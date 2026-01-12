1 077 13

НАЗК після службової перевірки заявило, що його співробітники не причетні до "Міндічгейту"

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) завершило службову перевірку у рамках справи про корупцію в "Енергоатомі". Її розпочали 10 листопада 2025 року у відповідь на публікацію НАБУ "плівок Міндіча" у межах операції "Мідас".

Про це йдеться на сайті НАЗК, передає Цензор.НЕТ.

Заява агентства

  • Нагадаємо, на "плівках Міндіча" НАЗК згадує виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов, відомий як "Тенор".

За результатами перевірки НАЗК не виявило фактів, що підтверджують причетність працівників агентства до корупції, отримання неправомірної вигоди чи наявності зовнішнього впливу на ухвалення рішень.

НАЗК додає, що повідомить про результати службової перевірки Громадську раду при НАЗК, НАБУ, комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики, інших зацікавлених сторін та "готове до подальшої взаємодії та співпраці для перевірки інших фактів, якщо про такі стане відомо".

Топ коментарі
Самі себе перевірили? - НАБУ на них нема
12.01.2026 16:42
12.01.2026 16:42 Відповісти
Розслідування НАЗК:
- Ти дєньгі брал?
- Нєт!
- Маладєц! Слєдующій.
12.01.2026 16:47 Відповісти
Герої!!! Всім премію два чемонади від Міндіча!
12.01.2026 16:42
12.01.2026 16:42 Відповісти
Боже Святі !!! ...вибачте ...
12.01.2026 16:41 Відповісти
Если Миндич проведет служебную проверку в "своем ведомстве", то тоже заявит, что он и его компаньоны не причастны в "миндичгейту"
12.01.2026 16:43
12.01.2026 16:43 Відповісти
Ти гроші брав,
Ні сами давали, а я вам вашу долю заніс
Молодець так і запишемо, не брав
12.01.2026 17:02 Відповісти
в будь якому слідстві головне не вийти на себе, тож НАЗК впоралось!
12.01.2026 16:55
12.01.2026 16:55 Відповісти
Цікаво якби вони заявили про причетність, в ще розповіли хто і скільки брав. Мабуть залишилися тільки водії, та прибиральниці
12.01.2026 16:58
12.01.2026 16:58 Відповісти
Самі себе перевірили
12.01.2026 17:18 Відповісти
про Рафіка бачу ще не згадували ?
12.01.2026 17:53 Відповісти
Досить триндітт! Жодної підозри! Набу лози.
12.01.2026 18:08
12.01.2026 18:08 Відповісти
Прикольная насмешка над лохами,квартал рулит.
12.01.2026 20:22
12.01.2026 20:22 Відповісти
Тьху вам межи очі від НАЗК.
12.01.2026 23:03 Відповісти
 
 