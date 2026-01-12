НАПК после служебной проверки заявило, что его сотрудники не причастны к "Миндичгейту"
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) завершило служебную проверку в рамках дела о коррупции в "Энергоатоме". Ее начали 10 ноября 2025 года в ответ на публикацию НАБУ "пленок Миндича" в рамках операции "Мидас".
Об этом говорится на сайте НАПК, передает Цензор.НЕТ.
Заявление агентства
- Напомним, на "пленках Миндича" НАПК упоминается исполнительный директор по физической защите и безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов, известный как "Тенор".
По результатам проверки НАПК не выявило фактов, подтверждающих причастность сотрудников агентства к коррупции, получению неправомерной выгоды или наличию внешнего влияния на принятие решений.
НАПК добавляет, что сообщит о результатах служебной проверки Общественному совету при НАПК, НАБУ, комитету Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики, другим заинтересованным сторонам и "готово к дальнейшему взаимодействию и сотрудничеству для проверки других фактов, если о таких станет известно".
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
