хочете, він же 100% інвалід!
Крупа не дасть збрехати!
Всі в темі і в долі.
І за оцю п***оду охренівшу воювати? Вже коли одні додаються від грошви і розкішного життя а інших як худобу тягнуть на вірну смерть, Майдан три буде я думаю в будь якому випадку, ця влада заходить надто далеко
А чого розслідувати?? Просто приїхати до "Буковелі"...там ЩОДНЯ знімають номери по 30 тисяч гривень за сутки....живуть родинами, тижнями, ВІДПОЧИВАЮТЬ! Ціни вище ніж у Куршавелі! Місця замовляють за місяць наперед! Черги! Елітні автомобілі в Україні накупили на 65 відсотків більше ніж до війни....В казино онлайн спустили мільярди!!! Перевіряйте хто "відпочиває" - готові кримінальні провадження для НАБУ!
Може там і "розвідника " Єрмака побачите та інших "талановитих менеджерів"....з "робочими соснами" з Ради та кабміну...
Декларанти повинні заповнювати декларацію не тільки по доходам але і по видаткам.Потратити більше чим заробив не можна.Аксіома! Всім можновладцям,чиновникам,прокурорам,суддям,керівникам держпідприємств,всім кому потрібно-декларація:доходи і видатки.Всім перечисленим і іншим це дуже буде невигідно,бо буде видно все.
Та щас. Не для того ті судді і прокурвори розкрадали державу, щоб віддати назад.
От, наприклад, сімейка суддихи Щасної...
Фу, б.я, извращенец. На "нечто" на фото справа смотреть огидно, как это можно чпокать?
Це тумбочка для грошей
Не дивно, що у нас усіляким рейдерам живеться краще, ніж черв'якам у гною.
йой лишенько, а що ж з ї...палом у дівчінки
