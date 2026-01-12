РУС
НАПК после служебной проверки заявило, что его сотрудники не причастны к "Миндичгейту"

Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) завершило служебную проверку в рамках дела о коррупции в "Энергоатоме". Ее начали 10 ноября 2025 года в ответ на публикацию НАБУ "пленок Миндича" в рамках операции "Мидас".

передает Цензор.НЕТ.

Заявление агентства

  • Напомним, на "пленках Миндича" НАПК упоминается исполнительный директор по физической защите и безопасности "Энергоатома" Дмитрий Басов, известный как "Тенор".

По результатам проверки НАПК не выявило фактов, подтверждающих причастность сотрудников агентства к коррупции, получению неправомерной выгоды или наличию внешнего влияния на принятие решений.

НАПК добавляет, что сообщит о результатах служебной проверки Общественному совету при НАПК, НАБУ, комитету Верховной Рады по вопросам антикоррупционной политики, другим заинтересованным сторонам и "готово к дальнейшему взаимодействию и сотрудничеству для проверки других фактов, если о таких станет известно".

Миндичгейт

коррупция (8866) Энергоатом (470) НАПК (1240) Миндич Тимур (184)
+9
Самі себе перевірили? - НАБУ на них нема
12.01.2026 16:42 Ответить
+7
Розслідування НАЗК:
- Ти дєньгі брал?
- Нєт!
- Маладєц! Слєдующій.
12.01.2026 16:47 Ответить
+5
Герої!!! Всім премію два чемонади від Міндіча!
12.01.2026 16:42 Ответить
Боже Святі !!! ...вибачте ...
12.01.2026 16:41 Ответить
Самі себе перевірили? - НАБУ на них нема
12.01.2026 16:42 Ответить
Герої!!! Всім премію два чемонади від Міндіча!
12.01.2026 16:42 Ответить
Если Миндич проведет служебную проверку в "своем ведомстве", то тоже заявит, что он и его компаньоны не причастны в "миндичгейту"
12.01.2026 16:43 Ответить
Розслідування НАЗК:
- Ти дєньгі брал?
- Нєт!
- Маладєц! Слєдующій.
12.01.2026 16:47 Ответить
Ти гроші брав,
Ні сами давали, а я вам вашу долю заніс
Молодець так і запишемо, не брав
12.01.2026 17:02 Ответить
в будь якому слідстві головне не вийти на себе, тож НАЗК впоралось!
12.01.2026 16:55 Ответить
Цікаво якби вони заявили про причетність, в ще розповіли хто і скільки брав. Мабуть залишилися тільки водії, та прибиральниці
12.01.2026 16:58 Ответить
Самі себе перевірили
12.01.2026 17:18 Ответить
про Рафіка бачу ще не згадували ?
12.01.2026 17:53 Ответить
 
 