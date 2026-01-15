РУС
Апелляция ВАКС оставила под стражей фигуранта "Миндичгейта" Миронюка

Миндичгейт: Апелляция ВАКС оставила Миронюка под стражей

Апелляционная палата ВАКС рассмотрела жалобу защиты одного из фигурантов "Миндичгейта" Игоря Миронюка на продление меры пресечения.

Позиция защиты

"Похоже, позиция органа обвинения заключается в том, что Миронюк организовал получение неправомерной выгоды в размере 53 тыс. долларов США за то, чтобы "Энергоатом" перечислил средства через "шлагбаум" компании "Эласт Атом". 

Прошло 2 месяца досудебного расследования с момента предъявления подозрения. Однако ни в подозрении, ни в приложениях к ходатайству нет ни одной фамилии ни одного человека, кто вообще эти 10-15% передавал", - говорит защитник Александр Готин.

По его словам, орган расследования не установил, что на "записях Миндича" фигурирует Миронюк.

Что говорит Миронюк?

Он считает дело политически мотивированным и искусственно созданным для давления на определенных политических лиц государства.

Также Миронюк отмечает, что не был и не является советником министра энергетики.

Судья также спросил Миронюка, был ли он на обнародованных записях разговоров.

 "Мне не предоставлены носители, не предоставлена полная информация. 

Заявление прокурора

Сторона обвинения подчеркнула, что вопрос о завладении имуществом "Энергоатома" в производстве Миронюку не инкриминировался.

"Ему инкриминировалась схема "шлагбаума". ... Инкриминируется именно организация получения неправомерных выгод Басовым от лиц, которые уже являются контрагентами (Энергоатома. - Ред.). ... По преступному плану, поставщики "Энергоатома", которых Миронюк с Басовым определят, должны уплатить им неправомерную выгоду в размере 15% от договорной цены. То есть договорная цена уже есть, договор уже есть. Миронюк и Басов определяют предприятия, которые идут или не идут на контакт", - отметил прокурор Савицкий.

Также один из свидетелей сообщил на допросе, говорит прокурор, что Миронюк занимал должность советника "Энергоатома", однако де-факто был советником министра энергетики, даже "близким советником самого министра".

"Миронюк руководит заместителями министра, дает им указания, в частности, относительно деятельности "Энергоатома", - отметил Савицкий.

Прокурор также рассказал о новом доказательстве по делу. Миронюк обсуждал увольнение и.о. директора Департамента ядерной энергетики и атомной промышленности Минэнерго Иванова.

"Это еще раз подтверждает роль Миронюка. Миронюк как минимум в сентябре был в Минэнерго, решал кадровые вопросы, увольнения, назначения, запрещал увольнять и обязывал увольнять других. Это данные, имеющие важное значение для продолжения меры пресечения", - говорит сторона обвинения.

Также есть риски, что Миронюк может уничтожить вещи и доказательства по делу. 

По словам прокурора, подозреваемый и его родственники владеют имуществом за рубежом, в частности в Словакии. 

"Установлено, что Миронюк собирал информацию о детективах и прокурорах, проводивших расследование в этом производстве. Зафиксирован факт, как Миронюк готовился к получению новой информации в части получения информации о новых детективах и прокурорах. ... Справки на должностных лиц, журналистов, правоохранителей, нардепов", - также сказал Савицкий.

Что решил суд?

Постановление следственного судьи ВАКС оставили без изменений, а апелляционную жалобу - без удовлетворения.

Известно, что ВАКС продлил срок содержания под стражей Миронюка до 6 марта 2026 года включительно. Размер залога - 126 млн грн.

Миндичгейт

