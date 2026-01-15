Апеляція ВАКС залишила під вартою фігуранта "Міндічгейту" Миронюка
Апеляційна палата ВАКС розглянула скаргу захисту одного з фігурантів "Міндічгейту" Ігоря Миронюка на продовження запобіжного заходу.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ.
Позиція захисту
"Начебто позиції органу обвинувачення це достеменно встановлений факт, що Миронюк організував одержання неправомірної вигоди 53 тис. доларів США за те, щоб "Енергоатом" перерахував кошти через "шлагбаум" компанії "Еласт Атом".
Пройшло 2 місяці досудового розслідування з моменту висунення підозри. Однак ні в підозрі, ні в додатках до клопотання немає жодного прізвища жодної людини, хто ж взагалі ці 10-15% передавав", - каже захисник Олександр Готін.
За його словами, орган розслідування не встановив, що на "записах Міндіча" фігурує Миронюк.
Що каже Миронюк?
Він вважає справу політично мотивованою та штучно створеною для тиску на певних політичних осіб держави.
Також Миронюк зауважує, що не був та не є радником міністра енергетики.
Суддя також запитав Миронюка, чи був він на оприлюднених записах розмов.
"Мені не надано носіїв, не надано повної інформації.
Заява прокурора
Сторона обвинувачення наголосила, що питання щодо заволодіння майном "Енергоатому" в провадженні Миронюку не інкримінувалося.
"Йому інкримінувалася схема "шлагбауму". ... Інкримінується саме організація отримання неправомірних вигод Басовим від осіб, які вже є контрагентами (Енергоатому. - Ред.). ... За злочинним планом, постачальники "Енергоатому", яких Миронюк з Басовим визначать, мають сплатити для них неправомірну вигоду у розмірі 15% від договірної ціни. Тобто договірна ціна вже є, вже є договір. Миронюк і Басов визначають підприємства, що йдуть чи не йдуть на контакт", - зазначив прокурор Савицький.
Також один зі свідків повідомив на допиті, каже прокурор, що Миронюк обіймав посаду радника "Енергоатома", проте де-факто був радником міністра енергетики, навіть "близьким радником самого міністра".
"Миронюк керує заступниками міністра, дає їм вказівки, зокрема, щодо діяльності "Енергоатома", - зазначив Савицький.
Прокурор також розповів про новий доказ у справі. Миронюк обговорював звільнення в.о. директора Депаратменту ядерної енергетики та атомної промисловості Міненерго Іванова.
"Це вкотре підтверджує роль Миронюка. Миронюк щонайменше у вересні був в Міненерго, вирішував кадрові питання, звільнення, призначення, забороняв звільняти та зобов'язував звільняти інших. Це дані, що мають важливе значення для продовження запобіжного заходу", - каже сторона обвинувачення.
Також є ризики, що Миронюк може знищити речі та докази у справі.
За словами прокурора, підозрюваний та його родичі володіють майном за кордоном, зокрема у Словаччині.
"Встановлено, що Миронюк збирав інформацію про детективів та прокурорів, що здійснювали розслідування в цьому провадженні. Зафіксовано факт, як Миронюк готувався до отримання нової інформації в частині отримання інформації про нових детективів та прокурорів. ... Довідки на посадових осіб, журналістів, правоохоронців, нардепів", - також сказав Савицький.
Що вирішив суд?
Ухвалу слідчого судді ВАКС залишили без змін, а апеляційну скаргу - без задоволення.
Відомо, що ВАКС продовжив строк тримання під вартою Миронюка до 6 березня 2026 року включно. Розмір застави – 126 млн грн.
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
Нє, ну є ще один варіант: походження бабла застави "невідоме", короче, нелегальне. Тоді не випустять. Але з цього приводу жодних інф не було, ні по Миронюку, ні по іншим заарещтованим (та навіть незаарештованим) фігурантам!
Тоді що там насправді?