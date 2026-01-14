Тимошенко вранці повідомили про підозру: готується клопотання про запобіжний захід

Юлії Тимошенко повідомили про підозру: що відомо?

Голові фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко повідомили про підозру.

Про це повідомив журналіст УП Михайло Ткач, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Юлія Тимошенко вранці отримала підозру від НАБУ і САП. Повідомляють джерела Української правди в політичних колах", - йдеться в повідомленні.

Згодом цю інформацію Суспільному підтвердила речниця САП Ольга Постолюк.

Вона додала, що найближчим часом щодо запобіжного заходу будуть звертатися з клопотанням.

Що передувало?

  • Нагадаємо, пізно ввечері, 14 січня, у НАБУ заявили про викриття керівника однієї з фракцій Верховної Ради України на пропозиції дати хабар низці нардепів, що не належать до його фракції, за голосування конкретних законопроєктів.
  • Як повідомили джерела Цензор.НЕТ, НАБУ та САП проводять обшуки в офісі партії "Батьківщина". Обшуки відбуваються в офісі партії "Батьківщина" на Турівській в Києві.
  • Згодом ЗМІ заявили, що НАБУ та САП викрили Юлію Тимошенко на підкупі нардепів у Раді.

Хабарі за голосування у Раді

  • 29 грудня НАБУ та САП повідомили про підозру п'ятьом нардепам "Слуги народу", як брали хабарі за "потрібне" голосування.
  • За даними ЦПК, підозри отримали: Юрій Кісєль, Євген Пивоваров, Ігор Негулевський, Ольга Савченко та Михайло Лаба.
  • Раніше ЗМІ повідомляли, що "слугам народу" видавали конверти з грошима в офісі, де НАБУ встановило прослушку.
  • 30 грудня 2025 року обрали запобіжний захід "слузі народу" Кісєлю.
  • 31 грудня 2025 року Євгену Пивоварову також обрали запобіжний, проте, що саме суд вирішив застосувати до "слуги народу" — невідомо.
  • 1 січня 2026 року ВАКС розглянув питання про обрання запобіжного заходу підозрюваній народній депутатці від "Слуги народу" Ользі Савченко.
  • За даними "Схем", за Савченко та Пивоварова внесли загалом майже 36,7 мільйона гривень застави.

НАБУ (5694) Тимошенко Юлія (4713) підозра (960)
Топ коментарі
час вдягати лабутени та сідати в інвалідне крісло
14.01.2026 09:51 Відповісти
нарешті і Вана дачекалася
14.01.2026 09:50 Відповісти
Заваді каляску 😸.
14.01.2026 09:51 Відповісти
14.01.2026 09:50 Відповісти
що це НАБУ і САП з ЗЕ-слуг народу перемкнумися на ВАНУ
Невже вже всіх попідозрували
14.01.2026 09:55 Відповісти
там абсолютно всі однакові - до кого дотягнулися того і ухватили
14.01.2026 10:06 Відповісти
Нууу, не варто туди пхати ЄС і Голос, які все ж не голосують зі слугами і ригами.
14.01.2026 10:12 Відповісти
ну так до них наразі не дотягнулися, що може свідчити про об'єктивінсть вашої версії.
14.01.2026 10:55 Відповісти
Та ні, Йуля ще та актриса та піарниця. Гоям в черговий раз ссуть в очі.
14.01.2026 10:25 Відповісти
14.01.2026 10:53 Відповісти
14.01.2026 09:51 Відповісти
14.01.2026 09:51 Відповісти
Юлі- волю!!!
14.01.2026 10:12 Відповісти
так Вона ж на волі )
14.01.2026 10:12 Відповісти
Працює на випередження)
14.01.2026 11:01 Відповісти
В Лук'янівці вже встановлюють у VIP-хаті онлайн-камери.😎
14.01.2026 10:28 Відповісти
Набила вже другий купол?
14.01.2026 09:52 Відповісти
Это коляска
14.01.2026 09:52 Відповісти
Який жаль, а так все гарно йшло
14.01.2026 09:52 Відповісти
Рецидивістка?
14.01.2026 09:53 Відповісти
сподіваюсь вона свій візок ще не продала.
"Юля! Юля!"
14.01.2026 09:53 Відповісти
Давно пора...тварина з бубліком.... Слава Україні !!!
14.01.2026 09:53 Відповісти
Настав час розкуркулити бабу жулю - гроші в зельоних скінчилися
14.01.2026 09:54 Відповісти
Така підкована тітка і так проколотися - старієм
14.01.2026 09:54 Відповісти
втратила почуття самозбереженості - літа уже не ті...
14.01.2026 09:57 Відповісти
Так - за цей час мало хто помолодів
14.01.2026 09:59 Відповісти
пластична хірургія і підтяжка обличчя роблять із людей депутатів ВР корупціонерів ... Не вистачало на чергову операцію!
14.01.2026 10:04 Відповісти
А що ви хтiли вiд староi .ердушки. Вана що не крок - то "зрада", чесслово, як отой iшак паадорваный.
14.01.2026 10:27 Відповісти
Та це ше й так, якби наприклад теоретично були вибори, то й голосувати нема за кого крім як за Володимира Олександровича і його молоду команду. Той під санкціями, та з підозрою, ті з посадами.
14.01.2026 09:55 Відповісти
Все ж таки досвід дав збій.
14.01.2026 09:56 Відповісти
14.01.2026 09:56 Відповісти
Ожидаемо,наверно часто говорила что войну пора заканчивать и спасать то что осталось.А такой поворот не выгоден ЗЕ.
14.01.2026 09:57 Відповісти
Вона закладка Хла
14.01.2026 10:17 Відповісти
Проффесор теж посадив ВАНУ в тюрячку. Очікуємо що буде далі теж по сценарію.
14.01.2026 09:58 Відповісти
14.01.2026 10:00 Відповісти
От ***! Така гарна чесна та душевна людина- і на тобі! Хто б міг подумати.....
14.01.2026 10:03 Відповісти
Та це просто триндець какой-то
14.01.2026 10:22 Відповісти
Це добре. А чому маючи докази, НАБУ не вручило підозри Єрмаку і Чебуреку?
14.01.2026 10:07 Відповісти
У Пороха тих підозр...
14.01.2026 10:08 Відповісти
Всё пропало . Конец иЮля.
14.01.2026 10:10 Відповісти
Бідний Йванко (Сулима)! За ким він буде витися, як той бараінок? Уявляєте, останні 30 рлків дорослий чоловік вірив у казку про принцесу! 30 років! 30 років бути просто наївним дурнем!
14.01.2026 10:16 Відповісти
14.01.2026 10:20 Відповісти
В результате останутся двое - зедрот и кум х-ла... и зедротина возьмет самоотвод.
14.01.2026 10:14 Відповісти
І звалиьь до вкрадених грошей
14.01.2026 10:22 Відповісти
треба зимову гуму на візку вдягати .
14.01.2026 10:14 Відповісти
СВОБОДУ ЮЛI ! Навiть шлепер заре скандуе.
14.01.2026 10:14 Відповісти
14.01.2026 10:16 Відповісти
Цiкаво, пан Сулеймановiч, пiсля перевзувачки, пiдтримуюе цю iнiцiативу?
14.01.2026 10:18 Відповісти
А може я й не правий. Всiм вiдомо, що над виборами Юля пролiтае черепицею... Та молодЧИНКА , САМА ПРОПАДАЕ, ЩЕ Й КОНДОМiВ за собов тягне... Медальку ванiй, за "патрiотизм".
14.01.2026 10:33 Відповісти
14.01.2026 10:49 Відповісти
Юляааааа))))
14.01.2026 10:51 Відповісти
Пора, пора вже к куму
14.01.2026 10:53 Відповісти
і шось Сулима нічого не коментує. ))
14.01.2026 10:56 Відповісти
Скоро вибори?🧐
14.01.2026 10:59 Відповісти
Так Янукович і Пшонка тим самим в 2011 займались , і де тепер Янукович і Пшонка ,так що вєрной дарогай ідьотє таваріщі , і Тимошенко має зв'язки на Заході ,так що рябята "антікарупціонєри "вляпалісь по повній програмі.
14.01.2026 13:06 Відповісти
 
 