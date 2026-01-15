Апелляция ВАКС оставила под стражей фигуранта "Миндичгейта" Миронюка

Апелляционная палата ВАКС рассмотрела жалобу защиты одного из фигурантов "Миндичгейта" Игоря Миронюка на продление меры пресечения.

Позиция защиты

"Похоже, позиция органа обвинения заключается в том, что Миронюк организовал получение неправомерной выгоды в размере 53 тыс. долларов США за то, чтобы "Энергоатом" перечислил средства через "шлагбаум" компании "Эласт Атом".

Прошло 2 месяца досудебного расследования с момента предъявления подозрения. Однако ни в подозрении, ни в приложениях к ходатайству нет ни одной фамилии ни одного человека, кто вообще эти 10-15% передавал", - говорит защитник Александр Готин.

По его словам, орган расследования не установил, что на "записях Миндича" фигурирует Миронюк.

Что говорит Миронюк?

Он считает дело политически мотивированным и искусственно созданным для давления на определенных политических лиц государства.

Также Миронюк отмечает, что не был и не является советником министра энергетики.

Судья также спросил Миронюка, был ли он на обнародованных записях разговоров.

"Мне не предоставлены носители, не предоставлена полная информация.

Заявление прокурора

Сторона обвинения подчеркнула, что вопрос о завладении имуществом "Энергоатома" в производстве Миронюку не инкриминировался.

"Ему инкриминировалась схема "шлагбаума". ... Инкриминируется именно организация получения неправомерных выгод Басовым от лиц, которые уже являются контрагентами (Энергоатома. - Ред.). ... По преступному плану, поставщики "Энергоатома", которых Миронюк с Басовым определят, должны уплатить им неправомерную выгоду в размере 15% от договорной цены. То есть договорная цена уже есть, договор уже есть. Миронюк и Басов определяют предприятия, которые идут или не идут на контакт", - отметил прокурор Савицкий.

Также один из свидетелей сообщил на допросе, говорит прокурор, что Миронюк занимал должность советника "Энергоатома", однако де-факто был советником министра энергетики, даже "близким советником самого министра".

"Миронюк руководит заместителями министра, дает им указания, в частности, относительно деятельности "Энергоатома", - отметил Савицкий.

Прокурор также рассказал о новом доказательстве по делу. Миронюк обсуждал увольнение и.о. директора Департамента ядерной энергетики и атомной промышленности Минэнерго Иванова.

"Это еще раз подтверждает роль Миронюка. Миронюк как минимум в сентябре был в Минэнерго, решал кадровые вопросы, увольнения, назначения, запрещал увольнять и обязывал увольнять других. Это данные, имеющие важное значение для продолжения меры пресечения", - говорит сторона обвинения.

Также есть риски, что Миронюк может уничтожить вещи и доказательства по делу.

По словам прокурора, подозреваемый и его родственники владеют имуществом за рубежом, в частности в Словакии.

"Установлено, что Миронюк собирал информацию о детективах и прокурорах, проводивших расследование в этом производстве. Зафиксирован факт, как Миронюк готовился к получению новой информации в части получения информации о новых детективах и прокурорах. ... Справки на должностных лиц, журналистов, правоохранителей, нардепов", - также сказал Савицкий.

Что решил суд?

Постановление следственного судьи ВАКС оставили без изменений, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Известно, что ВАКС продлил срок содержания под стражей Миронюка до 6 марта 2026 года включительно. Размер залога - 126 млн грн.

Миндичгейт

