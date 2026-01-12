НАПК после служебной проверки заявило, что его сотрудники не причастны к "Миндичгейту"

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) завершило служебную проверку в рамках дела о коррупции в "Энергоатоме". Ее начали 10 ноября 2025 года в ответ на публикацию НАБУ "пленок Миндича" в рамках операции "Мидас".

Заявление агентства

Напомним, на "пленках Миндича" НАПК упоминается исполнительный директор по физической защите и безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов, известный как "Тенор".

По результатам проверки НАПК не выявило фактов, подтверждающих причастность сотрудников агентства к коррупции, получению неправомерной выгоды или наличию внешнего влияния на принятие решений.

НАПК добавляет, что сообщит о результатах служебной проверки Общественному совету при НАПК, НАБУ, комитету Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики, другим заинтересованным сторонам и "готово к дальнейшему взаимодействию и сотрудничеству для проверки других фактов, если о таких станет известно".

Миндичгейт

