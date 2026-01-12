НАЗК після службової перевірки заявило, що його співробітники не причетні до "Міндічгейту"

Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) завершило службову перевірку у рамках справи про корупцію в "Енергоатомі". Її розпочали 10 листопада 2025 року у відповідь на публікацію НАБУ "плівок Міндіча" у межах операції "Мідас".

Про це йдеться на сайті НАЗК, передає Цензор.НЕТ.

Більше читайте у нашому Telegram-каналі

Заява агентства

Нагадаємо, на "плівках Міндіча" НАЗК згадує виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов, відомий як "Тенор".

За результатами перевірки НАЗК не виявило фактів, що підтверджують причетність працівників агентства до корупції, отримання неправомірної вигоди чи наявності зовнішнього впливу на ухвалення рішень.

НАЗК додає, що повідомить про результати службової перевірки Громадську раду при НАЗК, НАБУ, комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики, інших зацікавлених сторін та "готове до подальшої взаємодії та співпраці для перевірки інших фактів, якщо про такі стане відомо".

Міндічгейт

