ЦПК попросив НАБУ перевірити екскерівника БЕБ Кутергу після розслідування ЗМІ про майно його родини

Центр протидії корупції написав заяву в Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) щодо перевірки колишнього керівника Бюро економічної безпеки (БЕБ) Максима Кутерги. Раніше видання hromadske з’ясувало, що його родина у 2024 році набула майна на понад 13 мільйонів гривень.

Заява ЦПК

У ЦПК вважають, що у діях експосадовця БЕБ є ознаки незаконного збагачення та декларування недостовірної інформації.

З огляду на це активісти спрямували до НАБУ заяву про можливе вчинення злочину Кутергою. Станом на вечір 12 січня реакції від НАБУ не надходило.

Що дізналися розслідувачі hromadske?

Максим Кутерга долучився до БЕБ у 2022 році, а вже за рік очолив територіальне управління у Київській області, потім став заступником директора Бюро, а навесні 2025-го менш як місяць виконував обов’язки директора установи.

З 18 вересня 2025 року Кутерга обіймає посаду заступника керівника Хмельницької обласної прокуратури.

Журналісти-розслідувачі hromadske зʼясували, що Кутерга та його дружина, Анастасія, набули майна на понад 13 млн гривень, що на понад 5 млн гривень перевищує доходи й заощадження подружжя.

Зокрема, будинок в котеджному містечку під Києвом, який належить дружині Анастасії. Його придбали усього за 239 тисяч гривень, або трохи менш як 6 тисяч доларів. Водночас зараз одна сотка в цьому селі може обійтись у 1500 доларів і вище. Згодом на цій ділянці виросли 170 квадратів елітної нерухомості.

Також мати Анастасії з листопада 2019 року стала власницею трьох обʼєктів нерухомості, орієнтовна вартість яких могла становити 9,4 млн грн. Проте ні жінка, ні її донька не мали заощаджень чи доходів для цього.

