Апелляция ВАКС оставила под стражей фигуранта "Миндичгейта" Миронюка
Апелляционная палата ВАКС рассмотрела жалобу защиты одного из фигурантов "Миндичгейта" Игоря Миронюка на продление меры пресечения.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ.
Позиция защиты
"Похоже, позиция органа обвинения заключается в том, что Миронюк организовал получение неправомерной выгоды в размере 53 тыс. долларов США за то, чтобы "Энергоатом" перечислил средства через "шлагбаум" компании "Эласт Атом".
Прошло 2 месяца досудебного расследования с момента предъявления подозрения. Однако ни в подозрении, ни в приложениях к ходатайству нет ни одной фамилии ни одного человека, кто вообще эти 10-15% передавал", - говорит защитник Александр Готин.
По его словам, орган расследования не установил, что на "записях Миндича" фигурирует Миронюк.
Что говорит Миронюк?
Он считает дело политически мотивированным и искусственно созданным для давления на определенных политических лиц государства.
Также Миронюк отмечает, что не был и не является советником министра энергетики.
Судья также спросил Миронюка, был ли он на обнародованных записях разговоров.
"Мне не предоставлены носители, не предоставлена полная информация.
Заявление прокурора
Сторона обвинения подчеркнула, что вопрос о завладении имуществом "Энергоатома" в производстве Миронюку не инкриминировался.
"Ему инкриминировалась схема "шлагбаума". ... Инкриминируется именно организация получения неправомерных выгод Басовым от лиц, которые уже являются контрагентами (Энергоатома. - Ред.). ... По преступному плану, поставщики "Энергоатома", которых Миронюк с Басовым определят, должны уплатить им неправомерную выгоду в размере 15% от договорной цены. То есть договорная цена уже есть, договор уже есть. Миронюк и Басов определяют предприятия, которые идут или не идут на контакт", - отметил прокурор Савицкий.
Также один из свидетелей сообщил на допросе, говорит прокурор, что Миронюк занимал должность советника "Энергоатома", однако де-факто был советником министра энергетики, даже "близким советником самого министра".
"Миронюк руководит заместителями министра, дает им указания, в частности, относительно деятельности "Энергоатома", - отметил Савицкий.
Прокурор также рассказал о новом доказательстве по делу. Миронюк обсуждал увольнение и.о. директора Департамента ядерной энергетики и атомной промышленности Минэнерго Иванова.
"Это еще раз подтверждает роль Миронюка. Миронюк как минимум в сентябре был в Минэнерго, решал кадровые вопросы, увольнения, назначения, запрещал увольнять и обязывал увольнять других. Это данные, имеющие важное значение для продолжения меры пресечения", - говорит сторона обвинения.
Также есть риски, что Миронюк может уничтожить вещи и доказательства по делу.
По словам прокурора, подозреваемый и его родственники владеют имуществом за рубежом, в частности в Словакии.
"Установлено, что Миронюк собирал информацию о детективах и прокурорах, проводивших расследование в этом производстве. Зафиксирован факт, как Миронюк готовился к получению новой информации в части получения информации о новых детективах и прокурорах. ... Справки на должностных лиц, журналистов, правоохранителей, нардепов", - также сказал Савицкий.
Что решил суд?
Постановление следственного судьи ВАКС оставили без изменений, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.
Известно, что ВАКС продлил срок содержания под стражей Миронюка до 6 марта 2026 года включительно. Размер залога - 126 млн грн.
Миндичгейт
- Ранее Цензор.НЕТ сообщал, что НАБУ проводит обыски у Миндича, который выехал из Украины за несколько часов до обысков.
- Как сообщалось, во вторник, 4 ноября, в одном из филиалов обособленных подразделений НАЭК "Энергоатом" прошли обыски по делу о коррупции.
- Также НАБУ проводит обыски у экс-министра энергетики Галущенко и в "Энергоатоме".
- НАБУ и САП заявили о проведении масштабной операции по разоблачению коррупции в сфере энергетики.
- Действующая министр энергетики Светлана Гринчук фигурирует на записях НАБУ в рамках расследования коррупции в энергетике.
- Впоследствии Национальное антикоррупционное бюро разоблачило офис в центре Киева, принадлежавший семье экс-нардепа и нынешнего сенатора РФ Андрея Деркача. Там вели "черную бухгалтерию", учет денег и организовывали отмывание.
- 11 ноября НАБУ обнародовало записи, на которых фигурируют министр Галущенко и Миндич.
- Чернышову сообщено о подозрении в незаконном обогащении в рамках операции "Мидас".
- Одного из подозреваемых - Дмитрия Басова - отправили под стражу с залогом в 40 млн грн.
- Экс-советника Галущенко Миронюка отправили под стражу с залогом в 126 млн грн.
- Кабинет Министров внес на рассмотрение СНБО предложения о применении персональных санкций в отношении Тимура Миндича и Александра Цукермана после расследования НАБУ о коррупции в энергетике.
- Ранее под стражу на 60 дней отправили Игоря Миронюка и исполнительного директора по безопасности "Энергоатома" Дмитрия Басова, фигурировавшего на пленках НАБУ под прозвищем Тенор.
- Также на 60 дней в СИЗО отправили другую фигурантку – Лесю Устименко.
- Высший антикоррупционный суд избрал меру пресечения для подозреваемого по делу о коррупции в энергетике Игоря Фурсенко (на записях НАБУ – Рёшик).
- 13 ноября ВАКС арестовал Людмилу Зорину, залог – 12 млн грн.
- Зеленский ввел санкции против Миндича и Цукермана.
Пожалуйста, подождите...
Забыли пароль или логин? Восстановить пароль
Нє, ну є ще один варіант: походження бабла застави "невідоме", короче, нелегальне. Тоді не випустять. Але з цього приводу жодних інф не було, ні по Миронюку, ні по іншим заарещтованим (та навіть незаарештованим) фігурантам!
Тоді що там насправді?