НАЗК після службової перевірки заявило, що його співробітники не причетні до "Міндічгейту"
Національне агентство з питань запобігання корупції (НАЗК) завершило службову перевірку у рамках справи про корупцію в "Енергоатомі". Її розпочали 10 листопада 2025 року у відповідь на публікацію НАБУ "плівок Міндіча" у межах операції "Мідас".
Про це йдеться на сайті НАЗК, передає Цензор.НЕТ.
Заява агентства
- Нагадаємо, на "плівках Міндіча" НАЗК згадує виконавчий директор з фізичного захисту та безпеки "Енергоатому" Дмитро Басов, відомий як "Тенор".
За результатами перевірки НАЗК не виявило фактів, що підтверджують причетність працівників агентства до корупції, отримання неправомірної вигоди чи наявності зовнішнього впливу на ухвалення рішень.
НАЗК додає, що повідомить про результати службової перевірки Громадську раду при НАЗК, НАБУ, комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики, інших зацікавлених сторін та "готове до подальшої взаємодії та співпраці для перевірки інших фактів, якщо про такі стане відомо".
Міндічгейт
- Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що НАБУ проводить обшуки у Міндіча, який виїхав з України за кілька годин до обшуків.
- Як повідомлялося, у вівторок, 4 листопада, в одній із філій відокремлених підрозділів НАЕК "Енергоатом" відбулися обшуки у справі про корупцію.
- Також НАБУ проводить обшуки в ексміністра енергетики Галущенка та "Енергоатомі".
- НАБУ та САП заявили про проведення масштабної операції з викриття корупції у сфері енергетики.
- Чинна міністерка енергетики Світлана Гринчук фігурує на записах НАБУ в рамках розслідування корупції в енергетиці.
- Згодом Національне антикорупційне бюро викрило офіс у центрі Києва, що належав родині екснардепа й нинішнього сенатора РФ Андрія Деркача. Там вели "чорну бухгалтерію", облік грошей і організовували відмивання.
- 11 листопада НАБУ оприлюднило записи, на яких фігурують міністр Галущенко та Міндіч.
- Чернишову повідомлено про підозру у незаконному збагаченні в межах операції "Мідас".
- Одного з підозрюваних - Дмитра Басова - відправили під варту із заставою у 40 млн грн.
- Ексрадника Галущенка Миронюка відправили під варту із заставою у 126 млн грн.
- Кабінет Міністрів вніс на розгляд РНБО пропозиції щодо застосування персональних санкцій щодо Тімура Міндіча та Олександра Цукермана після розслідування НАБУ про корупцію в енергетиці.
- Раніше під варту на 60 днів відправили Ігоря Миронюка й виконавчого директора з безпеки "Енергоатому" Дмитра Басова, що фігурував на плівках НАБУ, під прізвиськом Тенор.
- Також на 60 днів у СІЗО відправили іншу фігурантку – Лесю Устименко.
- Вищий антикорупційний суд обрав запобіжний захід для підозрюваного у справі щодо корупції в енергетиці Ігоря Фурсенка (на записах НАБУ – Рьошик).
- 13 листопада ВАКС арештував Людмилу Зоріну, застава - 12 млн грн.
- Зеленський запровадив санкції проти Міндіча та Цукермана.
