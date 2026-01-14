Тимошенко вранці повідомили про підозру: готується клопотання про запобіжний захід

Голові фракції "Батьківщина" Юлії Тимошенко повідомили про підозру.

Про це повідомив журналіст УП Михайло Ткач, передає Цензор.НЕТ.

Що відомо?

"Юлія Тимошенко вранці отримала підозру від НАБУ і САП. Повідомляють джерела Української правди в політичних колах", - йдеться в повідомленні.

Згодом цю інформацію Суспільному підтвердила речниця САП Ольга Постолюк.

Вона додала, що найближчим часом щодо запобіжного заходу будуть звертатися з клопотанням.

Що передувало?

Нагадаємо, пізно ввечері, 14 січня, у НАБУ заявили про викриття керівника однієї з фракцій Верховної Ради України на пропозиції дати хабар низці нардепів, що не належать до його фракції, за голосування конкретних законопроєктів.

Як повідомили джерела Цензор.НЕТ, НАБУ та САП проводять обшуки в офісі партії "Батьківщина". Обшуки відбуваються в офісі партії "Батьківщина" на Турівській в Києві.

Згодом ЗМІ заявили, що НАБУ та САП викрили Юлію Тимошенко на підкупі нардепів у Раді.

Також читайте: НАБУ провело обшуки у водія ексголови ОП Єрмака, вилучено телефони та інші електронні носії, - ЗМІ

Хабарі за голосування у Раді

29 грудня НАБУ та САП повідомили про підозру п'ятьом нардепам "Слуги народу", як брали хабарі за "потрібне" голосування.

За даними ЦПК, підозри отримали: Юрій Кісєль, Євген Пивоваров, Ігор Негулевський, Ольга Савченко та Михайло Лаба.

Раніше ЗМІ повідомляли, що "слугам народу" видавали конверти з грошима в офісі, де НАБУ встановило прослушку.

30 грудня 2025 року обрали запобіжний захід "слузі народу" Кісєлю.

31 грудня 2025 року Євгену Пивоварову також обрали запобіжний, проте, що саме суд вирішив застосувати до "слуги народу" — невідомо.

1 січня 2026 року ВАКС розглянув питання про обрання запобіжного заходу підозрюваній народній депутатці від "Слуги народу" Ользі Савченко.

За даними "Схем", за Савченко та Пивоварова внесли загалом майже 36,7 мільйона гривень застави.

Читайте: ЦПК попросив НАБУ перевірити екскерівника БЕБ Кутергу після розслідування ЗМІ про майно його родини