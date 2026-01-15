Апеляція ВАКС залишила під вартою фігуранта "Міндічгейту" Миронюка

Апеляційна палата ВАКС розглянула скаргу захисту одного з фігурантів "Міндічгейту" Ігоря Миронюка на продовження запобіжного заходу.

Позиція захисту

"Начебто позиції органу обвинувачення це достеменно встановлений факт, що Миронюк організував одержання неправомірної вигоди 53 тис. доларів США за те, щоб "Енергоатом" перерахував кошти через "шлагбаум" компанії "Еласт Атом".

Пройшло 2 місяці досудового розслідування з моменту висунення підозри. Однак ні в підозрі, ні в додатках до клопотання немає жодного прізвища жодної людини, хто ж взагалі ці 10-15% передавав", - каже захисник Олександр Готін.

За його словами, орган розслідування не встановив, що на "записах Міндіча" фігурує Миронюк.

Читайте також: Один із фігурантів "Міндічгейту" казав про тісні зв’язки з керівництвом ДБР

Що каже Миронюк?

Він вважає справу політично мотивованою та штучно створеною для тиску на певних політичних осіб держави.

Також Миронюк зауважує, що не був та не є радником міністра енергетики.

Суддя також запитав Миронюка, чи був він на оприлюднених записах розмов.

"Мені не надано носіїв, не надано повної інформації.

Також читайте: Фігурант "Міндічгейту" Миронюк відвідував будівлю ДБР

Заява прокурора

Сторона обвинувачення наголосила, що питання щодо заволодіння майном "Енергоатому" в провадженні Миронюку не інкримінувалося.

"Йому інкримінувалася схема "шлагбауму". ... Інкримінується саме організація отримання неправомірних вигод Басовим від осіб, які вже є контрагентами (Енергоатому. - Ред.). ... За злочинним планом, постачальники "Енергоатому", яких Миронюк з Басовим визначать, мають сплатити для них неправомірну вигоду у розмірі 15% від договірної ціни. Тобто договірна ціна вже є, вже є договір. Миронюк і Басов визначають підприємства, що йдуть чи не йдуть на контакт", - зазначив прокурор Савицький.

Також один зі свідків повідомив на допиті, каже прокурор, що Миронюк обіймав посаду радника "Енергоатома", проте де-факто був радником міністра енергетики, навіть "близьким радником самого міністра".

"Миронюк керує заступниками міністра, дає їм вказівки, зокрема, щодо діяльності "Енергоатома", - зазначив Савицький.

Прокурор також розповів про новий доказ у справі. Миронюк обговорював звільнення в.о. директора Депаратменту ядерної енергетики та атомної промисловості Міненерго Іванова.

"Це вкотре підтверджує роль Миронюка. Миронюк щонайменше у вересні був в Міненерго, вирішував кадрові питання, звільнення, призначення, забороняв звільняти та зобов'язував звільняти інших. Це дані, що мають важливе значення для продовження запобіжного заходу", - каже сторона обвинувачення.

Також є ризики, що Миронюк може знищити речі та докази у справі.

За словами прокурора, підозрюваний та його родичі володіють майном за кордоном, зокрема у Словаччині.

"Встановлено, що Миронюк збирав інформацію про детективів та прокурорів, що здійснювали розслідування в цьому провадженні. Зафіксовано факт, як Миронюк готувався до отримання нової інформації в частині отримання інформації про нових детективів та прокурорів. ... Довідки на посадових осіб, журналістів, правоохоронців, нардепів", - також сказав Савицький.

Читайте також: ЗМІ розповіли, як працювала схема фігурантів "Міндічгейту". ІНФОГРАФІКА

Що вирішив суд?

Ухвалу слідчого судді ВАКС залишили без змін, а апеляційну скаргу - без задоволення.

Відомо, що ВАКС продовжив строк тримання під вартою Миронюка до 6 березня 2026 року включно. Розмір застави – 126 млн грн.

Читайте: НАЗК після службової перевірки заявило, що його співробітники не причетні до "Міндічгейту"

Читайте також: Якби не існували "схеми Міндіча" та "двушечки" йшли не на Москву, в України був би захист енергетики, - Сюмар